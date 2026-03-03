Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales

Arrancó el juicio contra el ex martido de Carolina Piparo, con los testigos de los atropellados

Arrancó el juicio contra el ex martido de Carolina Piparo, con los testigos de los atropellados
3 de Marzo de 2026 | 17:00

Escuchar esta nota

Este martes comenzó el juicio oral contra Juan Ignacio Buzali en los tribunales penales de La Plata, tras una reprogramación de último momento por cuestiones de agenda de las partes.

El debate, que esta a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal N° 1, integrado por los jueces Ramiro Fernández Lorenzo, Hernán Decastelli y Cecilia Sanucci, el mismo cuerpo que oportunamente le concedió la excarcelación y le permitió llegar en libertad al proceso, se inició con el testimonio de los testigos que aportaron los atropellados en la madrugada del 1° de enero de 2021.

Buzali, ex esposo de la actual directora del Banco Nación, Carolina Piparo, afronta una acusación por intento de homicidio con dolo eventual a raíz del episodio mencionado.

El eje jurídico del juicio está centrado en determinar si su conducta encuadra en una figura dolosa -como sostiene la fiscalía- o si, por el contrario, se trató de un hecho culposo derivado de un siniestro vial, como plantea la defensa.

Según la acusación formulada en la etapa de instrucción, Buzali habría embestido de manera consciente y deliberada a una motocicleta en la intersección de 21 y 40, provocando la caída y lesiones de sus ocupantes, Luis Lavalle y un adolescente de 17 años. Para el Ministerio Público Fiscal, el imputado actuó con dolo eventual, es decir, representándose la posibilidad concreta de causar la muerte y avanzando igualmente con su accionar, con “total desprecio por el resultado”.

La figura de homicidio en grado de tentativa con dolo eventual prevé penas significativamente más gravosas que un delito culposo. En cambio, si el tribunal entendiera que se trató de un hecho imprudente sin intención ni aceptación del resultado lesivo, el encuadre podría mutar hacia lesiones culposas o un delito vinculado a la conducción imprudente, con un marco punitivo considerablemente menor.

LE PUEDE INTERESAR

Tragedia en Ensenada: cedió una chapa y un obrero murió al caer al vacío

LE PUEDE INTERESAR

Derrumbe en un complejo de viviendas en Parque Patricios: 300 familias evacuadas

En su declaración indagatoria, Buzali negó haber tenido intención de causar daño y afirmó que lo ocurrido fue “un infortunio”. Esa línea argumental será el núcleo de la estrategia defensiva, que buscará instalar la hipótesis del “error trágico” en un contexto de confusión posterior a un presunto robo denunciado minutos antes por la exesposa.

El caso tuvo un derrotero judicial extenso. La jueza de Garantías que intervino en la etapa inicial ordenó la detención de Buzali el 9 de enero de 2021 y rechazó sucesivos pedidos de excarcelación, criterio que fue confirmado por la Cámara de Apelaciones.

El imputado permaneció en esa situación hasta el año siguiente, cuando consiguió un arresto domiciliario. Por aquel entonces contaba con la asistencia jurídica de Marcelo Peña, quien promovió el incidente de morigeración. Hoy el defensor de Buzali es otro. El doctor Francisco Oneto.

Fue el Tribunal encargado de juzgarlo el que terminó por darle la libertad plena. Claro que hoy empezó otra historia. La de valorar pruebas y dictar sentencia. Por lo pronto los primeros en declarar fueron los testigos de las víctimas,

Cabe recordar que en la antesala del juicio trascendió que la mayoría de los testigos fueron propuestos por el abogado Martín De Vargas, representante de uno de los atropellados. El fiscal de juicio intentará sostener la calificación original y acreditar que la embestida no fue accidental sino una conducta deliberada con representación del resultado.

El tribunal deberá analizar pericias accidentológicas, registros de cámaras, testimonios presenciales y el contexto previo al impacto, incluyendo la denuncia de robo formulada por Piparo en 47 entre 15 y 16. La valoración integral de esa prueba será determinante para establecer si existió dolo eventual o mera imprudencia.

