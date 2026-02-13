Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Marcas y Tendencias

Yacoub Real Estate & Developers arranca el 2026 con dos entregas clave, expansión en CABA y novedades inminentes por ABES

ESPACIO PATROCINADO

Yacoub Real Estate & Developers arranca el 2026 con dos entregas clave, expansión en CABA y novedades inminentes por ABES
15 de Febrero de 2026 | 07:00

El 2026 comenzó con señales concretas para Yacoub Real Estate & Developers: dos entregas de alto impacto, la magnificas Torre Kent y Torre Meydan en la ciudad de la Plata, la inauguración de una nueva sucursal en Belgrano (CABA) sobre avenida Del Libertador y una etapa decisiva tras la consolidación de la compra de ABES, sobre la que la compañía anticipa novedades en los próximos días.

“Arrancar el año con entregas e inauguraciones no es casualidad: es el resultado de sostener un plan incluso cuando el contexto era difícil”, resume Viviana Yacoub, presidente de Yacoub Real Estate & Developers.

Kent y Meydan: dos entregas que ordenan el inicio del año

En un mercado que aprendió a valorar más que nunca la previsibilidad, la entrega de las torres Kent y Meydan funciona como un mensaje hacia el sector: el diferencial competitivo se construye con cumplimiento.

“La entrega es el momento de la verdad”, afirma Viviana Yacoub. “Cuando la gente entra al edificio, la confianza deja de ser un concepto y se vuelve experiencia”. 

ABES: compra consolidada y anuncios en los próximos días 

Otro de los ejes del arranque 2026 es la consolidación de la compra de ABES, que abre una nueva fase: integración, reorganización y continuidad. 

“Consolidar una compra no es un punto de llegada: es un punto de partida”, explica Viviana Yacoub. “Ahora empieza lo importante: ordenar, planificar, ejecutar y devolver previsibilidad donde hace falta”. 

La empresa adelantó que en los próximos días habrá novedades vinculadas a esta etapa, con definiciones sobre lineamientos y avances operativos.

“Entendemos la expectativa de quienes esperan certezas”, sostiene Yacoub. “En los próximos días vamos a contar novedades, con información concreta y responsable”. 

Belgrano, CABA: nueva sucursal para competir “en primera línea”

La apertura de la sucursal Belgrano marca otro punto fuerte del inicio del año. Para la compañía, desembarcar con mayor presencia en CABA apunta a ampliar alcance comercial, captar un público más comparativo y reforzar posicionamiento de marca.

“Belgrano es una plaza donde el mercado te exige todo: claridad, velocidad y consistencia”, define Viviana Yacoub. “Por eso queríamos estar ahí: para competir en primera línea, con una propuesta sólida”. 

Cómo está el mercado en 2026: más movimiento, pero un comprador más selectivo 

El sector arranca el año con más consultas y operaciones, aunque con una demanda más racional. En ese marco, se repiten algunas tendencias: 

Comprador más selectivo: pesa el historial de cumplimiento, la calidad y la claridad documental. 

Fuerte interés por unidades cercanas a entrega: menos incertidumbre, decisión más rápida. 

Ladrillo como resguardo: sigue siendo una referencia para inversores defensivos. 

“Estamos en un año donde la confianza va a ser la moneda más valiosa”, plantea Viviana Yacoub. 

Proyección 2026: ejecución, integración y expansión 

Con entregas en marcha, expansión territorial y una integración empresarial en proceso tras la compra consolidada de ABES, Yacoub Real Estate & Developers proyecta el año. 

“El crecimiento no se anuncia: se ejecuta”, cierra Viviana Yacoub, presidente y fundadora de Yacoub Real Estate & Developers.

