El dólar rebotó, pero cerró la semana en baja

El dólar oficial rebotó luego de seis bajas consecutivas y sufrió en la semana una caída superior a los $30. Así, desde que arrancó el año, el tipo de cambio mayorista cede casi 4%.

En el segmento minorista, el dólar que se vende en el Banco Nación subió $5 a $1.420, mientras que el promedio que realiza el BCRA cerró en $1.420,64.

Es en este escenario que el dólar mayorista repuntó a $1.399,50, una suba de $4,5 luego de que el jueves retrocediera 0,4% y perforara el umbral de los $1.400 por primera vez desde el 17 de noviembre. Así, acumuló un descenso de $32,50 (-2,3%) en la semana. A su vez, la brecha contra el techo de la banda es de 13,3%, niveles similares a los de julio pasado.

Por su parte, en el sector informal, el dólar blue cerró estable a $1.440, mientras que el dólar cripto, que cotiza las 24 horas, operó a $1.467,61, según Bitso.

En el mercado financiero, el dólar MEP operó en los $1.428,22, una suba de 0,7%. En la vereda opuesta se encontró el Contado con Liquidación (CCL), que se ubicó en $1.472,94, un descenso de 0,5%. Al igual que el resto de las variantes del dólar, los tipos de cambio financieros promedian febrero con bajas generalizas, aunque de distinta intensidad: el MEP baja 2,2% y el CCL apenas 1,4%.

En este contexto, el Banco Central ayer extendió su racha de compras a 29 ruedas consecutivas al adquirir U$S141 millones. Así, ya suma U$S573 millones comprados en la semana y U$S890 millones en lo que va del mes. Si a eso se le suma la cantidad de divisas que compró en lo que va del año, el monto asciende a U$S2.047 millones.

El S&P Merval extendió su racha negativa y medido en dólares tocó mínimos en casi tres meses. Por su parte, el riesgo país siguió por encima de los 500 puntos, para cerrar la rueda promediando los 519 puntos.