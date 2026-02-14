Inflación de enero: fuertes diferencias en provincias

La inflación de enero volvió a acelerarse a nivel nacional y se ubicó en 2,9%, lo que marcó el octavo mes consecutivo con subas en el ritmo de los precios. Detrás de ese promedio, sin embargo, se desplegó un escenario muy heterogéneo entre provincias, con desempeños que respondieron a dinámicas sectoriales y a la forma en que cada jurisdicción mide su índice.

Según el ranking elaborado por Politikon Chaco, cuatro distritos registraron aumentos superiores al nivel general. Jujuy, la Ciudad de Buenos Aires y Chaco encabezaron la lista con variaciones del 3,1% cada uno, mientras que Mendoza anotó un 3%. En el otro extremo, seis provincias mostraron incrementos por debajo del promedio nacional, con Río Negro como el registro más bajo del mes, con 2,3%.

El informe también comparó la evolución respecto de diciembre y allí volvió a aparecer la dispersión. Cuatro provincias aceleraron, cuatro desaceleraron y dos mantuvieron niveles similares. La mayor aceleración correspondió a la Ciudad de Buenos Aires, con un salto de 0,4 puntos porcentuales. Detrás se ubicaron Jujuy y Mendoza, con subas de 0,2 puntos, y Chaco, con 0,1. Santa Fe y Neuquén repitieron el dato del mes previo, mientras que Tucumán, Río Negro, San Luis y Córdoba exhibieron desaceleraciones, más marcadas en los dos últimos casos.

Las razones detrás de estos resultados variaron según el territorio. En la Ciudad de Buenos Aires, la presión provino de los servicios, en especial Recreación y Cultura, junto con un mayor aumento en Alimentos. En Jujuy pesaron Vivienda y Servicios Públicos y Alimentos, mientras que en Mendoza incidieron Educación, Vivienda y Servicios Públicos y el rubro alimenticio. En Chaco, Transporte y Comunicaciones, Atención de la Salud y Alimentos explicaron el desempeño del mes.

La comparación interanual también dejó diferencias. De acuerdo con los datos oficiales del INDEC, la inflación nacional alcanzó el 32,4%. Solo tres provincias superaron ese nivel: Neuquén, con 37,2%; San Luis, con 33,6%; y Córdoba, con 33,2%. El resto quedó por debajo del promedio, con Río Negro nuevamente al final del ranking, con 22,8%.

En las provincias que desaceleraron, el informe detalló combinaciones de subas y bajas sectoriales. En Santa Fe, las alzas en Salud y Alimentos encontraron contrapeso en Vivienda y Servicios Públicos y en Transporte. En Neuquén, la desaceleración del transporte neutralizó incrementos en otros rubros. Tucumán mostró una caída más marcada en Transporte tras el salto de diciembre, junto con una moderación en Alimentos. En Córdoba, la mayoría de las divisiones, incluido Alimentos, cerró enero por debajo del mes previo.

El documento sumó un factor metodológico para explicar parte de la dispersión. Mientras CABA, Córdoba y Neuquén utilizan ponderadores más recientes, basados en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017-2018, otras provincias continúan con estructuras de consumo más antiguas. El caso de Río Negro resulta singular, ya que su índice no pondera los rubros y asigna el mismo peso a cada bien y servicio.