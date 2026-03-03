Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos

La venganza de Griselda Siciliani: ¿Romance clandestino con Fito Paez?

La venganza de Griselda Siciliani: ¿Romance clandestino con Fito Paez?
3 de Marzo de 2026 | 16:30

Griselda Siciliani habría tenido un romance clandestino con Fito Páez, cuando él había comenzado a salir con la actriz Eugenia Kolodziej, antes de que se conociera su noviazgo.

Según contó este martes Fernanda Iglesias, quien contó al aire que la actriz habría tenido un affaire con una de las figuras más importantes del rock nacional.

Además, se expresó que, tiempo atrás, la actriz había mencionado en una entrevista con Andy Kusnetzoff que mantuvo una relación reservada con alguien muy famoso. De acuerdo con esa descripción, ella estaba soltera en ese momento, mientras que él se encontraba en pareja.

Iglesias agregó que, en ese vínculo, la intérprete enviaba mensajes y fotos íntimas al músico, algo que vinculó con comentarios previos de otras exparejas de Luciano Castro, quienes habían señalado dinámicas similares en el pasado.

Además, recordó un episodio que habría ocurrido cuando Páez viajó a Nueva York para presentarse en el Carnegie Hall. Según su versión, mientras el artista estaba allí con su pareja, habría intercambiado mensajes con la actriz. 

Asimismo, contó que ella decidió viajar también a esa ciudad y le avisó en pleno vuelo, por lo que la respuesta del músico fue de sorpresa y rechazo, aunque la actriz ya se encontraba rumbo a Estados Unidos. 

