Los Hornos de festejo con misa y cena comunitaria

Docentes van al paro y complican el inicio de clases en la Provincia
Docentes van al paro y complican el inicio de clases en la Provincia
El fuego acechó al Parque Pereyra Iraola y dejó hectáreas arrasadas
Las dudas y temores de cientos de padres de ingresantes a Ingeniería
La Provincia pone la lupa sobre el uso del agua de napas, ríos y arroyos
El comercio despide al verano: buscan reactivar ventas tras un débil enero
Cristina debe seguir con tobillera electrónica y visitas restringidas
Otro sábado de descuento con Modo en El Nene: mirá las ofertas
Libertarios contra Kicillof por sus críticas a la reforma laboral
Milei gana en el Congreso, la sociedad espera mejoras y el PJ sigue desorientado
La mira en el borrado de pruebas en la financiera que está ligada a la AFA
Actividades: curso de italiano, artes marciales, acrobacia en tela, free dance
Crisis, cruces y recta final: ya tiene fecha el juicio contra “La Toretto”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
En el día del 143 aniversario se puso en marcha el programa que hoy tendrá varios recitales y una feria sobre la avenida 137
La celebración por el 143 aniversario de la localidad de Los Hornos se puso en marcha ayer en una jornada coronada con una novedosa cena al aire libre en el patio de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, situada en 149 entre 62 y 64. Las actividades continuarán durante toda la jornada de hoy con una agenda ya tradicional de espectáculos y feria sobre la céntrica avenida 137.
Ayer, los hornenses vivieron su celebración desde las 9 con el acto protocolar iniciado a partir del izamiento de la Bandera Nacional en la intersección de 137 entre 61 y 62. Sobre el final de la tarde se desarrolló la misa en la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús.
Luego, se realizó allí mismo una cena multitudinaria a la que había que asistir con plato y cubiertos propios. Convocaron la Red de Parroquias y los comedores Sagrado y Papa Francisco. Según se informó, la reunión comunitaria tuvo participación de referentes de la localidad y sus instituciones. Acompañaron el arzobispo Gustavo Carrara y el intendente Julio Alak.
Entre otros dirigentes pudo verse a los del Club Capital Chica, el Consejo de Instituciones Los Hornos (CILHO), la Asociación Comercial Los Hornos (ACLHO), la Mesa local de Niñez y Adolescencia, el Grupo Emaús Parroquia Sagrado Corazón, instituciones educativas, CEPA y Bomberos de Los Hornos. También, funcionarios de la Comuna, la Legislatura y organismos de la provincia y la Nación.
Hoy, desde las 16, habrá una muestra fotográfica histórica de Los Hornos y charla a cargo de Ángel Valentini en el Centro Cultural Casa Soberana (62 entre 137 y 138).
Desde las 18, se llevará a cabo un acto institucional con desfile cívico tradicionalista y bandas musicales en la intersección de 60 y 137. Asimismo, se dará inicio a una serie de espectáculos culturales y shows de artistas locales en el mismo escenario.
LE PUEDE INTERESAR
Las dudas y temores de cientos de padres de ingresantes a Ingeniería
LE PUEDE INTERESAR
El satélite con marca platense, listo para salir
En paralelo, se desarrollará la habitual feria de emprendedores en la intersección que une 137 y 60.
Entre los artistas confirmados se encuentran Ballet El Estribo, que presentará La Juana; Alquimia Danza; Los Leales; Mario Panza con las Guitarras Platenses; Dibene-Vásquez y artistas invitados.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí