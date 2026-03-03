Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Trump anuncia que cortará "todo el comercio con España" por la negativa de Sánchez a usar sus bases contra Irán

Trump anuncia que cortará "todo el comercio con España" por la negativa de Sánchez a usar sus bases contra Irán
3 de Marzo de 2026 | 16:48

El presidente norteamericano, Donald Trump, recibió al canciller alemán, Friedrich Merz, en la Casa Blanca el martes para mantener conversaciones sobre temas delicados, que van desde los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán hasta las nuevas amenazas arancelarias de Trump y la reciente visita del líder alemán a China.

Sin embargo, más allá de las conversaciones previstas el republicano aprovechó las palabras a los medios tras el encuentro para apuntar contra el gobierno español por negarse a colaborar con los esfuerzos norteamericanos en la guerra en Medio Oriente y para criticar al primer ministro británico, Keir Starmer, por su actitud en el mismo conflicto.

Trump calificó a España como “un socio terrible de la OTAN” y lamentó que las relaciones entre Londres y Washington “ya no son lo que eran”.

EN DESARROLLO

