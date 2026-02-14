Caputo recibió a la UIA para aflojar tensiones

Docentes van al paro y complican el inicio de clases en la Provincia
Docentes van al paro y complican el inicio de clases en la Provincia
El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que mantuvo una reunión “excelente” con la cúpula de la UIA, liderada por Martín Rappallini.
“Hablamos de la importancia de la reforma laboral, en particular del FAL -fondo de despidos-, de la medidas para reducir los costos de la industria del juicio, el régimen de nuevo empleo que reduce los aportes patronales a tan solo 2% por los próximos 4 años, y del RIMI para Pymes”, detalló el funcionario.
El encuentro se produjo en el marco de fuerte retroceso de la actividad manufacturera y tensiones dentro del sector empresarial.
La central fabril llevó propuestas para reactivar la actividad económica, con especial énfasis en estimular el crédito al consumo, aliviar la carga fiscal y generar incentivos para sectores golpeados por la apertura comercial, según trascendió.
Caputo destacó que “estos cambios, junto con la ley de Inocencia fiscal, serán fundamentales para navegar de la mejor manera posible la transición hacia este nuevo modelo de país”.
