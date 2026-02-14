El satélite con marca platense, listo para salir

Docentes van al paro y complican el inicio de clases en la Provincia
“El satélite está en perfectas condiciones”, anunció el ingeniero de la Universidad Nacional de La Plata Facundo Pasquevich desde el Centro Espacial Kennedy, en Estados Unidos.
El profesional compartió detalles sobre los avances de la misión Artemis II, el próximo gran paso del programa lunar de la NASA que prevé el lanzamiento de la nave hacia la órbita de la Luna, con fecha estimada para marzo próximo, tras una postergación derivada de una prueba de carga de combustible en la que se detectó una falla.
Pasquevich, integrante del Centro Tecnológico Aeroespacial de la UNLP, se encuentra en Florida siguiendo de cerca los preparativos de la misión y destacó el avance de los trabajos previos al despegue.
En ese marco, confirmó que el satélite ATENEA, desarrollado entre otras instituciones argentinas por la Facultad de Ingeniería de la UNLP, ya se encuentra instalado y en perfectas condiciones, listo para formar parte de esta etapa clave del programa.
Por la Facultad de Ingeniería participan del proyecto tanto el Centro Tecnológico Aeroespacial UNLP como el SENYT, consolidando la presencia de la Ciudad y la Región en una de las iniciativas espaciales más relevantes a nivel mundial.
La misión Artemis II marcará el regreso de astronautas a las inmediaciones de la Luna después de más de cinco décadas, como paso previo a futuros alunizajes tripulados.
Desde el lugar donde se ultiman los detalles técnicos, Pasquevich expresó su entusiasmo por el desafío que representa esta instancia y remarcó la importancia del aporte argentino en un proyecto de escala global.
“Ojalá que sea todo un éxito”, sostuvo el ingeniero platense, que vive desde el corazón del programa espacial estadounidense una experiencia histórica para la ciencia, la ingeniería nacional y la comunidad académica platense.
