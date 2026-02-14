Docentes van al paro y complican el inicio de clases en la Provincia
Docentes van al paro y complican el inicio de clases en la Provincia
VIDEO.- El fuego acechó al Parque Pereyra Iraola y dejó hectáreas arrasadas
Las dudas y temores de cientos de padres de ingresantes a Ingeniería
La Provincia pone la lupa sobre el uso del agua de napas, ríos y arroyos
El comercio despide al verano: buscan reactivar ventas tras un débil enero
Cristina debe seguir con tobillera electrónica y visitas restringidas
Otro sábado de descuento con Modo en El Nene: mirá las ofertas
Libertarios contra Kicillof por sus críticas a la reforma laboral
Milei gana en el Congreso, la sociedad espera mejoras y el PJ sigue desorientado
La mira en el borrado de pruebas en la financiera que está ligada a la AFA
Actividades: curso de italiano, artes marciales, acrobacia en tela, free dance
Crisis, cruces y recta final: ya tiene fecha el juicio contra “La Toretto”
Algunas rebajas para tentar
Denuncia que en 21 y 40 hay una cámara sin tapa desde hace 15 días
La Sociedad Obrera Italiana abre la inscripción 2026 para el curso de idioma Italiano en varios niveles, desde inicial. Tanto para chicos de 9 a 18 años como para adultos. La cuota mensual es de $40.000. También habrá un curso de coreano, los jueves de 18:30 a 20 y un taller literario los viernes. Horarios de secretaria: lunes y miércoles de 9 a 11, y martes de 16 a 18. En Facebook: Sociedad Obrera Italiana Ensenada. Instagram: soie1891.
Se dictan clases de Jiu Jitsu Brasileño, los días lunes y viernes, a las 20.30, en el Club Mundial, de 529 esquina 9, Tolosa. La propuesta se orienta a adultos, es recreativa y enfocada a la defensa personal con transmisión de valores. Informes e inscripción al 221-5912952 o al instagram @dojohelenadetroya.
En el Club Deportivo La Plata (71 entre 1 y 2) comenzaron las clases de acrobacia en tela, una propuesta recreativa y deportiva destinada a niños desde los 5 años y adolescentes. Las actividades se desarrollarán los miércoles de 19 a 20.30 y los viernes de 18.30 a 20. Para más información e inscripciones, comunicarse al 221 604-0235.
En el Club Atlético Abastense (520 y 208) hay clases de free dance infantil para niños de 6 a 11 años. Se dictan los miércoles y viernes a las 17.30. Consultas: 221 481-4336.
El viernes 20 de febrero, a las 20, en el “Centro de la Tercera Edad, Pétalos de Rosas de Abril”, ubicado en 13 (ex70) y 122 Norte (ex122 bis), Berisso se festejará la “Noche de Carnaval”. Habrá buffet a precios módicos y actuarán Marcelo Gabriel y la comparsa “Ivy Maraey”. La entrada cuesta $ 3.000 para socios y $ 5.000 para no socios. Atención en administración, de lunes a viernes, de 10 a 12. Consulta telefónica: 221 637 3338. Llevar vajilla completa.
