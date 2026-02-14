Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |La desaceleración del costo de vida impactó poco

Wall Street tuvo un cierre dispar pese a la inflación
14 de Febrero de 2026 | 01:50
Edición impresa

La Bolsa de Nueva York cerró con resultados mixtos, después de que la desaceleración de la inflación en Estados Unidos no generó un entusiasmo duradero entre los inversionistas, que aún tienen dudas sobre la IA y el sector tecnológico.

El Dow Jones subió un 0,10%, el tecnológico Nasdaq retrocedió un 0,22% y el índice ampliado S&P 500 ganó un 0,05%. En el conjunto de la semana, Wall Street terminó en números rojos.

Durante la sesión, “las acciones pasaron varias veces de ganancias modestas a pérdidas por la alta volatilidad luego de tres días consecutivos de caídas” del S&P 500, dijo Jose Torres, de Interactive Brokers.

El mercado estadounidense arrancó la jornada con la publicación de los datos de inflación. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió un 2,4% interanual en enero, desde el 2,7% del mes pasado, una desaceleración algo mayor de lo que preveían los analistas.

“Las principales cifras son alentadoras”, aseguró Kevin Ford, de Convera. “Sin embargo, debajo de la superficie hay algunas anomalías de interés”, agregó el analista. En particular, el aumento de la inflación de los “servicios excluida la vivienda”.

Para Bernd Weidensteiner, de Commerzbank, “los datos son probablemente muy convenientes para la Fed”.

Por un lado, calma en cierta medida el temor a un aumento acelerado de los precios, que llevaría a una política monetaria más restrictiva.

Por el otro, “la inflación no ha caído lo suficiente para reactivar la discusión de recortes de los tipos de interés en el corto plazo”, enfatizó Weidensteiner.

 

