Chacho es Millonario: el presidente de River confirmó a Coudet como el nuevo entrenador

El presidente de River, Stefano Di Carlo, confirmó que Eduardo Coudet es el nuevo entrenador del primer equipo y será anunciado este miércoles cerca del mediodía.

En declaraciones televisivas, el dirigente electo en noviembre del año pasado confirmó al ex Racing como sucesor de Marcelo Gallardo: “Está confirmado y mañana vamos a estar haciendo el anuncio oficialmente. Si todo sale bien en detalles operativos, en torno al mediodía será”.

“Dos días después de la salida de Gallardo, empezamos a conversar con Enzo (Francescoli) el que hacer. En ese ejercicio que fuimos haciendo, Enzo hace un analísis con ciertas pautas con la que debía encuadrarse el nuevo entrenador y la primera fue que sea alguien de la casa, como marca la historia del club. Desde ahí, se armó un proceso más fino de selección en el que se buscaron otras pautas como la experiencia y, en eso, ´Chacho´ (Coudet) tenía el adicional de haber campeonado en Argentina con lo que eso significa. Como hizo con Gallardo, Enzo fue quien propuso a Coudet y yo adherí de manera inmediata porque ´Chacho´ es un metódico, un trabajador y es una persona obsesiva en lo que hace” agregó el presidente riverplatense.

Por su parte, Di Carlo analizó la salida de Gallardo y afirmó: “Me parece que con Gallardo fue un proceso en el que se insistió, se persistió y se reincidió en el norte, en el rumbo. Fuimos haciendo revisiones en torno a decisiones que se fueron tomando en esta segunda etapa y, haciendo esas correcciones, nos preparamos para este inicio de año conforme a todo lo que habiamos planteado hacer. En la última charla con Marcelo le pregunte ´¿que pudimos haber hecho distinto?´ y la verdad es que no le encontramos la vuelta, son esas cosas del fútbol”.

“A veces no hay tanta complejidad porque, todo lo que tuvo que ver con el mercado de pases en cuanto a las posiciones y todo lo que nos planteó Marcelo que el entendía necesario para tener ese plus y ese salto, hicimos todos los pasos y cuestiones que había que hacer para encarar este año. Las cosas no se dieron pero eso no quita la relevancia de Marcelo, su trascendencia para la historia. Al final, yo creo que esto es una pequeña cuestión en el largo vínculo entre Marcelo y River. Es el hombre más relevante de la historia de River, el me llamó y me comunicó que no quería continuar” añadió.

Sobre el enojo de los hinchas con el momento del equipo, el presidente opinó: “En mi infancia fui hostil con jugadores y demás y, estando en este lugar, entiendo porque vengo de ahí. Era evidente que iba a ocurrir. La situación es compleja, a la que no estamos acostumbrados, que no nos gusta y nos genera mucha frustración pero no podemos convertirlo en algo crónico. Ya está, ahora arranca una nueva etapa mañana y ahí le pido al hincha de River comprensión de que al final, más allá de los matices u opiniones sobre cada uno de los integrantes del plantel, son nuestros jugadores, ellos son River”.