Causa a Insaurralde: denuncian una movida para beneficiarlo

Los fiscales federales Sergio Mola y Diego Velasco denunciaron una maniobra que, según sostienen, podría beneficiar al ex intendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde en la causa por presunto enriquecimiento ilícito que se inició tras su viaje a Marbella en 2023. La objeción apunta a cambios introducidos por el juez federal Luis Armella en los puntos del peritaje contable acordados por las partes.

Durante una audiencia, las partes fijaron más de 80 puntos de pericia destinados a analizar la evolución patrimonial de los imputados. Sin embargo, al notificar formalmente el acta, el magistrado excluyó del estudio contable a Carolina Álvarez —ex esposa de Insaurralde— y a los hijos del ex funcionario, además de desvincular a Álvarez del expediente.

Para la Fiscalía, esa decisión modificó lo que había sido consensuado en la audiencia. En una presentación, los fiscales calificaron el cambio como “abrupto y arbitrario” y señalaron que se inclina “en perjuicio de esta parte y en beneficio de algún imputado”. Por eso pidieron que el juez revoque la medida.

El rol de la ex esposa y los hijos

Álvarez figura imputada en la causa como presunta testaferro. Según la investigación, en 2006 compró dos lotes en un barrio privado de San Vicente donde luego se construyó la vivienda en la que reside Insaurralde. Los fiscales sostienen que el verdadero dueño sería el ex funcionario y que la operación fue realizada por él, pese a figurar a nombre de su entonces esposa.

El juez consideró que esa compra quedó fuera del período investigado —entre 2009 y 2023—, pero la Fiscalía replicó que Insaurralde ya era funcionario público en 2006 y que el inmueble forma parte del expediente desde su inicio. Además recordó que Álvarez tiene una inhibición general de bienes dispuesta por el propio magistrado.

La exclusión también alcanzó cuatro puntos del peritaje vinculados a los hijos del ex intendente, que buscaban analizar sus trabajos e ingresos. Según los fiscales, esos datos son relevantes para determinar el origen de los fondos utilizados en operaciones societarias relacionadas con una empresa que les cedió gratuitamente una propiedad a Insaurralde y a su ex esposa Jésica Cirio.

La postura de la Fiscalía

En su presentación, Mola y Velasco advirtieron que eliminar puntos del peritaje podría impedir a los expertos arribar a conclusiones certeras sobre el entramado patrimonial investigado. También señalaron que los abogados de Insaurralde habían manifestado oposición a uno de los puntos luego excluidos, aunque finalmente firmaron el acta sin observaciones.

La Unidad de Información Financiera (UIF) y la organización Poder Ciudadano, querellantes en la causa, evalúan realizar presentaciones propias para cuestionar la decisión judicial.

Los fiscales solicitaron que Armella revierta su resolución y reincorpore los puntos omitidos. En caso contrario, anticiparon que pedirán la intervención de la Cámara Federal de La Plata.

El origen de la causa

La investigación se inició en octubre de 2023 tras la difusión de imágenes del viaje que Insaurralde realizó a Marbella junto a Sofía Clerici, en medio de la campaña electoral. El entonces jefe de Gabinete bonaerense renunció a su cargo luego del escándalo.

La Fiscalía sostiene que el ex funcionario no puede justificar su nivel de gastos con sus ingresos declarados. Entre otros datos, señaló que entre diciembre de 2021 y septiembre de 2023 gastó 78.000 dólares en pasajes aéreos, cuando sus ingresos en ese período habrían sido de 33.000 dólares.

El peritaje contable —previsto para comenzar el 3 de marzo— analizará viajes al exterior, propiedades, vehículos, dinero secuestrado en un allanamiento y el patrimonio de los imputados, incluido el de Jésica Cirio. También se estudiará el origen de una donación de 200.000 dólares que, según la defensa, habría contribuido a sostener el nivel de vida del ex intendente.

Insaurralde negó haberse enriquecido ilícitamente y afirmó que sus gastos están justificados por ingresos propios y de su ex esposa. La resolución sobre el alcance final del peritaje será clave para el avance de la causa.