Paritarias bonaerenses: "La mejor oferta de Argentina", la advertencia de la Provincia a los gremios

Nuevo polo administrativo, plazas y data center: los anuncios de Alak en la apertura de sesiones
Nuevo polo administrativo, plazas y data center: los anuncios de Alak en la apertura de sesiones
Tragedia en Ensenada: cedió una chapa y un obrero murió al caer al vacío
Israel desplegó tropas en otro país y lanza ataque "a gran escala" sobre Irán
VIDEO. La historia detrás del emotivo encuentro de los mellizos Barros Schelotto y la fanática del Pincha
Murió tras 5 meses internado un joven que protagonizó un grave accidente en La Plata
EN FOTOS.- Todo el color de la apertura de sesiones del Concejo
Informe del SMN reveló cómo será el otoño: lluvias, temperaturas y el fenómeno de "El Niño"
El básquet está de luto: murió Clarence Metcalfe, estrella y campeón con Gimnasia
¿Llueve en La Plata? El tiempo para este martes y el resto de la semana
Viajaba con su hijo y le estallan el parabrisas de un ladrillazo de regreso a su casa en La Plata
Sintió un dolor, Milei justo había tuiteado contra él y en sus "últimos minutos de vida" eligió escuchar El Mató: la historia de Jairo Straccia
Juana Azurduy, a 210 años de la gesta militar: la amazona de la revolución que venció en el Alto Perú
La Luna se tiñe de rojo, un show astronómico en el cielo de la Región
VIDEO. En reposera y malla, una vecina de La Plata chicaneó a Absa: "Los invito a mi pileta"
¿Otra "viuda negra" en La Plata? Un hombre denunció que lo durmieron en una cita
Derrumbe en un complejo de viviendas en Parque Patricios: 300 familias evacuadas
La Provincia explicó por qué la Patente baja para el 75% de los vehículos y el pago mensual
Confuso episodio y fuerte discusión con Benjamín Vicuña en un restaurante: no se respeto un previo acuerdo y se fue sin pagar
Griselda Siciliani se olvidó de Luciano Castro y estaría con un reconocido cantante
Fuerte cruce entre Victoria Villarruel y el ex ministro Petri: "Comenta como una vecina chusma"
Instituciones platenses saludaron al diario EL DIA en su 142° aniversario
Anses y una buena noticia para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones familiares
YPF descarta una suba inmediata del precio de las naftas por la guerra en Medio Oriente
Una mujer fue hospitalizada por varias fracturas luego de ser embestida por un micro en pleno Centro
Otro golpe de oportunidad en La Plata, con una víctima que estaba de vacaciones
Kicillof en la Legislatura: palcos, entre “Chiqui boys” y gremialistas que hicieron paro
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires citó a los representantes de los gremios docentes y a los trabajadores estatales, docentes y médicos para una nueva instancia de negociación este miércoles. El encuentro ocurre tras las medidas de fuerza que llevaron adelante ambos sectores en reclamo de mejoras en sus haberes.
La administración bonaerense busca alcanzar un acuerdo que permita el cierre de la paritaria, aunque advierte sobre las severas dificultades financieras que atraviesa el distrito.
Este miércoles de negociaciones tendrá dos etapas diferenciadas en la sede de la administración central. Los representantes del sector educativo ingresarán a la mesa de diálogo a las 11.00 horas. Posteriormente, a las 13.00 horas, será el turno de los gremios que nuclean a los trabajadores de la administración pública provincial.
El conflicto surge tras el rechazo sindical a un ajuste total del 3%, cifra que incluye un 1,5% retroactivo al mes de diciembre. A pesar de la negativa de los gremios, el Ejecutivo bonaerense decidió la liquidación de ese 1,5% con los sueldos de febrero para evitar una caída nominal de los ingresos respecto al mes de enero.
El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, bajó las expectativas sobre un incremento superior de manera inmediata. El funcionario calificó a la propuesta del 3% como "probablemente la mejor paritaria de la Argentina" en el contexto actual.
La propuesta se complementaría con un porcentual adicional para los sueldos de abril. No obstante, hasta el viernes 13 de este mes existe tiempo para seguir negociando ya que ese día comenzará la liquidación de los sueldos de marzo.
Bianco reconoció que los sueldos sufrieron una pérdida contra la inflación, pero subrayó que la gestión de Axel Kicillof trabaja bajo restricciones presupuestarias extremas. “Vamos a seguir trabajando como hemos hecho todo este tiempo, con paritarias libres, pero también conociendo cuáles son las restricciones que tiene hoy la provincia de Buenos Aires”, señaló.
Según el informe oficial, la Provincia de Buenos Aires afronta una merma de 15 billones de pesos en recursos directos. Si se computa la baja en la coparticipación y la caída de la recaudación fiscal propia, el agujero financiero asciende a los 22 billones de pesos. "Ese total equivale a medio presupuesto anual de la provincia", detalló el ministro para explicar la cautela en la oferta económica.
Tanto las autoridades provinciales como las cúpulas sindicales enfrentan una carrera contra el reloj. El objetivo es sellar un acta acuerdo antes del 15 de marzo, fecha límite para la carga de los haberes que los trabajadores percibirán el mes siguiente. Los gremios llegan a la mesa con una fuerte exigencia de sus bases para profundizar las medidas de protesta si no aparece una propuesta superadora.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí