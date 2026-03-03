Fuerte operativo en zonas aledañas al Parque Pereyra Iraola por el avistamiento de un puma

La tranquilidad de la zona ribereña de Hudson se vio interrumpida por una visita inesperada. En las últimas horas, un puma fue captado merodeando el perímetro de un barrio cerrado en esa localidad y generó un importante despliegue de seguridad en toda el área cercana al Parque Pereyra Iraola.

El avistamiento del felino en un complejo de viviendas activó de inmediato los protocolos de emergencia de las autoridades locales. Dada la proximidad con la reserva del Parque Pereyra Iraola, se presume que el animal pudo haberse desviado de su hábitat natural, lo que motivó un operativo de rastreo sin precedentes en la región.

Según se pudo conocer, con el objetivo de garantizar una captura segura y evitar encuentros peligrosos, las fuerzas de seguridad y especialistas en fauna silvestre desplegaron un operativo que incluye vuelos con drones equipados con cámaras para monitorear grandes extensiones de terreno desde el aire, equipos terrestres con tecnología de seguimiento de huellas y cámaras térmicas y también presencia de personal especializado en manejo de animales silvestres para asegurar una relocalización sin daños.

Ante la presencia del ejemplar en zonas urbanizadas, se recomendó a las poblaciones aledañas seguir indicaciones para proteger tanto a las personas como al animal. Allí, resaltaron la importancia de no dejar mascotas sueltas en patios o espacios comunes bajo ninguna circunstancia, mantener encendidas las luces de los patios, galerías y accesos exteriores durante la noche, ya que esto ayuda a disuadir al felino de acercarse a las viviendas y no intentar tocar al puma ni acercarse para tomar fotografías o videos en caso de un encuentro fortuito.

Por último, señalaron que está estrictamente prohibido intentar cazar, lastimar o ahuyentar al animal por medios propios. Se trata de una especie silvestre que actúa por instinto y cualquier ataque podría desencadenar una respuesta violenta.