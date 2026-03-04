Los números de la suerte del miércoles 4 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco

4 de Marzo de 2026 | 00:01 Edición impresa

PISCIS

(Desde el 20 de Febrero hasta el 20 de Marzo)

SUERTE NUMERICA: 20-14-58. Persona muy influyente contribuye a facilitar importante puesto. Sea sincero en amor como en familia. Hoy es un día especial para tener momentos de felicidad.

ARIES

(Desde el 21 de Marzo hasta el 20 de Abril)

SUERTE NUMERICA: 14-50-13. La suerte comercial le acompaña. Aunque corre riesgos, el panorama es ideal para el amor. Nuevas amistades. Se aclaran asuntos personales. Buen día para hacer cambios en el hogar.

TAURO

(Desde el 21 de Abril hasta el 21 de Mayo)

SUERTE NUMERICA: 13-50-11. Será necesario acelerar trámites para concluir trabajos o proyectos. Se prevén encuentros interesantes con alguien. Renacen esperanzas. Intermediarios. Buen día para el azar.

GEMINIS

(Desde el 22 de Mayo hasta el 21 de Junio)

SUERTE NUMERICA: 34-19-00. Los problemas económicos tenderán a solucionarse. Luego de ciertos altibajos, llega el momento ideal. Optimismo en acciones. Ganancias inesperadas le alegran. Sea prudente.

CANCER

(Desde el 22 de Junio hasta el 23 de Julio)

SUERTE NUMERICA: 167-89-03. Nada debe firmar durante el día, ni dar su palabra para un negocio. Reconciliación con una persona querida. Celos que crean problemas. Salud regular. Tenga prudencia con automotores.

LEO

(Desde el 24 de Julio hasta el 23 de Agosto)

SUERTE NUMERICA: 67-89-03. Excelente día en cuanto a finanzas. Trámites y negocios se aceleran y también llegan a una contestación. Jornada agradable para sus empresas. Paz con amigo.

VIRGO

(Desde el 24 de Agosto hasta el 23 de Setiembre)

SUERTE NUMERICA: 24-08-71. Las ganancias y especulaciones a largo plazo tienen oportunidades. Su valor e intuición le permiten seguir adelante en el amor. Aproveche el día para salir de compras.

LIBRA

(Desde el 24 de Setiembre hasta el 23 de Octubre)

SUERTE NUMERICA: 50-07-81. Las exigencias y apresuramientos en sus tareas tienen disconformidad en usted. Celos en el amor... No acepte los consejos de las personas envidiosas.

ESCORPIO

(Desde el 24 de Octubre hasta el 22 de Noviembre)

SUERTE NUMERICA: 19-02-35. Ventajosa transacción comercial. La cooperación le tiene disconforme. Actitudes cerebrales en el amor. Tendrá una recompensa por la labor que está cumpliendo.

SAGITARIO

(Desde el 23 de Noviembre hasta el 21 de Diciembre)

SUERTE NUMERICA: 17-27-46. Inversiones, cambio de ramo, de firma o de lugar deben esperar. En amor: peligro de juzgar erróneamente. Renacen las esperanzas que ya creía perdidas.

CAPRICORNIO

(Desde el 22 de Diciembre hasta el 20 de Enero)

SUERTE NUMERICA: 27-56-89. Tome garantías sólidas para las asociaciones o participación de bienes. Puede tener contratiempos en los sentimientos. Los celos no tienen ningún asidero.

ACUARIO

(Desde el 21 de Enero hasta el 19 de Febrero)

SUERTE NUMERICA: 32-44-57. Sus dificultades laborales serán superadas gracias a un trabajo bien hecho. Las crisis sentimentales llegan a exasperarlo. No tome responsabilidades que no podrá cumplir.