"Dormimos entre las explosiones": el crudo relato de un platense atrapado en el conflicto de Medio Oriente

La calma de Doha, la moderna capital de Qatar que hace apenas unos años deslumbraba al mundo con el Mundial, se transformó en un escenario de incertidumbre y temor. En el centro de esta pesadilla se encuentra Pedro Verde, un exfutbolista de La Plata y actual entrenador del Al Arabi SC, primo de Juan Sebastián Verón, que describió la situación actual con un temor recurrente pero mucho más peligroso que los últimos antecedentes.

Mientras Estados Unidos e Israel despliegan tropas en países vecinos y lanzan ataques a gran escala sobre Irán, la tensión en el Golfo ha escalado a niveles críticos, deja a ciudadanos y extranjeros en un estado de alerta permanente.

“Es una película pero hecha realidad. Esta vez es más grave, mucho más grave”, relató Verde en diálogo con El Equipo Deportivo al aire de La Redonda, quien hace cuatro temporadas reside en Qatar trabajando en el fútbol profesional. El conflicto modificó drásticamente su vida y la de su familia. Según explicó, las noches de descanso desaparecieron: “Vas durmiendo cuando podés entre las explosiones que hay afuera y las alarmas del teléfono del Ministerio de Defensa. Tenés el sueño cambiado porque cuando te dormís estás con medio oído despierto”.

La gravedad de la situación aumenta con el correr de las jornadas y Pedro lo vivió en carne propia en la puerta de su hogar. Mientras intentaba realizar una tarea cotidiana como guardar su vehículo, fue testigo del sistema de defensa en acción. “Salí a guardar el auto el primer día y estaban explotando arriba nuestro. Levanto el celular y se graba justo cuando interceptan un misil”, narró con una mezcla de asombro e impotencia.

La estrategia de Irán, según la información oficial que recibe Verde en su celular, fue atacar bases militares estadounidenses en la región -siendo la de Qatar la más grande de Medio Oriente- para presionar a los países del Golfo. Sin embargo, en los últimos días, los objetivos se han vuelto indiscriminados, luego de que alcanzaron refinerías de gas, plantas de energía y el propio aeropuerto de Doha. “Al principio pensamos que solo atacarían la base militar... pero a partir del segundo día empezaron a atacar cualquier cosa”, señaló el entrenador.

Para los habitantes de Doha, la sensación de encierro y parálisis es totalizadora. Pedro Verde no dudó en comparar esta situación con la crisis sanitaria global de 2020: “Estamos como en una pandemia, pero en guerra es lo mismo. Se cerró todo”. No hay colegios, no hay actividad deportiva y la circulación en las calles está restringida a lo estrictamente necesario, como la compra de alimentos o medicamentos.

El impacto logístico es masivo. Con el espacio aéreo del Golfo cerrado, miles de personas han quedado varadas. “No hay vuelos, no hay nada. Aeropuerto cerrado; de hecho, interceptaron un dron derecho al aeropuerto”, explicó Verde, mencionando que hay cerca de 8.000 personas en tránsito, incluyendo deportistas de élite, que no pueden salir de la región.

Lo más doloroso para el platense es que el estallido del conflicto ocurrió justo cuando su esposa, Paula, y su hijo de 15 años estaban listos para regresar a la Argentina. “Estábamos con las valijas acá preparadas para que ellos se volvieran y pasa esto diez días antes de que se vayan”, lamentó. Por ahora, la familia permanece unida en Doha, siguiendo rigurosamente las notificaciones oficiales del gobierno catarí y las embajadas para evitar la desinformación.

A pesar del miedo y la "lotería" que significa vivir bajo un escudo antimisiles, Verde intentaba mantener la calma por su hijo: “Lo que te agarra es como impotencia porque no hay mucho para hacer. Cerrás un poquito los ojos y decís: 'Bueno, que no sea por acá lo que va a caer'”.