El Atlético Madrid de Simeone eliminó al Barcelona y se metió en la final de la Copa del Rey

El conjunto dirigido por el 'Cholo' Simeone sufrió hasta el final luego de que el conjunto culé estuvo cerca de concretar una remontada épica
El Atlético Madrid perdió 3-0 como visitante con el Barcelona, pero se impuso 4-3 en el global gracias a la goleada obtenida en la ida y se metió en la gran final de la Copa del Rey, donde se medirá con la Real Sociedad o el Athletic Bilbao.
Los goles del conjunto blaugrana los hicieron el mediocampista español Marc Bernal (por duplicado) y el delantero brasilero Raphinha.
Luego de insistir desde el arranque del encuentro, el Barcelona logró la tan ansiada apertura del marcador a la media hora de partido, cuando Bernal definió solo frente al arco tras una muy buena acción individual del extremo español Lamine Yamal, que además es la gran figura del equipo catalán con solo 18 años.
Sobre el final de la primera mitad, Raphinha pudo extender la ventaja para el conjunto “Blaugrana” con una buena ejecución de penal.
El tercer gol del Barcelona llegó a los 27 minutos del complemento, cuando Bernal convirtió nuevamente, esta vez al desviar con lo justo un buen centro del portugués Joao Cancelo y así descolocar al arquero argentino Juan Musso.
Pese a la insistencia en los minutos finales, el Barcelona no pudo anotar el gol que hubiese sido el 4-4 en la serie y se quedó con las manos vacías.
El equipo de la capital española es dirigido por el argentino Diego Simeone y también contó entre sus titulares con el arquero Juan Musso y los delanteros Giuliano Simeone y Julián Álvarez, mientras que el lateral Nahuel Molina ingresó en el complemento.
El “Colchonero”, por su parte, mostró una imagen muy pobre aunque logró avanzar gracias a la gran actuación en la ida, donde había conseguido un contundente 4-0 como local gracias a los goles del francés Eric García, el francés Antoine Griezmann, el nigeriano Ademola Lookman y el argentino Julián Álvarez.
El Atlético Madrid irá en busca de su undécimo título en la Copa del Rey, competición que ya ganó en 1960, 1961, 1965, 1972, 1976, 1985, 1991, 1992, 1996 y 2013. Su rival en la final saldrá de la serie entre Real Sociedad y Athletic Bilbao.
