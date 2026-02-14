El Súper Cartonazo, con plazo hasta el miércoles

Docentes van al paro y complican el inicio de clases en la Provincia
Docentes van al paro y complican el inicio de clases en la Provincia
A raíz del cambio de escenario que impondrán los feriados por el carnaval, el lunes y martes próximos, el Súper Cartonazo extenderá hasta el miércoles 18, a las 17 horas, el plazo para presentar las tarjetas ganadoras.
La modificación del esquema habitual se realizará por única vez en la presente jugada, que seguirá sin cambios con la publicación diaria de los números de la suerte para ir marcando en el cupón.
La jugada tiene un atractivo especial porque a instancias de varias semanas sin tarjetas ganadoras cuenta con un pozo disponible de cinco millones de pesos.
Según el reglamento dl juego, por cada semana vacante se agrega un millón de pesos al premio inicial de un millón.
Los números se publican todos los días tanto en la versión impresa, como en la web de EL DIA.
Para ganar hay que conseguir los 15 aciertos en la tarjeta, que viene con una combinación de números entre el 00 y el 89.
El juego repartió premios millonarios a numerosos lectores. A mediados de enero, Melissa Gamada, una lectora del casco urbano, se llevó $4 millones.
