Murió el destacado geólogo Luis Spalletti

En la jornada de ayer se conoció la triste noticia del fallecimiento de Luis Antonio Spalletti, geólogo graduado en la UNLP e investigador superior del Conicet, referente de la sedimentología y estratigrafía a nivel nacional y regional.
El “Chango”, como lo llamaban con cariño en amplios círculos del mundo de la ciencia, desarrolló una amplia su trayectoria académica y de gestión.
Entre los hitos que se recuerdan en estas horas están los que dejaron una marca en la disciplina como el impulso a la creación de la Asociación Argentina de Sedimentología (AAS) y del Centro de Investigaciones Geológicas (CIG, Conicet-Unlp), espacios que dirigió entre 1992 y 1996, y 1997 y 2002, respectivamente.
Spalletti se graduó como Licenciado en Geología en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata en 1966, y como Doctor en Ciencias Naturales orientación Geología en 1971.
Fue un destacado miembro de la comunidad geológica argentina y su labor como profesor también alcanzó gran prestigio y reconocimiento.
Entre las distinciones que recibió están la de la Asociación Internacional de Sedimentología (AAS) como Miembro Honorario en 2002, y nombrado Presidente Honorario durante el Congreso Internacional de dicha asociación en el año 2010.
En diciembre de 2024 había sido investido con la categoría de Académico Emérito por la Academia Nacional de Ciencias (ANC), mientras que en noviembre de 2025 recibió el Premio Trayectoria en Ciencias Naturales de la Fundación Félix de Azara.
“Su dedicación a la profesión y la investigación científica se mantuvo intacta hasta sus últimos días”, se expresó desde el Conicet La Plata en una publicación realizada este viernes.
