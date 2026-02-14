Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |La audiencia previa se desarrolló con fuertes intercambios y concluyó con una descompensación de la imputada

Crisis, cruces y recta final: ya tiene fecha el juicio contra “La Toretto”

En los Tribunales de La Plata, los jueces establecieron que el debate oral contra Felicitas Alvite comenzará el próximo 2 de noviembre. La joven está acusada de embestir y matar al músico Walter Armand, en 13 y 532

Crisis, cruces y recta final: ya tiene fecha el juicio contra “La Toretto”

“La Toretto” en el final de la audiencia junto a su abogado / EL DIA

Rudy Castillo
Rudy Castillo

14 de Febrero de 2026 | 02:38
Edición impresa

Casi nueve meses. Ese es el tiempo que separa hoy a Felicitas Alvite y a Valentina Velázquez del juicio oral que pondrá a la Ciudad frente a una de las causas más sensibles y debatidas en el último tiempo Ayer, en una jornada cargada de tensión en los tribunales penales de La Plata, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 confirmó que el debate comenzará los días 2, 3 y 6 de noviembre. La decisión cerró una etapa marcada por audiencias, planteos y cruces entre las partes, y encendió definitivamente la cuenta regresiva hacia el proceso que buscará reconstruir la muerte del músico Walter Armand.

Tal como pudo reconstruir EL DIA, la jornada comenzó con puntualidad absoluta: a las 8 en punto las partes ya estaban en la sala. Alvite, más conocida como “La Toretto”, llegó junto a su familia por calle 56, con un perfil bajo similar al de convocatorias anteriores. Permaneció cerca de sus abogados defensores, evitó levantar la mirada y sólo realizó breves gestos de asentimiento cuando su defensa tomó la palabra. Del otro lado, la familia Armand -con la madre, su hermano Milton y otros allegados- siguieron la instancia con el mismo respeto y dolor contenido que ya se volvió habitual en el proceso.

Durante la audiencia, los jueces Silvia Hoerr, Analía Carrillo y Claudio Bernard escucharon los planteos finales y avanzaron en la organización del debate que se desarrollará en noviembre. Allí terminó de definirse la estructura probatoria que marcará el pulso del juicio: informes criminológicos, análisis de redes sociales, peritajes técnicos y el relato de los testigos integrarán el núcleo central que se discutirá frente al tribunal.

Cabe marcar que se vivieron momentos de tensión cuando la defensa de Alvite, encabezada por el abogado Flavio Gliemmo, solicitó oficios a compañías de telefonía celular para determinar si Alvite utilizó sus redes sociales mientras conducía la noche del embiste fatal. El objetivo, argumentó, es reconstruir con precisión los instantes previos al choque. La querella, representada por el letrado Fabián Améndola, se opuso con firmeza al planteo al sostener que ya existe una pericia oficial incorporada al expediente. También generó discusión la intención de sumar un estudio accidentológico privado, lo que derivó en un intercambio de argumentos entre las partes y breves momentos de silencio tenso dentro de la sala.

La defensa volvió además a cuestionar el trabajo realizado durante la investigación, insistiendo en supuestas irregularidades y señalando que existirían elementos que, según su postura, no habrían sido incorporados de forma completa. En este pasaje Gliemmo sostuvo que existen capturas de pantalla en las que se menciona que Padován habría ocultado pruebas. El planteo quedó formalizado y todo indica que será una de las líneas centrales que buscarán sostener cuando llegue el debate.

Tras un poco más de dos horas de exposiciones, los magistrados dieron por concluida la audiencia con la confirmación del calendario del juicio, una decisión largamente esperada por las partes y por la familia de la víctima. Sin embargo, la jornada tuvo un cierre inesperado: mientras se retiraba del edificio judicial, Alvite sufrió una descompensación que, según señalaron sus allegados, se trató de un cuadro compatible con un ataque de pánico.

LE PUEDE INTERESAR

El fuego acechó al Parque Pereyra Iraola y dejó hectáreas arrasadas

LE PUEDE INTERESAR

Una madre en alerta tras el ofrecimiento a su nena

El juicio oral abrirá la etapa decisiva para esclarecer lo ocurrido el 12 de abril de 2024, una fecha que terminó con la vida de Walter Armand, y cuyo impacto todavía atraviesa a todos los platenses. La imputación sostiene que circulaba a más de 90 km/h, ignoró semáforos y embistió al motociclista en 13 y 532, hecho por el que enfrenta penas de hasta 25 años.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

La familia de Walter: “Confiamos en que se hará justicia”
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

La Provincia pone la lupa sobre el uso del agua de napas, ríos y arroyos

Docentes van al paro y complican el inicio de clases en la Provincia

Kicillof reglamentó el funcionamiento del RIGI bonaerense

Libertarios contra Kicillof por sus críticas a la reforma laboral

EE UU envía otro portaaviones a Medio Oriente y se encienden alarmas en plena tensión con Irán

Cambio de guardia en la EEI Allá van los nuevos astronautas...

Medina jugará el clásico y luego decidirá su futuro

Murió el destacado geólogo Luis Spalletti
Últimas noticias de Policiales

El fuego acechó al Parque Pereyra Iraola y dejó hectáreas arrasadas

Una madre en alerta tras el ofrecimiento a su nena

Una automovilista fue emboscada por falsos repartidores armados

Periodistas deportivos investigados por “lavado de activos”
Espectáculos
“No daba más”: Luciano Castro, en sus horas más oscuras
¿Pegó el portazo?: la verdad sobre el regreso de Susana a la televisión
Se complicó el divorcio de Wanda Nara e Icardi: “Hay un desequilibrio”
“Eterna sufrida”: un reconocido chef le dio con todo a Eugenia Tobal
Ardieron las redes con comentarios homófobos en el programa de Casella
La Ciudad
El comercio despide al verano: buscan reactivar ventas tras un débil enero
Los Hornos de festejo con misa y cena comunitaria
Las dudas y temores de cientos de padres de ingresantes a Ingeniería
El satélite con marca platense, listo para salir
Murió el destacado geólogo Luis Spalletti
Deportes
El clásico según dos históricos
Entre Max y Miramón se define el volante central
Medina jugará el clásico y luego decidirá su futuro
Serna evitó la polémica y habló del manejo de Boca
Racing va por más: con sus hinchas en la cancha visita a Banfield
Información General
Si te gustan los aniversarios redondos, ¡este es tu año!
Los números de la suerte del sábado 14 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Hoy es el Día Mundial del Soltero: ¿por qué se celebra en la víspera de San Valentín?
"Ojalá sea todo un éxito": desde la NASA, el ingeniero de la UNLP se expresó a poco del lanzamiento de Artemis II
ANMAT prohibió la venta de un jabón para ropa importado sin rotulado en español

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla