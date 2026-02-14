El clásico según dos históricos

Otra vez el fútbol acapara la atención de la Ciudad. El platense y el futbolero de ley están nuevamente a un día de la fiesta deportiva más importante de la Capital de la Provincia de Buenos Aires: el clásico entre Gimnasia y Estudiantes. Desde comienzo de semana en La Plata se siente una vibra diferente, por lo que significa este tipo de partidos. Por eso, dos viejos conocidos y símbolos de la cultura pincharrata y tripera visitaron la redacción de diario EL DIA para abrir el baúl de los recuerdos, y repasar anécdotas y momentos que marcaron la historia de los dos Clubes que representan a la Ciudad en la elite del fútbol argentino: Oscar Olivera y Julián Camino.

El primero en llegar es el Perro, aquel defensor adoptado por el Lobo tras su paso por Independiente. Vistió el manto albiazul entre 1986 y 1990. Además de su etapa como formador de la Institución, fue el responsable de descubrir a Benjamín Domínguez y Alan Lescano.

Vestido total black, con una remera que en el pecho tiene estampada la palabra “Dios”, donde dentro de las letras se dejan observar distintas imágenes de Diego Armando Maradona vistiendo los colores de la Selección Argentina. Con el humor y la simpatía que lo caracteriza, empieza entrar en clima, y lo primero que pregunta es: ¿ya está Julián?

Sintiendo ese llamado por telepatía, unos minutos más tarde llega el maipunense, caminando por la vereda del diagonal como en una especie de escena cinematográfica, con serenidad, anteojos de sol y el febo golpeando de lleno en la cara. Ya en el estudio, los dos se funden en un abrazo, y con preguntas de rutina se ponen al día, luego de varios años sin verse las caras. ¿Qué haces tanto tiempo?, ¿En qué andas?, “Se te ve bien”.

Alistándose para entrar en acción, traen a la mente viejos enfrentamientos como rivales. Ante esto, Olivera tira: “De los dos, sinceramente, el mejor era él”, mientras que Camino suma: “Él pegaba más”(risas). Con todo en condiciones para dar inicio a la entrevista, el ambiente es otro y el clima se asemeja al de una charla entre amigos en el café de los sábados por la mañana. El grabador se prende, y las páginas del álbum de los recuerdos empiezan a pasar.

Primero, rememoran viejos compañeros y rivales con los cuales compartieron aquellos gloriosos años. Y luego, comienzan a adentrarse al partido del domingo. A diferencia de los clásicos anteriores, esta vez el choque entre Triperos y Pinchas se juega en las primeras fechas del campeonato. Ante esta situación que puede ser favorable o adversa, por disputarse en el amanecer del certamen, Julián sostiene: “Alguna vez se tendría que analizar, porque si vos venís mal y ganas el clásico, ya es un repunte importante. Pero si venís bien y lo perdés, podes bajar. Simplemente hay que jugarlo el día que corresponde y prepararse de la mejor manera. Además de que es un partido lindo para la Ciudad”.

Por su parte, el ex Independiente menciona: “Los clásicos son distintos, tenes que jugarlos. Esta vez te toca de local y podes llegar bien, pero lo cierto es que hay que jugarlos”.

El “derby” de mañana tendrá la particularidad del regreso de Nacho Fernández, sumado a la experiencia que aportan José Sosa, Guido Carrillo o Fernando Muslera. Este es un punto donde ambos coinciden: “Nacho es un jugador interesante que va a aportar mucho al equipo. De Estudiantes sabemos el potencial que tiene”, opinó Olivera. En tanto que Camino consideró que “Estudiantes está muy bien y es un equipo fuerte”. Además agregó: “Si se analiza puesto por puesto, el Pincha le saca una leve ventaja, pero los clásicos son clásicos, aparte Gimnasia se reforzó con buenos jugadores”.

Con relación a lo primero que se les cruza por la retina al escuchar la palabra “clásico”, las opiniones varían. Por su parte, el ex ayudante de campo recordó dos partidos en particular, el de 1985 y 2009: “En el primero ellos volvían de la Primera B. Y en el segundo, nosotros veníamos de ganar la Libertadores, ganamos 3-0 y luego festejamos con nuestra gente junto a la Copa. El premio fue doble”.

Mientras que lo primero que recuerda el Perro Olivera, es el nerviosismo de los días previos y la presión de los hinchas: “Antes recibías visitas en Estancia, donde te decían que el partido había que ganarlo. Era otra época, eras el único que podías jugarlo y cambiar algo”.

Otro punto en el que coinciden Olivera y Camino, es en su estadía por Córdoba, donde jugaron en Talleres y Belgrano respectivamente. En este sentido, ambos tuvieron la posibilidad de disputar el clásico de la Docta, donde aseguraron la gran intensidad con la que se vive: “Sabes lo picante que es ir a jugar a barrio Alberdi”. Aunque también coincidieron en que “el clásico de La Plata, es distinto”.

En ese sentido, Oscar confesó: “Yo nunca viví lo que viví en esta Ciudad, eso también se da por el entorno en sí”. A su vez, Julián aprobó y lo asimiló con el de Rosario.

Siguiendo esta misma línea, también compartieron la falta que le hace al fútbol las dos parcialidades en la cancha, y que eso a su vez, influye en la forma de vivirlo en los días previos. “Ha pasado mucho tiempo, algunas cosas cambiaron para bien y otras no”, afirmó Olivera.

Ya en el cierre de la charla, ambos dejaron sus pronósticos en cuanto al juego, esperando un partido peleado, de ida y vuelta, pero sobre todo donde predomine la paz y la armonía.

De esta manera, Oscar Alberto Olivera y Julián José Camino, dos instituciones en Gimnasia y Estudiantes respectivamente, se adentraron en el evento deportivo más importante de la Ciudad, que se desarrollará mañana a partir de las 17 en el Estadio del Bosque.