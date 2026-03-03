Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía

Paritarias bonaerenses: "La mejor oferta de Argentina", la advertencia de la Provincia a los gremios

3 de Marzo de 2026 | 15:19

Escuchar esta nota

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires citó a los representantes de los gremios docentes y a los trabajadores estatales, docentes y médicos para una nueva instancia de negociación este miércoles. El encuentro ocurre tras las medidas de fuerza que llevaron adelante ambos sectores en reclamo de mejoras en sus haberes.

La administración bonaerense busca alcanzar un acuerdo que permita el cierre de la paritaria, aunque advierte sobre las severas dificultades financieras que atraviesa el distrito.

Este miércoles de negociaciones tendrá dos etapas diferenciadas en la sede de la administración central. Los representantes del sector educativo ingresarán a la mesa de diálogo a las 11.00 horas. Posteriormente, a las 13.00 horas, será el turno de los gremios que nuclean a los trabajadores de la administración pública provincial.

El conflicto surge tras el rechazo sindical a un ajuste total del 3%, cifra que incluye un 1,5% retroactivo al mes de diciembre. A pesar de la negativa de los gremios, el Ejecutivo bonaerense decidió la liquidación de ese 1,5% con los sueldos de febrero para evitar una caída nominal de los ingresos respecto al mes de enero.

El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, bajó las expectativas sobre un incremento superior de manera inmediata. El funcionario calificó a la propuesta del 3% como "probablemente la mejor paritaria de la Argentina" en el contexto actual.

La propuesta se complementaría con un porcentual adicional para los sueldos de abril. No obstante, hasta el viernes 13 de este mes existe tiempo para seguir negociando ya que ese día comenzará la liquidación de los sueldos de marzo.

Bianco reconoció que los sueldos sufrieron una pérdida contra la inflación, pero subrayó que la gestión de Axel Kicillof trabaja bajo restricciones presupuestarias extremas. “Vamos a seguir trabajando como hemos hecho todo este tiempo, con paritarias libres, pero también conociendo cuáles son las restricciones que tiene hoy la provincia de Buenos Aires”, señaló.

Según el informe oficial, la Provincia de Buenos Aires afronta una merma de 15 billones de pesos en recursos directos. Si se computa la baja en la coparticipación y la caída de la recaudación fiscal propia, el agujero financiero asciende a los 22 billones de pesos. "Ese total equivale a medio presupuesto anual de la provincia", detalló el ministro para explicar la cautela en la oferta económica.

Tanto las autoridades provinciales como las cúpulas sindicales enfrentan una carrera contra el reloj. El objetivo es sellar un acta acuerdo antes del 15 de marzo, fecha límite para la carga de los haberes que los trabajadores percibirán el mes siguiente. Los gremios llegan a la mesa con una fuerte exigencia de sus bases para profundizar las medidas de protesta si no aparece una propuesta superadora.

 

