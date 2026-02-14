Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |Habrá un finalista argentino en el open 2026

Etcheverry-Cerúndolo, en una semifinal esperada

El platense necesitó tres sets para despachar al chileno Tabilo; mientras que Francisco no dejó dudas ante el checo Kopriva

Etcheverry-Cerúndolo, en una semifinal esperada

el festejo de etcheverry tras acceder a las semifinales / iebargentina

14 de Febrero de 2026 | 03:27
Edición impresa

El tenista de La Plata, Tomás Etcheverry, consiguió ayer el pasaje para las semifinales del Argtentina Open, tras lograr una remontada decisiva ante el chileno Alejandro Tabilo, en un partido que se definió en tres sets.

En el Estadio Guillermo Vilas, el oriundo d enuestra ciudad, 54° del ranking mundial, se impuso por 1-6, 6-3 y 6-4 en poco más de dos horas y quedó virtualmente de regreso en el Top 50.

En conferencia de prensa, el platense aseguró que “trabajo y me esfuerzo para que se dé en algún momento”.

Sobre la victoria de ayer, enfatizó que “estoy en un buen momento. Ya es mi quinto año en el tour, estoy con más experiencia”. “Siempre traté de dar lo mejor de mí para conseguir buenos resultados. A medida que va pasando el tiempo me siento mejor”.

Por último, analizó cuáles podrían ser las claves para el cruce de hoy ante Cerúndolo: “Mi saque, estar atento a las chances que pueda tener durante el partido para jugar bien esos momentos importantes. Él tiene muchos tiros que pueden dañarme, vamos a hablar con mi equipo para ver cómo salir a jugar”.

Francisco Cerúndolo, por su parte, que es el primer preclasificado en este torneo, se impuso al checo Vit Kopriva por 6-4 y 6-3, luego de una hora y 38 minutos de juego y también ingresó en las semifinales, donde lo espera Tomás Etcheverry.

El inicio fue adverso para el platense, ya que Tabilo (71º), dominó el primer set con dos quiebres y sin conceder oportunidades, por lo que cerró 6-1 en 36 minutos. Sin embargo, Tomy reaccionó en el segundo parcial: tomó ventaja rápida, volvió a quebrar tras el descuento del chileno y selló el 6-3 con solidez.

En el set decisivo, ambos sostuvieron el servicio hasta el 4-4, y allí, Etcheverry elevó la intensidad de su juego, consiguió el único break con un passing clave y luego mantuvo su saque para cerrar por 6-4.

Francisco Cerúndolo (1°), en tanto, no tuvo demasiados problemas para dejar en el camino al checo Kopriva y acceder a las semifinales .

El bonaerense, finalmente, terminó por imponerse en dos sets 6-4 y 6-3, dejando en evidencia que es uno de los favoritos en el torneo.

El primer set fue una verdadera batalla, en la que Cerúndolo se tuvo que recuperar luego de comenzar con una desventaja de 2-0 para terminar ganando por 6-3.

En el segundo parcial parecía que Cerúndolo se encaminaba rápidamente hacia la victoria, ya que en pocos minutos estaba 3-0 en ventaja. Pero Kopriva elevó mucho su nivel y aprovechó un momento muy errático de su oponente para recuperar el break y cerrar el partido.

 

