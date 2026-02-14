Terminó la visita del FMI pero siguen negociando

La misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) se fue de la Argentina, pero siguen las conversaciones para destrabar U$S1.000 millones en préstamos.

La comitiva había llegado a Buenos Aires el viernes de la semana pasada y se retiró del país después de analizar las cuentas públicas. Durante su visita, Luis Cubeddu y Bikas Joshi se reunieron con los equipos técnicos del Ministerio de Economía y del Banco Central para evaluar los datos a fines de 2025.

“La misión técnica del FMI encabezada por Luis Cubeddu y Bikas Joshi concluyó su visita a Buenos Aires en el marco de la segunda revisión del programa y la consulta del Artículo IV. Se registraron muy buenos avances en las conversaciones, que continuarán en los próximos días”, expresaron fuentes del organismo.

En esa línea, completaron: “Brindaremos más información a su debido tiempo”.