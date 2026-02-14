Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Índices regionales. Cómo quedó Buenos Aires

Inflación de enero: fuertes diferencias en provincias

Un relevamiento privado mostró que cuatro distritos superaron el promedio nacional del 2,9%, mientras que seis quedaron por debajo. Servicios y alimentos explicaron la brecha

Inflación de enero: fuertes diferencias en provincias

Las subas en alimentos impulsaron la inflación / EL DIA

14 de Febrero de 2026 | 01:57
Edición impresa

La inflación de enero volvió a acelerarse a nivel nacional y se ubicó en 2,9%, lo que marcó el octavo mes consecutivo con subas en el ritmo de los precios. Detrás de ese promedio, sin embargo, se desplegó un escenario muy heterogéneo entre provincias, con desempeños que respondieron a dinámicas sectoriales y a la forma en que cada jurisdicción mide su índice.

Según el ranking elaborado por Politikon Chaco, cuatro distritos registraron aumentos superiores al nivel general. Jujuy, la Ciudad de Buenos Aires y Chaco encabezaron la lista con variaciones del 3,1% cada uno, mientras que Mendoza anotó un 3%. En el otro extremo, seis provincias mostraron incrementos por debajo del promedio nacional, con Río Negro como el registro más bajo del mes, con 2,3%.

El informe también comparó la evolución respecto de diciembre y allí volvió a aparecer la dispersión. Cuatro provincias aceleraron, cuatro desaceleraron y dos mantuvieron niveles similares. La mayor aceleración correspondió a la Ciudad de Buenos Aires, con un salto de 0,4 puntos porcentuales. Detrás se ubicaron Jujuy y Mendoza, con subas de 0,2 puntos, y Chaco, con 0,1. Santa Fe y Neuquén repitieron el dato del mes previo, mientras que Tucumán, Río Negro, San Luis y Córdoba exhibieron desaceleraciones, más marcadas en los dos últimos casos.

Las razones detrás de estos resultados variaron según el territorio. En la Ciudad de Buenos Aires, la presión provino de los servicios, en especial Recreación y Cultura, junto con un mayor aumento en Alimentos. En Jujuy pesaron Vivienda y Servicios Públicos y Alimentos, mientras que en Mendoza incidieron Educación, Vivienda y Servicios Públicos y el rubro alimenticio. En Chaco, Transporte y Comunicaciones, Atención de la Salud y Alimentos explicaron el desempeño del mes.

La comparación interanual también dejó diferencias. De acuerdo con los datos oficiales del INDEC, la inflación nacional alcanzó el 32,4%. Solo tres provincias superaron ese nivel: Neuquén, con 37,2%; San Luis, con 33,6%; y Córdoba, con 33,2%. El resto quedó por debajo del promedio, con Río Negro nuevamente al final del ranking, con 22,8%.

En las provincias que desaceleraron, el informe detalló combinaciones de subas y bajas sectoriales. En Santa Fe, las alzas en Salud y Alimentos encontraron contrapeso en Vivienda y Servicios Públicos y en Transporte. En Neuquén, la desaceleración del transporte neutralizó incrementos en otros rubros. Tucumán mostró una caída más marcada en Transporte tras el salto de diciembre, junto con una moderación en Alimentos. En Córdoba, la mayoría de las divisiones, incluido Alimentos, cerró enero por debajo del mes previo.

LE PUEDE INTERESAR

El dólar rebotó, pero cerró la semana en baja

LE PUEDE INTERESAR

Libertarios contra Kicillof por sus críticas a la reforma laboral

El documento sumó un factor metodológico para explicar parte de la dispersión. Mientras CABA, Córdoba y Neuquén utilizan ponderadores más recientes, basados en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017-2018, otras provincias continúan con estructuras de consumo más antiguas. El caso de Río Negro resulta singular, ya que su índice no pondera los rubros y asigna el mismo peso a cada bien y servicio.

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

La Provincia pone la lupa sobre el uso del agua de napas, ríos y arroyos

Docentes van al paro y complican el inicio de clases en la Provincia

Kicillof reglamentó el funcionamiento del RIGI bonaerense

Libertarios contra Kicillof por sus críticas a la reforma laboral

Medina jugará el clásico y luego decidirá su futuro

EE UU envía otro portaaviones a Medio Oriente y se encienden alarmas en plena tensión con Irán

Las dudas y temores de cientos de padres de ingresantes a Ingeniería

Cambio de guardia en la EEI Allá van los nuevos astronautas...
Últimas noticias de Política y Economía

El dólar rebotó, pero cerró la semana en baja

Libertarios contra Kicillof por sus críticas a la reforma laboral

Milei gana en el Congreso, la sociedad espera mejoras y el PJ sigue desorientado

Kicillof reglamentó el funcionamiento del RIGI bonaerense
Espectáculos
“No daba más”: Luciano Castro, en sus horas más oscuras
¿Pegó el portazo?: la verdad sobre el regreso de Susana a la televisión
Se complicó el divorcio de Wanda Nara e Icardi: “Hay un desequilibrio”
“Eterna sufrida”: un reconocido chef le dio con todo a Eugenia Tobal
Ardieron las redes con comentarios homófobos en el programa de Casella
Deportes
El clásico según dos históricos
Entre Max y Miramón se define el volante central
Medina jugará el clásico y luego decidirá su futuro
Serna evitó la polémica y habló del manejo de Boca
Racing va por más: con sus hinchas en la cancha visita a Banfield
Policiales
Crisis, cruces y recta final: ya tiene fecha el juicio contra “La Toretto”
VIDEO.- El fuego acechó al Parque Pereyra Iraola y dejó hectáreas arrasadas
Una madre en alerta tras el ofrecimiento a su nena
Una automovilista fue emboscada por falsos repartidores armados
Periodistas deportivos investigados por “lavado de activos”
Información General
Si te gustan los aniversarios redondos, ¡este es tu año!
Los números de la suerte del sábado 14 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Hoy es el Día Mundial del Soltero: ¿por qué se celebra en la víspera de San Valentín?
"Ojalá sea todo un éxito": desde la NASA, el ingeniero de la UNLP se expresó a poco del lanzamiento de Artemis II
ANMAT prohibió la venta de un jabón para ropa importado sin rotulado en español

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla