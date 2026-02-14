Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |Con retrocesos generalizados

El dólar rebotó, pero cerró la semana en baja

El Central extendió su racha compradora y sumó U$S141 millones a las reservas. Bajó la Bolsa, pero subió el riesgo país

El dólar rebotó, pero cerró la semana en baja
14 de Febrero de 2026 | 01:56
Edición impresa

El dólar oficial rebotó luego de seis bajas consecutivas y sufrió en la semana una caída superior a los $30. Así, desde que arrancó el año, el tipo de cambio mayorista cede casi 4%.

En el segmento minorista, el dólar que se vende en el Banco Nación subió $5 a $1.420, mientras que el promedio que realiza el BCRA cerró en $1.420,64.

Es en este escenario que el dólar mayorista repuntó a $1.399,50, una suba de $4,5 luego de que el jueves retrocediera 0,4% y perforara el umbral de los $1.400 por primera vez desde el 17 de noviembre. Así, acumuló un descenso de $32,50 (-2,3%) en la semana. A su vez, la brecha contra el techo de la banda es de 13,3%, niveles similares a los de julio pasado.

Por su parte, en el sector informal, el dólar blue cerró estable a $1.440, mientras que el dólar cripto, que cotiza las 24 horas, operó a $1.467,61, según Bitso.

En el mercado financiero, el dólar MEP operó en los $1.428,22, una suba de 0,7%. En la vereda opuesta se encontró el Contado con Liquidación (CCL), que se ubicó en $1.472,94, un descenso de 0,5%. Al igual que el resto de las variantes del dólar, los tipos de cambio financieros promedian febrero con bajas generalizas, aunque de distinta intensidad: el MEP baja 2,2% y el CCL apenas 1,4%.

En este contexto, el Banco Central ayer extendió su racha de compras a 29 ruedas consecutivas al adquirir U$S141 millones. Así, ya suma U$S573 millones comprados en la semana y U$S890 millones en lo que va del mes. Si a eso se le suma la cantidad de divisas que compró en lo que va del año, el monto asciende a U$S2.047 millones.

El S&P Merval extendió su racha negativa y medido en dólares tocó mínimos en casi tres meses. Por su parte, el riesgo país siguió por encima de los 500 puntos, para cerrar la rueda promediando los 519 puntos.

 

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd.

