Actividades: curso de italiano, artes marciales, acrobacia en tela, free dance

14 de Febrero de 2026 | 02:20
Edición impresa

italiano, coreano y literatura

La Sociedad Obrera Italiana abre la inscripción 2026 para el curso de idioma Italiano en varios niveles, desde inicial. Tanto para chicos de 9 a 18 años como para adultos. La cuota mensual es de $40.000. También habrá un curso de coreano, los jueves de 18:30 a 20 y un taller literario los viernes. Horarios de secretaria: lunes y miércoles de 9 a 11, y martes de 16 a 18. En Facebook: Sociedad Obrera Italiana Ensenada. Instagram: soie1891.

Jiu jitsuen el club mundial

Se dictan clases de Jiu Jitsu Brasileño, los días lunes y viernes, a las 20.30, en el Club Mundial, de 529 esquina 9, Tolosa. La propuesta se orienta a adultos, es recreativa y enfocada a la defensa personal con transmisión de valores. Informes e inscripción al 221-5912952 o al instagram @dojohelenadetroya.

CLASES DE ACROBACIA EN TELA

En el Club Deportivo La Plata (71 entre 1 y 2) comenzaron las clases de acrobacia en tela, una propuesta recreativa y deportiva destinada a niños desde los 5 años y adolescentes. Las actividades se desarrollarán los miércoles de 19 a 20.30 y los viernes de 18.30 a 20. Para más información e inscripciones, comunicarse al 221 604-0235.

CLASES DE FREE DANCE INFANTIL

En el Club Atlético Abastense (520 y 208) hay clases de free dance infantil para niños de 6 a 11 años. Se dictan los miércoles y viernes a las 17.30. Consultas: 221 481-4336.

Tercera Edad: carnaval

El viernes 20 de febrero, a las 20, en el “Centro de la Tercera Edad, Pétalos de Rosas de Abril”, ubicado en 13 (ex70) y 122 Norte (ex122 bis), Berisso se festejará la “Noche de Carnaval”. Habrá buffet a precios módicos y actuarán Marcelo Gabriel y la comparsa “Ivy Maraey”. La entrada cuesta $ 3.000 para socios y $ 5.000 para no socios. Atención en administración, de lunes a viernes, de 10 a 12. Consulta telefónica: 221 637 3338. Llevar vajilla completa.

 

