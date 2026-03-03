Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos

La mojada de oreja de L-Gante a Wanda Nara: ¡Durmió en la cama de la China Suárez!

3 de Marzo de 2026 | 16:21

El cantante de RKT, Elián Valenzuela, más conocido artísticamente como L-Gante, sumó un nuevo escándalo a su pasado vínculo con la mediática Wanda Nara, al conocerse una imagen de él acostado en la cama del camarín que le pertenecía a la China Suárez durante las grabaciones de “En el barro”.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, tanto el músico como la actriz participaron de la exitosa serie de Sebastián Ortega. Suárez tuvo un rol más protagónico, mientras que Elián solo participó de un capítulo y no compartió escenas con la novia de Mauro Icardi. 

Este lunes, L-Gante fue invitado a Sálvese quien pueda, el ciclo que conduce Yanina Latorre en América TV, y habló sobre su relación con Wanda, las canciones que le dedicó y el inevitable fin de su vínculo. 

Fiel a su estilo ácido y confrontativo, la conductora le preguntó a Elián sobre su participación en la serie de Netflix: “Estuviste En el barro grabando… Tenemos una foto, ¿ese es el camarín de la China Suárez y te lo prestó para que duermas?”, sorprendió al cantante con la imagen. 

La mojada de oreja de L-Gante a Wanda Nara: durmió en la cama de la China Suárez

El cantante se defendió y argumentó que se trataba de un “chistecito”: “Eso fue un chistecito por ese momento, no para Wanda, no. Ese chiste no le iba a dar gracia”. Luego, no dudo en ocultar su sorpresa frente a cómo consiguieron la imagen: “¿Cómo les llegó esa foto?”.

Además, aseguró que su camarín estaba tan solo a la vuelta del camarín de la China y que se metió “de molesto”.

Por último, dejó en claro que no existió ningún encuentro con la China Suárez, porque no compartieron escenas, ni se toparon en el rodaje de la serie.

