Espectáculos

Ernestina Pais chocó con su auto y se negó a hacerse el test de alcoholemia

Ernestina Pais chocó con su auto y se negó a hacerse el test de alcoholemia
3 de Marzo de 2026 | 18:58

Ernestina Pais protagonizó un accidente automovilístico en Vicente López este martes. Según el parte policial, la actriz habría chocado con su vehículo Honda a un Alfa Romeo. Según trascendió, la conductora colisionó con su vehículo en Avenida del Libertador 650, y rechazó someterse al control de alcoholemia requerido por el personal policial.

De esta manera, luego de la alerta al 911, la Policía se presentó en la zona y constató que Ernestina País estaba dentro de su automóvil, en tanto que la otra mujer involucrada en el accidente vial permanecía en su propio vehículo, informó Débora D’Amato en A la Tarde (América TV) al leer el parte policial.

Acto seguido, la panelista detalló que la conductora rechazó someterse a la prueba para detectar presencia de alcohol posterior al siniestro, motivo por el cual los agentes asentaron el resultado como positivo.

Así quedó el vehículo de Ernestina Pais tras el siniestro vial. | Foto: Fuente PolicialAsí quedó el vehículo de Ernestina Pais tras el siniestro vial. | Foto: Fuente Policial
Tal como establece el protocolo, el auto de Ernestina quedó retenido y, de acuerdo con el fiscal de turno interviniente, el episodio dejó solo daños materiales, sin personas lesionadas.

En tanto, fuentes policiales calificaron el accidente ocurrido en Avenida del Libertador al 650, en Vicente López, como “leve”.

Sin embargo, testigos del choque aseguraron haber percibido “una actitud extraña” en País, más allá del lógico nerviosismo por el siniestro vial.

La palabra de Ernestina País tras el accidente automovilístico

Ante la repercusión que tomó la noticia del choque, Ernestina País se comunicó con A la Tarde (América TV), el ciclo liderado por Karina Mazzocco —actualmente conducido por Luis Ventura en su reemplazo por vacaciones— para llevar tranquilidad sobre su estado de salud y descomprimir la situación.

De esta manera, al ser consultada sobre el incidente vial, la conductora manifestó: “No, estoy en mi casa”.

"A mi me empezó a sonar el teléfono un montón. Y bueno, acá estoy, en casa”, remarcó, aludiendo al revuelo que despertó el episodio vial.

Ante la ambigüedad de su respuesta, la panelista Cora DeBarbieri redobló la apuesta y le preguntó sin rodeos: “Pero, ¿chocaste en las últimas horas, Ernestina? ¿Tuviste algún accidente o incidente en la vía pública?”.

Sin embargo, una vez más, País sostuvo, contundente: "No".

Sin embargo, los periodistas remarcaron que la información ya circulaba en redes sociales e incluso le señalaron que el episodio habría ocurrido esa misma tarde. Aun así, la conductora se mantuvo firme: “Sí, pero estoy en mi casa y disculpen pero esta tampoco es la forma…”.

"Así que les mando un beso enorme e invito a todos a El divorcio del año, que es una gran obra de teatro”, deslizó, dando el tema por terminado.
 

