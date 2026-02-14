Aumentó la canasta de crianza de menores

La canasta de crianza para menores de un año subió 3,5 por ciento durante enero y se ubicó por encima de la inflación registrada durante el mes, la cual fue del 2,9 por ciento. En esta franja etaria, el alza interanual de la canasta con respecto a enero de 2025 ya supera el 21%, de acuerdo a datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Entre diciembre de 2025 y enero del corriente año, la canasta de crianza para recién nacidos y bebés trepó $16.052 al pasar de $460.178 a $476.230. En el desglose, el costo de los bienes y servicios subió un 3,9% a nivel mensual, al pasar de $148.236 a $154.079. Asimismo, los costos de cuidado avanzaron un 3,3% desde $311.942 a $322.151.

En la franja etaria integrada por niños de 1 a 3 años el avance mensual también fue del 3,5%, luego de escalar de $547.913 a $567.124. Entre las infancias de 4 a 5 años la suba fue mayor, del 3,6%, tras un trepar desde los $466.596 a los $483.497.