Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Hablan de una decisión “abrupta y arbitraria”. Piden que se revierta

Causa a Insaurralde: denuncian una movida para beneficiarlo

La Fiscalía objetó la exclusión de la ex esposa y de los hijos del ex funcionario, de los puntos del peritaje contable

Causa a Insaurralde: denuncian una movida para beneficiarlo

Sofía clerici y martín Insaurralde / web

14 de Febrero de 2026 | 01:51
Edición impresa

Los fiscales federales Sergio Mola y Diego Velasco denunciaron una maniobra que, según sostienen, podría beneficiar al ex intendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde en la causa por presunto enriquecimiento ilícito que se inició tras su viaje a Marbella en 2023. La objeción apunta a cambios introducidos por el juez federal Luis Armella en los puntos del peritaje contable acordados por las partes.

Durante una audiencia, las partes fijaron más de 80 puntos de pericia destinados a analizar la evolución patrimonial de los imputados. Sin embargo, al notificar formalmente el acta, el magistrado excluyó del estudio contable a Carolina Álvarez —ex esposa de Insaurralde— y a los hijos del ex funcionario, además de desvincular a Álvarez del expediente.

Para la Fiscalía, esa decisión modificó lo que había sido consensuado en la audiencia. En una presentación, los fiscales calificaron el cambio como “abrupto y arbitrario” y señalaron que se inclina “en perjuicio de esta parte y en beneficio de algún imputado”. Por eso pidieron que el juez revoque la medida.

El rol de la ex esposa y los hijos

Álvarez figura imputada en la causa como presunta testaferro. Según la investigación, en 2006 compró dos lotes en un barrio privado de San Vicente donde luego se construyó la vivienda en la que reside Insaurralde. Los fiscales sostienen que el verdadero dueño sería el ex funcionario y que la operación fue realizada por él, pese a figurar a nombre de su entonces esposa.

El juez consideró que esa compra quedó fuera del período investigado —entre 2009 y 2023—, pero la Fiscalía replicó que Insaurralde ya era funcionario público en 2006 y que el inmueble forma parte del expediente desde su inicio. Además recordó que Álvarez tiene una inhibición general de bienes dispuesta por el propio magistrado.

La exclusión también alcanzó cuatro puntos del peritaje vinculados a los hijos del ex intendente, que buscaban analizar sus trabajos e ingresos. Según los fiscales, esos datos son relevantes para determinar el origen de los fondos utilizados en operaciones societarias relacionadas con una empresa que les cedió gratuitamente una propiedad a Insaurralde y a su ex esposa Jésica Cirio.

LE PUEDE INTERESAR

Wall Street tuvo un cierre dispar pese a la inflación

LE PUEDE INTERESAR

Terminó la visita del FMI pero siguen negociando

La postura de la Fiscalía

En su presentación, Mola y Velasco advirtieron que eliminar puntos del peritaje podría impedir a los expertos arribar a conclusiones certeras sobre el entramado patrimonial investigado. También señalaron que los abogados de Insaurralde habían manifestado oposición a uno de los puntos luego excluidos, aunque finalmente firmaron el acta sin observaciones.

La Unidad de Información Financiera (UIF) y la organización Poder Ciudadano, querellantes en la causa, evalúan realizar presentaciones propias para cuestionar la decisión judicial.

Los fiscales solicitaron que Armella revierta su resolución y reincorpore los puntos omitidos. En caso contrario, anticiparon que pedirán la intervención de la Cámara Federal de La Plata.

El origen de la causa

La investigación se inició en octubre de 2023 tras la difusión de imágenes del viaje que Insaurralde realizó a Marbella junto a Sofía Clerici, en medio de la campaña electoral. El entonces jefe de Gabinete bonaerense renunció a su cargo luego del escándalo.

La Fiscalía sostiene que el ex funcionario no puede justificar su nivel de gastos con sus ingresos declarados. Entre otros datos, señaló que entre diciembre de 2021 y septiembre de 2023 gastó 78.000 dólares en pasajes aéreos, cuando sus ingresos en ese período habrían sido de 33.000 dólares.

El peritaje contable —previsto para comenzar el 3 de marzo— analizará viajes al exterior, propiedades, vehículos, dinero secuestrado en un allanamiento y el patrimonio de los imputados, incluido el de Jésica Cirio. También se estudiará el origen de una donación de 200.000 dólares que, según la defensa, habría contribuido a sostener el nivel de vida del ex intendente.

Insaurralde negó haberse enriquecido ilícitamente y afirmó que sus gastos están justificados por ingresos propios y de su ex esposa. La resolución sobre el alcance final del peritaje será clave para el avance de la causa.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

La Provincia pone la lupa sobre el uso del agua de napas, ríos y arroyos

Docentes van al paro y complican el inicio de clases en la Provincia

Kicillof reglamentó el funcionamiento del RIGI bonaerense

Libertarios contra Kicillof por sus críticas a la reforma laboral

Medina jugará el clásico y luego decidirá su futuro

El clásico según dos históricos

Las dudas y temores de cientos de padres de ingresantes a Ingeniería

Murió el destacado geólogo Luis Spalletti
Últimas noticias de Política y Economía

Inflación de enero: fuertes diferencias en provincias

El dólar rebotó, pero cerró la semana en baja

Libertarios contra Kicillof por sus críticas a la reforma laboral

Milei gana en el Congreso, la sociedad espera mejoras y el PJ sigue desorientado
Espectáculos
“No daba más”: Luciano Castro, en sus horas más oscuras
¿Pegó el portazo?: la verdad sobre el regreso de Susana a la televisión
Se complicó el divorcio de Wanda Nara e Icardi: “Hay un desequilibrio”
“Eterna sufrida”: un reconocido chef le dio con todo a Eugenia Tobal
Ardieron las redes con comentarios homófobos en el programa de Casella
Policiales
Crisis, cruces y recta final: ya tiene fecha el juicio contra “La Toretto”
VIDEO.- El fuego acechó al Parque Pereyra Iraola y dejó hectáreas arrasadas
Una madre en alerta tras el ofrecimiento a su nena
Una automovilista fue emboscada por falsos repartidores armados
Periodistas deportivos investigados por “lavado de activos”
Información General
Si te gustan los aniversarios redondos, ¡este es tu año!
Los números de la suerte del sábado 14 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Hoy es el Día Mundial del Soltero: ¿por qué se celebra en la víspera de San Valentín?
"Ojalá sea todo un éxito": desde la NASA, el ingeniero de la UNLP se expresó a poco del lanzamiento de Artemis II
ANMAT prohibió la venta de un jabón para ropa importado sin rotulado en español
Deportes
El clásico según dos históricos
Entre Max y Miramón se define el volante central
Medina jugará el clásico y luego decidirá su futuro
Serna evitó la polémica y habló del manejo de Boca
Racing va por más: con sus hinchas en la cancha visita a Banfield

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla