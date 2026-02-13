Libertarios contra Kicillof por sus críticas a la reforma laboral

Los bloques de senadores y diputados de La Libertad Avanza de la Provincia, presentaron un proyecto de declaración para repudiar las expresiones críticas del gobernador Axel Kicillof a la ley de Modernización Laboral.

“Estas manifestaciones generan desinformación, incertidumbre y confusión en la población”, indicaron.

Los libertarios argumentaron que “el mandatario provincial aseguró en varias oportunidades que la nueva reforma laboral, cuya media sanción contó con amplia mayoría en la Cámara de Diputados de la Nación, era un proyecto de Martínez de Hoz durante la dictadura”. En ese sentido dijeron que “las palabras del Gobernador se condensan en un mensaje de descalificación, carente de la posibilidad de una discusión seria y profunda como lo requiere la revisión de la legislación laboral vigente y los regímenes y convenios de trabajo”.

Los legisladores también afirmaron que los dichos de Kicillof demuestran “una conducta que profundiza la confrontación política y desalienta la posibilidad de un debate serio, demostrando que el oficialismo provincial se encuentra en una constante campaña electoral, sin implementar políticas públicas que mejoren la calidad de vida de los bonaerenses”.

“Buscamos declarar el repudio ante los dichos de un Gobernador que lo único que hace es provocar miedo y confusión en los habitantes, haciendo uso de la investidura gubernamental para denostar una gestión de gobierno que llegó con el objetivo desentramar todas las operaciones del Estado que vician el verdadero camino del trabajo, la libertad y las reglas claras, un camino que es sinónimo de crecimiento y prosperidad” , completaron.

El proyecto tiene polémica asegurada en ambas cámaras y un previsible rechazo de los bloques de Fuerza Patria.