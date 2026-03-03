Paritarias bonaerenses: "La mejor oferta de Argentina", la advertencia de la Provincia a los gremios
Paritarias bonaerenses: "La mejor oferta de Argentina", la advertencia de la Provincia a los gremios
Nuevo polo administrativo, plazas y data center: los anuncios de Alak en la apertura de sesiones
Sin fútbol: la AFA ratificó el paro y este fin de semana no habrá actividad
Tragedia en Ensenada: cedió una chapa y un obrero murió al caer al vacío
Trump anuncia que cortará "todo el comercio con España" por la negativa de Sánchez a usar sus bases contra Irán
VIDEO. La historia detrás del emotivo encuentro de los mellizos Barros Schelotto y la fanática del Pincha
EN FOTOS.- Todo el color de la apertura de sesiones del Concejo
Mercados convulsionados: subió el dólar y el riesgo país, cayeron los ADR argentinos en Wall Street
Causa AFA: la Justicia desestimó el pedido del 'Chiqui' Tapia para suspender su indagatoria
La venganza de Griselda Siciliani: ¿Romance clandestino con Fito Paez?
La mojada de oreja de L-Gante a Wanda Nara: ¡Durmió en la cama de la China Suárez!
Murió tras 5 meses internado un joven que protagonizó un grave accidente en La Plata
Informe del SMN reveló cómo será el otoño: lluvias, temperaturas y el fenómeno de "El Niño"
“El Tok Policial” pone la lupa en el drama vial en La Plata y la Región
El básquet está de luto: murió Clarence Metcalfe, estrella y campeón con Gimnasia
¿Llueve en La Plata? El tiempo para este martes y el resto de la semana
Viajaba con su hijo y le estallan el parabrisas de un ladrillazo de regreso a su casa en La Plata
Sintió un dolor, Milei justo había tuiteado contra él y en sus "últimos minutos de vida" eligió escuchar El Mató: la historia de Jairo Straccia
Juana Azurduy, a 210 años de la gesta militar: la amazona de la revolución que venció en el Alto Perú
Chacho es Millonario: el presidente de River confirmó a Coudet como el nuevo entrenador
La Provincia explicó por qué la Patente baja para el 75% de los vehículos y el pago mensual
La Luna se tiñe de rojo, un show astronómico en el cielo de la Región
VIDEO. En reposera y malla, una vecina de La Plata chicaneó a Absa: "Los invito a mi pileta"
¿Otra "viuda negra" en La Plata? Un hombre denunció que lo durmieron en una cita
Derrumbe en un complejo de viviendas en Parque Patricios: 300 familias evacuadas
Confuso episodio y fuerte discusión con Benjamín Vicuña en un restaurante: no se respeto un previo acuerdo y se fue sin pagar
Instituciones platenses saludaron al diario EL DIA en su 142° aniversario
YPF descarta una suba inmediata del precio de las naftas por la guerra en Medio Oriente
Griselda Siciliani se olvidó de Luciano Castro y estaría con un reconocido cantante
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El cantante de RKT, Elián Valenzuela, más conocido artísticamente como L-Gante, sumó un nuevo escándalo a su pasado vínculo con la mediática Wanda Nara, al conocerse una imagen de él acostado en la cama del camarín que le pertenecía a la China Suárez durante las grabaciones de “En el barro”.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, tanto el músico como la actriz participaron de la exitosa serie de Sebastián Ortega. Suárez tuvo un rol más protagónico, mientras que Elián solo participó de un capítulo y no compartió escenas con la novia de Mauro Icardi.
Este lunes, L-Gante fue invitado a Sálvese quien pueda, el ciclo que conduce Yanina Latorre en América TV, y habló sobre su relación con Wanda, las canciones que le dedicó y el inevitable fin de su vínculo.
Fiel a su estilo ácido y confrontativo, la conductora le preguntó a Elián sobre su participación en la serie de Netflix: “Estuviste En el barro grabando… Tenemos una foto, ¿ese es el camarín de la China Suárez y te lo prestó para que duermas?”, sorprendió al cantante con la imagen.
La mojada de oreja de L-Gante a Wanda Nara: durmió en la cama de la China Suárez
LE PUEDE INTERESAR
Se viene el ciclo de shows acústicos en la terraza del Pasaje Dardo Rocha
El cantante se defendió y argumentó que se trataba de un “chistecito”: “Eso fue un chistecito por ese momento, no para Wanda, no. Ese chiste no le iba a dar gracia”. Luego, no dudo en ocultar su sorpresa frente a cómo consiguieron la imagen: “¿Cómo les llegó esa foto?”.
Además, aseguró que su camarín estaba tan solo a la vuelta del camarín de la China y que se metió “de molesto”.
Por último, dejó en claro que no existió ningún encuentro con la China Suárez, porque no compartieron escenas, ni se toparon en el rodaje de la serie.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí