Crisis, cruces y recta final: ya tiene fecha el juicio contra “La Toretto”

Docentes van al paro y complican el inicio de clases en la Provincia
En los Tribunales de La Plata, los jueces establecieron que el debate oral contra Felicitas Alvite comenzará el próximo 2 de noviembre. La joven está acusada de embestir y matar al músico Walter Armand, en 13 y 532
Rudy Castillo
Rudy Castillo
Casi nueve meses. Ese es el tiempo que separa hoy a Felicitas Alvite y a Valentina Velázquez del juicio oral que pondrá a la Ciudad frente a una de las causas más sensibles y debatidas en el último tiempo Ayer, en una jornada cargada de tensión en los tribunales penales de La Plata, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 confirmó que el debate comenzará los días 2, 3 y 6 de noviembre. La decisión cerró una etapa marcada por audiencias, planteos y cruces entre las partes, y encendió definitivamente la cuenta regresiva hacia el proceso que buscará reconstruir la muerte del músico Walter Armand.
Tal como pudo reconstruir EL DIA, la jornada comenzó con puntualidad absoluta: a las 8 en punto las partes ya estaban en la sala. Alvite, más conocida como “La Toretto”, llegó junto a su familia por calle 56, con un perfil bajo similar al de convocatorias anteriores. Permaneció cerca de sus abogados defensores, evitó levantar la mirada y sólo realizó breves gestos de asentimiento cuando su defensa tomó la palabra. Del otro lado, la familia Armand -con la madre, su hermano Milton y otros allegados- siguieron la instancia con el mismo respeto y dolor contenido que ya se volvió habitual en el proceso.
Durante la audiencia, los jueces Silvia Hoerr, Analía Carrillo y Claudio Bernard escucharon los planteos finales y avanzaron en la organización del debate que se desarrollará en noviembre. Allí terminó de definirse la estructura probatoria que marcará el pulso del juicio: informes criminológicos, análisis de redes sociales, peritajes técnicos y el relato de los testigos integrarán el núcleo central que se discutirá frente al tribunal.
Cabe marcar que se vivieron momentos de tensión cuando la defensa de Alvite, encabezada por el abogado Flavio Gliemmo, solicitó oficios a compañías de telefonía celular para determinar si Alvite utilizó sus redes sociales mientras conducía la noche del embiste fatal. El objetivo, argumentó, es reconstruir con precisión los instantes previos al choque. La querella, representada por el letrado Fabián Améndola, se opuso con firmeza al planteo al sostener que ya existe una pericia oficial incorporada al expediente. También generó discusión la intención de sumar un estudio accidentológico privado, lo que derivó en un intercambio de argumentos entre las partes y breves momentos de silencio tenso dentro de la sala.
La defensa volvió además a cuestionar el trabajo realizado durante la investigación, insistiendo en supuestas irregularidades y señalando que existirían elementos que, según su postura, no habrían sido incorporados de forma completa. En este pasaje Gliemmo sostuvo que existen capturas de pantalla en las que se menciona que Padován habría ocultado pruebas. El planteo quedó formalizado y todo indica que será una de las líneas centrales que buscarán sostener cuando llegue el debate.
Tras un poco más de dos horas de exposiciones, los magistrados dieron por concluida la audiencia con la confirmación del calendario del juicio, una decisión largamente esperada por las partes y por la familia de la víctima. Sin embargo, la jornada tuvo un cierre inesperado: mientras se retiraba del edificio judicial, Alvite sufrió una descompensación que, según señalaron sus allegados, se trató de un cuadro compatible con un ataque de pánico.
El juicio oral abrirá la etapa decisiva para esclarecer lo ocurrido el 12 de abril de 2024, una fecha que terminó con la vida de Walter Armand, y cuyo impacto todavía atraviesa a todos los platenses. La imputación sostiene que circulaba a más de 90 km/h, ignoró semáforos y embistió al motociclista en 13 y 532, hecho por el que enfrenta penas de hasta 25 años.
