Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Marcas y Tendencias

Otro sábado de descuento con Modo en El Nene: mirá las ofertas

ESPACIO PATROCINADO

Otro sábado de descuento con Modo en El Nene: mirá las ofertas
7 de Febrero de 2026 | 04:00

Escuchar esta nota

Visitá tu supermercado EL NENE más cercano en Los Hornos, Altos de San Lorenzo, San Carlos, Tolosa, La Plata, Brandsen y Hudson, y aprovechá los mejores precios del fin de semana.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Leidas

Epstein, ¿Trump?, y la idea de derrocar al Papa Francisco

Entre vetos y peleas por cargos, sigue la tensión en el peronismo

La polémica foto que subió una concejal de Milei

Alimentos y bebidas impulsan la inflación platense: 2,4% en enero

De La Plata a La Boca: Cetré y una historia que se repite

Espera por Panaro Sin sanción definitiva es duda para Barracas

La fuerte advertencia de Cavallo al Gobierno

VIDEO.- Vivir de las apps, más difícil: jornadas extendidas e ingresos a la baja

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla