Gimnasia comenzó las negociaciones para comprar al 'Chelo' Torres

“Empezamos a charlar. Hay muy buen recepción”. La frase de una de las altas autoridades albiazules destila optimismo para la continuidad de Marcelo Torres, cuyo contrato finaliza el 31 de diciembre de este año y tiene un opción de 450 mil dólares por el 50% de la ficha.
El 'Chelo' convirtió en la cancha de Tigre su décimo gol con la casaca albiazul, una cifra que -en los últimos años- solo alcanzó Cristian Tarragona, un delantero que llegó con una chapa (y un contrato) muy superior al jugador formado en Boca Juniors.
La idea de la dirigencia tripera es avanzar anticipadamente por la compra de la mitad del pase del jugador para tener tranquilidad de cara al segundo semestre del año, sea con la continuidad del delantero o con la posibilidad de una transferencia que sea positiva tanto para el Lobo como para el jugador.
Cuando llegó Torres al Lobo firmó un contrato bajo, con premios por objetivos vinculados a la cantidad de goles (cada tres tantos) y la disputa de determinada cantidad de partidos al cabo del año y medio de contrato. Extras que claramente va sumando dado su buen rendimiento el Tripero, un trampolín para el resurgimiento de su carrera.
El delantero de 28 años llegó a las selecciones juveniles a través de su surgimiento en las juveniles xeneizes. Con el Sub 20 disputó el Campeonato Sudamericano en Ecuador y la Copa del Mundo en Corea del Sur, ambos en 2017. Desde Boca salió cedido a Talleres y Banfield, para luego jugar en ligas del exterior. Así pasó por Chipre (Pafos y Akritas Chlorakas), Letonia (Riga FC) y Emiratos Árabes (United FC).
Justamente, desde la segunda división del fútbol emiratí (UAE First Division League) llegó al Lobo y convirtió 10 goles en 27 partidos, números suficientes para llamar la atención de otros clubes.
