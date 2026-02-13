Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Kicillof reglamentó el funcionamiento del RIGI bonaerense

Kicillof reglamentó el funcionamiento del RIGI bonaerense
14 de Febrero de 2026 | 01:55
El Gobierno bonaerense publicó el reglamento operativo para acceder al RPIE, el Régimen Provincial que fomenta las inversiones productivas estratégicas.

Se trata del sistema que instrumentó el gobierno de Axel Kicillof alternativo al RIGI que se dispuso a nivel nacional.

En ese contexto, el ministerio de la Producción anticipó que ya se pueden enviar proyectos.

El RPIE busca estimular el desarrollo de proyectos que impliquen la creación de empleos de calidad, la generación de valor agregado, el desarrollo de proveedores locales y de nuevos sectores productivos, la promoción de la transferencia tecnológica, la diversificación de la matriz productiva, el impulso de las exportaciones, la sustitución de importaciones y la reducción de desequilibrios territoriales.

“Desde el Ministerio de Producción contamos con políticas para acompañar a quienes invierten en todas las escalas: tenemos programas para el desarrollo emprendedor, créditos a tasa bonificada para pymes, y ahora sumamos este Régimen que nos permite acompañar a los grandes proyectos privados de inversión. En este contexto tan adverso para la producción en que nos sumerge el Gobierno nacional, desde la Provincia, lejos de buscar primarizar la economía y rifar los recursos, estamos impulsando proyectos que van a generar más valor agregado en la Provincia, más empleo, innovación tecnológica, y mayores exportaciones”, expresó el titular de la cartera productiva bonaerense, Augusto Costa.

El Régimen otorga exenciones fiscales parciales en los impuestos sobre los Ingresos Brutos, Inmobiliario y de Sellos a proyectos desde 5 millones de dólares. Los proyectos con inversiones de entre 5 y 50 millones de dólares podrán acceder a un 30% durante 5 años; mientras que para aquellos que tengan una inversión de entre 50 y 200 millones de dólares, el beneficio alcanzará un 25% de exención durante 4 años. En el caso de las inversiones de más de USD 200 millones, la exención será del 20% durante 3 años.

Asimismo, podrán obtener beneficios adicionales por sobre esas exenciones aquellos proyectos que incrementen el empleo, permitan la sustitución de importaciones; potencien la innovación tecnológica; o se localicen en zonas de bajos ingresos o parques industriales. En este caso será de 10% y 2 años más de plazo; mientras que los proyectos que aumenten las exportaciones, adopten políticas de género o sostenibilidad ambiental podrán acceder a un 5% extra de exención y 1 año más de plazo.

La estabilidad fiscal abarcará el período de los beneficios otorgados y podrá extenderse hasta 30 años para aquellos proyectos mayores a USD 200 millones. Además, los proyectos de inversión mayores a USD 50 millones deberán presentar un programa de desarrollo de proveedores provinciales, el cual deberá contemplar, de forma incremental, que al menos el 50% del monto total destinado al pago de proveedores se dirija a la contratación de empresas radicadas en la Provincia.

 

