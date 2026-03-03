“El peligro es constante”: denuncian riesgo de derrumbe en una escuela de La Plata

Padres de alumnos que concurren a la Escuela N° 27 de La Plata encendieron la alarma por el estado edilicio del establecimiento y aseguran que los chicos asisten a clases en un edificio con riesgo de derrumbe.

La institución está ubicada en Barrio Aeropuerto, en la zona de 4 y 611, y según el testimonio de las familias, las aulas presentan grietas visibles tanto en paredes como en techos. La situación, afirman, genera preocupación permanente por la seguridad de estudiantes, docentes y auxiliares.

“Las aulas tienen grietas en paredes y techos, el peligro es constante”, expresó una madre, quien además señaló que los daños pueden observarse claramente en videos grabados dentro del establecimiento.

De acuerdo a los padres, los reclamos ante las autoridades se vienen realizando desde hace tiempo, aunque hasta el momento no obtuvieron respuestas concretas ni un plan de obras que brinde tranquilidad a la comunidad educativa.

Mientras tanto, los alumnos continúan asistiendo con normalidad, en medio de la incertidumbre. Las familias exigen una intervención urgente para evaluar el estado estructural del edificio y garantizar condiciones seguras antes de que la situación pueda derivar en un hecho grave.