La Ciudad |En la parroquia sagrado corazón de Jesús

Los Hornos de festejo con misa y cena comunitaria

En el día del 143 aniversario se puso en marcha el programa que hoy tendrá varios recitales y una feria sobre la avenida 137

Los Hornos de festejo con misa y cena comunitaria

Los hornos tuvo su cena de aniversario al aire libre / mlp

14 de Febrero de 2026 | 02:27
Edición impresa

La celebración por el 143 aniversario de la localidad de Los Hornos se puso en marcha ayer en una jornada coronada con una novedosa cena al aire libre en el patio de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, situada en 149 entre 62 y 64. Las actividades continuarán durante toda la jornada de hoy con una agenda ya tradicional de espectáculos y feria sobre la céntrica avenida 137.

Ayer, los hornenses vivieron su celebración desde las 9 con el acto protocolar iniciado a partir del izamiento de la Bandera Nacional en la intersección de 137 entre 61 y 62. Sobre el final de la tarde se desarrolló la misa en la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús.

Luego, se realizó allí mismo una cena multitudinaria a la que había que asistir con plato y cubiertos propios. Convocaron la Red de Parroquias y los comedores Sagrado y Papa Francisco. Según se informó, la reunión comunitaria tuvo participación de referentes de la localidad y sus instituciones. Acompañaron el arzobispo Gustavo Carrara y el intendente Julio Alak.

Entre otros dirigentes pudo verse a los del Club Capital Chica, el Consejo de Instituciones Los Hornos (CILHO), la Asociación Comercial Los Hornos (ACLHO), la Mesa local de Niñez y Adolescencia, el Grupo Emaús Parroquia Sagrado Corazón, instituciones educativas, CEPA y Bomberos de Los Hornos. También, funcionarios de la Comuna, la Legislatura y organismos de la provincia y la Nación.

Agenda

Hoy, desde las 16, habrá una muestra fotográfica histórica de Los Hornos y charla a cargo de Ángel Valentini en el Centro Cultural Casa Soberana (62 entre 137 y 138).

Desde las 18, se llevará a cabo un acto institucional con desfile cívico tradicionalista y bandas musicales en la intersección de 60 y 137. Asimismo, se dará inicio a una serie de espectáculos culturales y shows de artistas locales en el mismo escenario.

En paralelo, se desarrollará la habitual feria de emprendedores en la intersección que une 137 y 60.

Entre los artistas confirmados se encuentran Ballet El Estribo, que presentará La Juana; Alquimia Danza; Los Leales; Mario Panza con las Guitarras Platenses; Dibene-Vásquez y artistas invitados.

 