Un caso con impacto institucional

Más allá del plano estrictamente penal, el expediente tuvo una fuerte repercusión pública y política por la figura de Carolina Piparo, quien atravesó distintas etapas de su carrera política mientras avanzaba la causa judicial. Esa exposición mediática convirtió el proceso en uno de los más seguidos.

A partir de este martes comenzó una etapa clave: es el momento en que el tribunal debe resolver si los hechos configuran un intento de homicidio con dolo eventual o si corresponde una recalificación más benigna.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Kicillof en la Legislatura: palcos, entre “Chiqui boys” y gremialistas que hicieron paro

Viajaba con su hijo y le estallan el parabrisas de un ladrillazo de regreso a su casa en La Plata

VIDEO. Demasiado castigo para Estudiantes, que no mereció perder ante Vélez

Miramón será evaluado por una molestia en un aductor

VIDEO. Atacan con drones la embajada de EE UU en Riad y Trump lanzó una advertencia

¿Llueve en La Plata? El tiempo para este martes y el resto de la semana

¿Otra "viuda negra" en La Plata? Un hombre denunció que lo durmieron en una cita

¿Mojada de oreja?: el contrato de Wanda que enfurecerá a La China
+ Leidas

"La chica del láser", la hincha de Estudiantes que apareció infraganti en la tele y se viralizó en redes

¿Llueve en La Plata? El tiempo para este martes y el resto de la semana

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

VIDEO. Atacan con drones la embajada de EE UU en Riad y Trump lanzó una advertencia

Paritarias bonaerenses: "La mejor oferta de Argentina", la advertencia de la Provincia a los gremios

Kicillof en la Legislatura: palcos, entre “Chiqui boys” y gremialistas que hicieron paro

La Luna se tiñe de rojo, un show astronómico en el cielo de la Región

VIDEO. La historia detrás del emotivo encuentro de los mellizos Barros Schelotto y la fanática del Pincha
Últimas noticias de Policiales

VIDEO.- Asalto con un joven de rehén en Barrio Norte terminó con una persecución y dos motochorros detenidos

Tragedia en Ensenada: cedió una chapa y un obrero murió al caer al vacío

Derrumbe en un complejo de viviendas en Parque Patricios: 300 familias evacuadas

Murió tras 5 meses internado un joven que protagonizó un grave accidente en La Plata
La Ciudad
Comenzaron las obras del Distribuidor City Bell en la Autopista La Plata
El Cartonazo quedó vacante y acumula un pozo de $3.000.000: cuándo sale la tarjeta
Reclamo en un barrio de La Plata por agua turbia en las canillas
Anses y una buena noticia para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones familiares
La UNLP dio una buena noticia para los estudiantes
Deportes
Gimnasia comenzó las negociaciones para comprar al 'Chelo' Torres
Rodrygo, crack de Brasil, sufrió una dura lesión en Real Madrid y se perderá el Mundial
VIDEO. Torres, pieza clave de Gimnasia, y su análisis sobre el problema que se repite en las últimas fechas
Sin fútbol: la AFA ratificó el paro y este fin de semana no habrá actividad
Chacho es Millonario: el presidente de River confirmó a Coudet como el nuevo entrenador
Espectáculos
Ernestina Pais chocó con su auto y se negó a hacerse el test de alcoholemia
La venganza de Griselda Siciliani: ¿Romance clandestino con Fito Paez?
La mojada de oreja de L-Gante a Wanda Nara: ¡Durmió en la cama de la China Suárez!
Se viene el ciclo de shows acústicos en la terraza del Pasaje Dardo Rocha
Sintió un dolor, Milei justo había tuiteado contra él y en sus "últimos minutos de vida" eligió escuchar El Mató: la historia de Jairo Straccia
Información General
Convocan a presentar ponencias para el Congreso Catastral del Bicentenario imagen
Informe del SMN reveló cómo será el otoño: lluvias, temperaturas y el fenómeno de "El Niño"
Hacer el DNI, el pasaporte y otros trámites saldrá más caro: los nuevos valores y cuándo se activa el aumento
Juana Azurduy, a 210 años de la gesta militar: la amazona de la revolución que venció en el Alto Perú
La Luna se tiñe de rojo, un show astronómico en el cielo de la Región

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla