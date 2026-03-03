Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía

Mercados convulsionados: subió el dólar y el riesgo país, cayeron los ADR argentinos en Wall Street

Mercados convulsionados: subió el dólar y el riesgo país, cayeron los ADR argentinos en Wall Street
3 de Marzo de 2026 | 16:39

Escuchar esta nota

En medio de turbulencias bursátiles a nivel global, producto de la guerra en Medio Oriente, el dólar oficial alcanzó máximos de tres semanas este martes y superó los $1.400.

El tipo de cambio había comenzado marzo a la baja tras anotar dos caídas consecutivas.

En el segmento mayorista, subió $20 a $1.415 este martes, para ubicarse a un 14% del techo de la banda cambiaria establecida por el Gobierno. El volumen operado al contado superó los u$s372 millones.

Por su parte, los contratos de dólar futuro suben con fuerza hasta 1,7%. El mercado pricea que el tipo de cambio mayorista se ubicará a $1.446,5 a fines de febrero. En total, se operaron unos u$s1.664 millones.

A nivel minorista, el tipo de cambio cerró a los $1.435 para la venta según el Banco Nación (BNA).

En tanto en el promedio de entidades del Banco Central (BCRA), el dólar promedia los $1.433,40 para la venta.

Entre los paralelos, el dólar contado con liquidación (CCL) opera a $1.473,81, mientras que el MEP avanza a los $1.434,49. En tanto, el dólar blue se vende a $1.420.

Este lunes se efectivizó el pago de la segunda cuota de amortización de los Bopreales, por un monto cercano a los u$s1.000 millones. Eso no frenó el ritmo de compras del BCRA, que ayer se hizo de u$s70 millones, encadenando 39 ruedas consecutivas como demandante en el MLC. En lo que va del año, lleva comprados u$s2.783 millones.

Se desplomaron los ADRs de empresas argentinas en Wall Street

En medio de un clima financiero adverso, los activos argentinos operan en baja este martes con muy malos resultados en los ADRs que operan en Nueva York.

Al promediar la rueda se observan caídas de dos dígitos en varias especies entre las que se destacan Superville (-14%) y Telecom (-10%).

Las acciones del panel MERVAL caen 2,2%, incluyendo los papeles de las empresas energéticas.

Los bonos de la deuda pública también ceden en toda la lista y el Riesgo País sube a 588 puntos.

Ante la expansión del conflicto en Medio Oriente, el el petróleo Brent avanza 8% y se acerca a los US$85 el barril.

La situación comienza a preocupar en el mercadlo local ya que el CEO de YPF no descartó una aumento en el precio de los combustibles en caso que se mantenga en ese valor, o incluso apunte a los US$100 como pronostican analistas internacionales.

Al momento, se informa que existen 15 millones de barriles trabados en el estrecho de Ormuz y la situación podría complicarse.

Por su parte, el oro muestra un ajuste a la baja de  4% y vale US$5.079 la onza.

En tanto, la plata retrocede 10% y se ubica en los US$80 dólares.

El S&P 500 cede 2%, mientras que el Dow Jones lo hace 2,2%.

