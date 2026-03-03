ARBA | La Provincia explicó por qué la Patente baja para el 75% de los vehículos y el pago mensual

AHORA.- Alak abre las sesiones del Concejo Deliberante: "Tenemos dos bases: el orden público y progreso social"
AHORA.- Alak abre las sesiones del Concejo Deliberante: "Tenemos dos bases: el orden público y progreso social"
VIDEO. Atacan con drones la embajada de EE UU en Riad y Trump lanzó una advertencia
Kicillof en la Legislatura: palcos, entre “Chiqui boys” y gremialistas que hicieron paro
Murió tras 5 meses internado un joven que protagonizó un grave accidente en La Plata
Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes
¿Llueve en La Plata? El tiempo para este martes y el resto de la semana
Viajaba con su hijo y le estallan el parabrisas de un ladrillazo de regreso a su casa en La Plata
"La chica del láser", la hincha de Estudiantes que apareció infraganti en la tele y se viralizó en redes
Efecto Castillo: el gran andar del ex Gimnasia motivó a que despidieran al DT de Flamengo
Juana Azurduy, a 210 años de la gesta militar: la amazona de la revolución que venció en el Alto Perú
La Luna se tiñe de rojo, un show astronómico en el cielo de la Región
VIDEO. En reposera y malla, una vecina de La Plata chicaneó a Absa: "Los invito a mi pileta"
¿Otra "viuda negra" en La Plata? Un hombre denunció que lo durmieron en una cita
Derrumbe en un complejo de viviendas en Parque Patricios: 300 familias evacuadas
La Provincia explicó por qué la Patente baja para el 75% de los vehículos y el pago mensual
Confuso episodio y fuerte discusión con Benjamín Vicuña en un restaurante: no se respeto un previo acuerdo y se fue sin pagar
Griselda Siciliani se olvidó de Luciano Castro y estaría con un reconocido cantante
Fuerte cruce entre Victoria Villarruel y el ex ministro Petri: "Comenta como una vecina chusma"
Instituciones platenses saludaron al diario EL DIA en su 142° aniversario
Anses y una buena noticia para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones familiares
YPF descarta una suba inmediata del precio de las naftas por la guerra en Medio Oriente
Una mujer fue hospitalizada por varias fracturas luego de ser embestida por un micro en pleno Centro
Otro golpe de oportunidad en La Plata, con una víctima que estaba de vacaciones
Tolosa al rojo vivo: balearon en las piernas a un hombre de 31 años e investigan qué pasó
Hacer el DNI, el pasaporte y otros trámites saldrá más caro: los nuevos valores y cuándo se activa el aumento
Jornadas de atención de salud gratuita en barrios de La Plata: día, hora y lugar
¿Mojada de oreja?: el contrato de Wanda que enfurecerá a La China
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
A partir de este mes de marzo comienza a regir el nuevo esquema del Impuesto a los Automotores 2026. Según informó la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), el sistema "combina una reducción de la carga tributaria para el 75% de los vehículos con la posibilidad de abonar en hasta 10 cuotas mensuales, brindando mayor previsibilidad financiera a las y los contribuyentes".
La reforma incluye una modificación estructural de la tabla de alícuotas, que pasa de 15 a 5 tramos de base imponible y reduce los porcentajes aplicados. La alícuota mínima baja de 3,64% a 1% y la máxima se reduce de 5% a 4,5%. "De esta manera, la carga efectiva del Impuesto Automotor será de 1,9%, disminuyendo un 65% respecto de 2019 y consolidando un esquema más progresivo y equilibrado", indicaron.
El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, explicó que “desde el primer día de la gestión del gobernador Axel Kicillof nos propusimos bajar la carga fiscal sobre los sectores medios y hacer más progresiva la estructura del Impuesto Automotor. Partimos de un esquema que beneficiaba relativamente a los vehículos de mayor valuación y fuimos corrigiendo esa distorsión con sucesivas leyes impositivas. El resultado es concreto: hoy la carga efectiva del tributo es 65% menor que en 2019 y está mejor distribuida”.
En ese sentido, sostuvo que “reordenamos la tabla de alícuotas para que quienes tienen mayor capacidad contributiva aporten de acuerdo con ese patrimonio, y al mismo tiempo aliviar a la enorme mayoría de las y los titulares. En 2026, el 75% pagará menos que en 2025 y además podrá hacerlo en 10 cuotas mensuales, lo que mejora la previsibilidad y facilita el cumplimiento”.
Girard agregó “estas modificaciones es parte de una política sostenida: reducimos la presión sobre sectores medios y trabajadores, simplificamos el pago y reconocemos el buen cumplimiento, mientras fortalecemos la fiscalización en los segmentos de mayor capacidad económica. Así se construye un sistema más equitativo”.
Por último, el organismo recordó que el primer vencimiento operará el próximo 10 de marzo, fecha desde la cual comenzará a regir el nuevo esquema. Quienes opten por el pago anual podrán acceder a un descuento de hasta 15%, mientras que quienes abonen cada cuota en término obtendrán una bonificación de hasta 10% por buen cumplimiento, en reconocimiento al esfuerzo de las y los contribuyentes que mantienen sus obligaciones al día.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí