Causa ANDIS: ordenan recalcular un embargo

La Cámara Federal porteña ordenó recalcular el embargo preventivo por más de $7.000 millones que el juez federal Sebastián Casanello había impuesto a la empresa de aviación privada Baires Fly SA, en el marco de la causa que investiga presuntas maniobras irregulares en la compra de medicamentos por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

El tribunal confirmó que corresponde fijar una medida cautelar sobre la firma, pero consideró que el monto dispuesto resulta desproporcionado en relación con el estado actual del expediente. Por eso revocó parcialmente la resolución y ordenó dictar una nueva, con fundamentos ajustados a la investigación en curso.

Los camaristas Martín Irurzun y Roberto Boico sostuvieron que, “a poco que se examine el actual estado del proceso, la suma a la que se arribó luce excesiva”. La decisión se conoció tras una audiencia en la que la defensa de la empresa cuestionó el alcance del embargo.

Durante la audiencia oral, el abogado de Baires Fly pidió que se considere suficiente como garantía la afectación de una aeronave de la compañía.

También remarcó que la firma no está imputada como persona jurídica en la causa.

La Cámara tomó nota de ese argumento al analizar que, si bien se avanzó con procesamientos y nuevas citaciones a indagatoria, la empresa no fue incluida formalmente entre los imputados ni la mayoría de las firmas que aparecen en las facturas bajo sospecha. Ese punto fue central para que el tribunal concluyera que el cálculo del embargo carecía de sustento suficiente.

El tercer camarista, Eduardo Farah, votó en minoría y se pronunció por aceptar directamente el avión como garantía del embargo.

Por qué se investiga a Baires Fly

La decisión de la Cámara se da en el contexto de los procesamientos dictados esta semana por Casanello contra el ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, señalado como presunto jefe de una asociación ilícita. Está acusado de negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación agravada y cohecho pasivo, junto a otros 18 imputados.