Indagaron a empleados acusados de encubrimiento

La mira en el borrado de pruebas en la financiera que está ligada a la AFA

14 de Febrero de 2026 | 01:53
Edición impresa

El Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Luis Armella, indagó a tres de los cuatro empleados detenidos en la causa Sur Finanzas, mientras que el cuarto imputado será interrogado tras una prórroga solicitada por su defensa para analizar las pruebas incorporadas al expediente.

En paralelo, peritos judiciales comenzaron a clasificar documentación contable y material informático secuestrado en 14 allanamientos realizados en oficinas, domicilios particulares, depósitos, un parador en Pinamar y galpones ubicados en esa ciudad, en Lomas de Zamora y en la Ciudad de Buenos Aires. Entre los lugares allanados figuran el Centro de Salud RDA Imágenes y la firma Sur Corralón. La investigación apunta a un presunto esquema de lavado de activos, evasión fiscal y encubrimiento de pruebas que tiene como principal señalado al empresario Ariel Vallejo, financista con vínculos en el ámbito del fútbol.

Los nuevos imputados son empleados de Sur Finanzas: Daniela Sánchez, secretaria privada de Vallejo; Juan Soler, administrativo; César Zapaia; y Rolando Soloaga, jefe de choferes. Están acusados de participar en maniobras destinadas a ocultar y destruir pruebas para obstaculizar la investigación.

Según la resolución judicial, los acusados habrían tenido “alto grado de participación” en las maniobras investigadas, lo que —de acuerdo al magistrado— incrementa los riesgos procesales de fuga y entorpecimiento de la causa.

La fiscal federal Cecilia Incardona sostiene que existió un plan interno para retirar computadoras, borrar registros y eliminar información clave. El análisis de teléfonos celulares permitió reconstruir conversaciones en las que se impartían órdenes para extraer dinero en efectivo, eliminar planillas y desactivar sistemas informáticos. La pesquisa también examina el rol de la jefa de Recursos Humanos, Susana Hoffmann, quien habría instruido a un empleado a desconectar programas de las computadoras para impedir el rastreo de operaciones financieras.

Ya había tres personas bajo arresto domiciliario: la tesorera Micaela Sánchez y los custodios Sergio Da Silveira y Juan Cervín, detenidos a fines del año pasado cuando retiraban computadoras y documentación de un galpón en Turdera.

Están procesados por encubrimiento agravado.

El expediente se inició en noviembre tras una denuncia de la Dirección General Impositiva por presuntas maniobras que habrían permitido evadir $3.327 millones en impuestos.

Los dispositivos electrónicos de Vallejo fueron desbloqueados y están siendo analizados por la Policía Federal, con intervención de la DAJUDECO y la PROCELAC, con el objetivo de reconstruir el circuito financiero completo.

Transferencias a clubes bajo la lupa

Uno de los ejes centrales de la investigación es la relación entre Sur Finanzas y clubes de fútbol a los que la firma habría asistido con financiamiento a tasas consideradas usurarias. La Justicia analiza transferencias vinculadas a 17 instituciones, entre ellas Independiente, Racing, San Lorenzo, Banfield, Platense y Temperley.

En el expediente se menciona que parte de la operatoria se habría realizado con intervención de estructuras vinculadas al fútbol profesional, extremo que continúa bajo análisis judicial.

En paralelo, la Cámara del Crimen de la Ciudad de Buenos Aires desestimó un recurso que buscaba apartar a la Justicia ordinaria en una causa por presuntas maniobras de fraude vinculadas a operaciones en Estados Unidos.

El camarista Ignacio Rodríguez Varela revocó una resolución previa que había derivado el expediente a Lomas de Zamora y sostuvo que los hechos denunciados encuadran en la competencia del fuero penal ordinario, independientemente del monto involucrado o de la relevancia institucional de los actores señalados.

El fallo señala que el avance de las investigaciones permitirá determinar si existen elementos probatorios comunes entre las presuntas maniobras de fraude y posibles operaciones de lavado.

 

Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

