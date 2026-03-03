Tragedia en Ensenada: cedió una chapa y un obrero murió al caer al vacío

Nuevo polo administrativo, plazas y data center: los anuncios de Alak en la apertura de sesiones
Nuevo polo administrativo, plazas y data center: los anuncios de Alak en la apertura de sesiones
Un trágico accidente laboral se cobró la vida de un hombre este martes en la localidad de El Dique, Ensenada.
El hecho ocurrió en una obra ubicada en las calles 123 y 48, donde, según informaron fuentes policiales, un trabajador se encontraba realizando tareas de limpieza sobre un techo de chapa cuando, de manera imprevista, una de las placas se desprendió.
Como consecuencia, el hombre cayó al vacío desde una altura aproximada de cinco metros, impactando violentamente contra el suelo.
Tras un llamado al 911, efectivos del Comando de Patrullas de Ensenada acudieron al lugar y solicitaron la presencia de una ambulancia del SAME. Los médicos constataron el fallecimiento en el lugar.
La víctima fue identificada como Epifanio Choque, aunque hasta el momento no trascendieron más datos personales. De acuerdo al testimonio de sus compañeros de trabajo, el accidente se produjo mientras desarrollaba tareas habituales sobre la estructura.
Interviene en la causa la UFI N° 10, que dispuso las actuaciones bajo la carátula “muerte por accidente”. No se descarta que se realicen pericias para determinar con precisión las circunstancias del hecho.
