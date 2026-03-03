Trump anuncia que cortará "todo el comercio con España" por la negativa de Sánchez a usar sus bases contra Irán

El presidente norteamericano, Donald Trump, recibió al canciller alemán, Friedrich Merz, en la Casa Blanca el martes para mantener conversaciones sobre temas delicados, que van desde los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán hasta las nuevas amenazas arancelarias de Trump y la reciente visita del líder alemán a China.

Sin embargo, más allá de las conversaciones previstas el republicano aprovechó las palabras a los medios tras el encuentro para apuntar contra el gobierno español por negarse a colaborar con los esfuerzos norteamericanos en la guerra en Medio Oriente y para criticar al primer ministro británico, Keir Starmer, por su actitud en el mismo conflicto.

Trump calificó a España como “un socio terrible de la OTAN” y lamentó que las relaciones entre Londres y Washington “ya no son lo que eran”.

EN DESARROLLO