Paritarias bonaerenses: "La mejor oferta de Argentina", la advertencia de la Provincia a los gremios
Paritarias bonaerenses: "La mejor oferta de Argentina", la advertencia de la Provincia a los gremios
Nuevo polo administrativo, plazas y data center: los anuncios de Alak en la apertura de sesiones
Sin fútbol: la AFA ratificó el paro y este fin de semana no habrá actividad
Tragedia en Ensenada: cedió una chapa y un obrero murió al caer al vacío
Trump anuncia que cortará "todo el comercio con España" por la negativa de Sánchez a usar sus bases contra Irán
VIDEO. La historia detrás del emotivo encuentro de los mellizos Barros Schelotto y la fanática del Pincha
EN FOTOS.- Todo el color de la apertura de sesiones del Concejo
Mercados convulsionados: subió el dólar y el riesgo país, cayeron los ADR argentinos en Wall Street
Causa AFA: la Justicia desestimó el pedido del 'Chiqui' Tapia para suspender su indagatoria
La venganza de Griselda Siciliani: ¿Romance clandestino con Fito Paez?
La mojada de oreja de L-Gante a Wanda Nara: ¡Durmió en la cama de la China Suárez!
Murió tras 5 meses internado un joven que protagonizó un grave accidente en La Plata
Informe del SMN reveló cómo será el otoño: lluvias, temperaturas y el fenómeno de "El Niño"
“El Tok Policial” pone la lupa en el drama vial en La Plata y la Región
El básquet está de luto: murió Clarence Metcalfe, estrella y campeón con Gimnasia
¿Llueve en La Plata? El tiempo para este martes y el resto de la semana
Viajaba con su hijo y le estallan el parabrisas de un ladrillazo de regreso a su casa en La Plata
Sintió un dolor, Milei justo había tuiteado contra él y en sus "últimos minutos de vida" eligió escuchar El Mató: la historia de Jairo Straccia
Juana Azurduy, a 210 años de la gesta militar: la amazona de la revolución que venció en el Alto Perú
Chacho es Millonario: el presidente de River confirmó a Coudet como el nuevo entrenador
La Provincia explicó por qué la Patente baja para el 75% de los vehículos y el pago mensual
La Luna se tiñe de rojo, un show astronómico en el cielo de la Región
VIDEO. En reposera y malla, una vecina de La Plata chicaneó a Absa: "Los invito a mi pileta"
¿Otra "viuda negra" en La Plata? Un hombre denunció que lo durmieron en una cita
Derrumbe en un complejo de viviendas en Parque Patricios: 300 familias evacuadas
Confuso episodio y fuerte discusión con Benjamín Vicuña en un restaurante: no se respeto un previo acuerdo y se fue sin pagar
Instituciones platenses saludaron al diario EL DIA en su 142° aniversario
YPF descarta una suba inmediata del precio de las naftas por la guerra en Medio Oriente
Griselda Siciliani se olvidó de Luciano Castro y estaría con un reconocido cantante
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
En medio de turbulencias bursátiles a nivel global, producto de la guerra en Medio Oriente, el dólar oficial alcanzó máximos de tres semanas este martes y superó los $1.400.
El tipo de cambio había comenzado marzo a la baja tras anotar dos caídas consecutivas.
En el segmento mayorista, subió $20 a $1.415 este martes, para ubicarse a un 14% del techo de la banda cambiaria establecida por el Gobierno. El volumen operado al contado superó los u$s372 millones.
LE PUEDE INTERESAR
Causa AFA: la Justicia desestimó el pedido del 'Chiqui' Tapia para suspender su indagatoria
Por su parte, los contratos de dólar futuro suben con fuerza hasta 1,7%. El mercado pricea que el tipo de cambio mayorista se ubicará a $1.446,5 a fines de febrero. En total, se operaron unos u$s1.664 millones.
A nivel minorista, el tipo de cambio cerró a los $1.435 para la venta según el Banco Nación (BNA).
En tanto en el promedio de entidades del Banco Central (BCRA), el dólar promedia los $1.433,40 para la venta.
Entre los paralelos, el dólar contado con liquidación (CCL) opera a $1.473,81, mientras que el MEP avanza a los $1.434,49. En tanto, el dólar blue se vende a $1.420.
Este lunes se efectivizó el pago de la segunda cuota de amortización de los Bopreales, por un monto cercano a los u$s1.000 millones. Eso no frenó el ritmo de compras del BCRA, que ayer se hizo de u$s70 millones, encadenando 39 ruedas consecutivas como demandante en el MLC. En lo que va del año, lleva comprados u$s2.783 millones.
Se desplomaron los ADRs de empresas argentinas en Wall Street
En medio de un clima financiero adverso, los activos argentinos operan en baja este martes con muy malos resultados en los ADRs que operan en Nueva York.
Al promediar la rueda se observan caídas de dos dígitos en varias especies entre las que se destacan Superville (-14%) y Telecom (-10%).
Las acciones del panel MERVAL caen 2,2%, incluyendo los papeles de las empresas energéticas.
Los bonos de la deuda pública también ceden en toda la lista y el Riesgo País sube a 588 puntos.
Ante la expansión del conflicto en Medio Oriente, el el petróleo Brent avanza 8% y se acerca a los US$85 el barril.
La situación comienza a preocupar en el mercadlo local ya que el CEO de YPF no descartó una aumento en el precio de los combustibles en caso que se mantenga en ese valor, o incluso apunte a los US$100 como pronostican analistas internacionales.
Al momento, se informa que existen 15 millones de barriles trabados en el estrecho de Ormuz y la situación podría complicarse.
Por su parte, el oro muestra un ajuste a la baja de 4% y vale US$5.079 la onza.
En tanto, la plata retrocede 10% y se ubica en los US$80 dólares.
El S&P 500 cede 2%, mientras que el Dow Jones lo hace 2,2%.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí