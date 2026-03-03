La empresa AUBASA informó que comenzaron las tareas en el Distribuidor City Bell, una obra considerada estratégica para mejorar la circulación en La Plata y toda la región capital.

Según indicaron oficialmente, se trata de la intervención vial más importante y trascendente para la ciudad en los últimos años, ya que apunta a ordenar el tránsito en uno de los accesos más utilizados del corredor norte.

El nuevo distribuidor se emplaza en la zona de City Bell, punto neurálgico de conexión entre la autopista y los barrios del norte platense, donde a diario se registran demoras y congestión vehicular.

Desde la empresa señalaron que las tareas iniciales comprenden movimientos de suelo, señalización preventiva y la reorganización del tránsito en el sector, mientras avanza el cronograma de obra.