Fuerte operativo en zonas aledañas al Parque Pereyra Iraola por el avistamiento de un puma

Paritarias bonaerenses: ¿Qué oferta ofrecería Provincia a estatales y docentes?
Paritarias bonaerenses: ¿Qué oferta ofrecería Provincia a estatales y docentes?
VIDEO.- Asalto con un joven de rehén en La Plata terminó con una persecución y dos motochorros detenidos
Nuevo polo administrativo, plazas y data center: los anuncios de Alak en la apertura de sesiones
Arrancó el juicio contra el ex martido de Carolina Piparo, con los testigos de los atropellados
Sin fútbol: la AFA ratificó el paro y este fin de semana no habrá actividad
Comenzaron las obras del Distribuidor City Bell en la Autopista La Plata
Trump anuncia que cortará "todo el comercio con España" por la negativa de Sánchez a usar sus bases contra Irán
Fuerte operativo en zonas aledañas al Parque Pereyra por el avistamiento de un puma
Ernestina Pais chocó con su auto y se negó a hacerse el test de alcoholemia
Tragedia en Ensenada: cedió una chapa y un obrero murió al caer al vacío
El Cartonazo quedó vacante y acumula un pozo de $3.000.000: cuándo sale la tarjeta
VIDEO. La historia detrás del emotivo encuentro de los mellizos Barros Schelotto y la fanática del Pincha
Mercados convulsionados: subió el dólar y el riesgo país, cayeron los ADR argentinos en Wall Street
EN FOTOS.- Todo el color de la apertura de sesiones del Concejo
El Atlético Madrid de Simeone eliminó al Barcelona y se metió en la final de la Copa del Rey
Causa AFA: la Justicia desestimó el pedido del 'Chiqui' Tapia para suspender su indagatoria
La venganza de Griselda Siciliani: ¿Romance clandestino con Fito Paez?
La mojada de oreja de L-Gante a Wanda Nara: ¡Durmió en la cama de la China Suárez!
Murió tras 5 meses internado un joven que protagonizó un grave accidente en La Plata
Informe del SMN reveló cómo será el otoño: lluvias, temperaturas y el fenómeno de "El Niño"
“El Tok Policial” pone la lupa en el drama vial en La Plata y la Región
El básquet está de luto: murió Clarence Metcalfe, estrella y campeón con Gimnasia
¿Llueve en La Plata? El tiempo para este martes y el resto de la semana
Viajaba con su hijo y le estallan el parabrisas de un ladrillazo de regreso a su casa en La Plata
Sintió un dolor, Milei justo había tuiteado contra él y en sus "últimos minutos de vida" eligió escuchar El Mató: la historia de Jairo Straccia
Juana Azurduy, a 210 años de la gesta militar: la amazona de la revolución que venció en el Alto Perú
Chacho es Millonario: el presidente de River confirmó a Coudet como el nuevo entrenador
La Provincia explicó por qué la Patente baja para el 75% de los vehículos y el pago mensual
Rodrygo, crack de Brasil, sufrió una dura lesión en Real Madrid y se perderá el Mundial
La Luna se tiñe de rojo, un show astronómico en el cielo de la Región
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La tranquilidad de la zona ribereña de Hudson se vio interrumpida por una visita inesperada. En las últimas horas, un puma fue captado merodeando el perímetro de un barrio cerrado en esa localidad y generó un importante despliegue de seguridad en toda el área cercana al Parque Pereyra Iraola.
El avistamiento del felino en un complejo de viviendas activó de inmediato los protocolos de emergencia de las autoridades locales. Dada la proximidad con la reserva del Parque Pereyra Iraola, se presume que el animal pudo haberse desviado de su hábitat natural, lo que motivó un operativo de rastreo sin precedentes en la región.
Según se pudo conocer, con el objetivo de garantizar una captura segura y evitar encuentros peligrosos, las fuerzas de seguridad y especialistas en fauna silvestre desplegaron un operativo que incluye vuelos con drones equipados con cámaras para monitorear grandes extensiones de terreno desde el aire, equipos terrestres con tecnología de seguimiento de huellas y cámaras térmicas y también presencia de personal especializado en manejo de animales silvestres para asegurar una relocalización sin daños.
Ante la presencia del ejemplar en zonas urbanizadas, se recomendó a las poblaciones aledañas seguir indicaciones para proteger tanto a las personas como al animal. Allí, resaltaron la importancia de no dejar mascotas sueltas en patios o espacios comunes bajo ninguna circunstancia, mantener encendidas las luces de los patios, galerías y accesos exteriores durante la noche, ya que esto ayuda a disuadir al felino de acercarse a las viviendas y no intentar tocar al puma ni acercarse para tomar fotografías o videos en caso de un encuentro fortuito.
Por último, señalaron que está estrictamente prohibido intentar cazar, lastimar o ahuyentar al animal por medios propios. Se trata de una especie silvestre que actúa por instinto y cualquier ataque podría desencadenar una respuesta violenta.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí