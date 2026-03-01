Denuncias cruzadas en un puerto bonaerense

Trump afirma que hablará con los líderes de Irán y que el operativo militar avanza más rápido de lo planeado
Trump afirma que hablará con los líderes de Irán y que el operativo militar avanza más rápido de lo planeado
Choque fatal en la Región: quién era el joven que se estrelló contra un paredón y murió
Paritarias bonaerenses: la Provincia también convocó a los médicos
Este lunes, gratis con EL DIA, un suplemento especial por su 142 aniversario
Desde mañana, las primarias bonaerenses deberán mantener los celulares apagados en clase
Cuatro detenidos por disturbios y venta ilegal de alcohol en la previa del recital de Don Osvaldo en La Plata
Escándalo en la AFA: registros muestran traslado y conteo de más de 800 mil dólares en una semana
Dos accidentes en rutas del interior bonaerense dejaron cinco muertos
“Peleamos como toda pareja”: la crisis del doctor Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini en plenas vacaciones
“Estoy muy enojada con ellos”: el motivo por el que Mirtha no invitó a los directivos del canal a su cumpleaños
¿Buscás trabajo? Mirá estas ofertas de empleos en La Plata y la Región
Marzo llegó con aumentos en transporte, servicios y alquileres tras la inflación de 2,9%
Conocer el paño: lejos de la moda, los salones de pool apuestan a reinventarse
La agenda deportiva del domingo a puro fútbol nacional: partidos, horarios y TV
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este domingo en La Plata
Bajó la edad de imputabilidad a 14 años, pero hay muchas preguntas sin respuestas
Kicillof en territorio hostil y frente a un contexto complejo
Con un show colmado y entradas agotadas, Don Osvaldo inauguró la temporada 2026 de shows en el Hipódromo de La Plata
Finalissima postergada: la Selección Argentina se quedó sin fecha para enfrentar a España
La Provincia define una oferta salarial para docentes y estatales
Del trailer al motorhome, lo que sale el sueño de viajar en casa propia
Irán designó al frente de la Guardia Revolucionaria a un acusado por el atentado a la AMIA
Milei frente a su año bisagra: poder parlamentario, economía desigual y oposición fragmentada
Una familia perdió todo tras un incendio en la zona oeste de La Plata y piden ayuda para salir adelante
VIDEO. Denuncian que un poste con descargas eléctricas pone en riesgo a vecinos y mascotas en una plaza de La Plata
Dolores Fonzi ganó el Goya y su discurso contra la ultraderecha desató polémica
Cómo funciona el país de Don Gomita, Don Chatarrín y el señor Lengua Floja
Acompañar, enseñar, sostener: ser psicopedagogo o acompañante terapéutico, hoy
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El más importante puerto bonaerense, el de Dock Sud, quedó atrapado entre tres problemas que amenazan su operatoria: el gobierno nacional le reclama judicialmente el pago de obras de dragado, el Municipio de Lanús lo demandó por el desgaste de la infraestructura vial y la presidenta del Consorcio, Mónica Litza, frenó la adjudicación para profundizar el canal de acceso.
El intendente de Lanús, Julián Álvarez, denunció en la Justicia civil a la terminal de contenedores Exolgan S.A. y al conjunto de empresas que operan en el puerto bonaerense de Dock Sud por los daños que, según sostuvo, provoca el tránsito pesado sobre la infraestructura vial municipal.
Ubicado en Avellaneda, Dock Sud es un nodo logístico estratégico: moviliza el 95% de la carga contenerizada de la provincia de Buenos Aires y concentra más del 40% del total nacional, lo que lo convierte en una pieza clave para el comercio exterior argentino.
Álvarez presentó la denuncia en el fuero Civil y Comercial del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús. En su planteo responsabiliza por daños a operadores como Exolgan, YPF, Raízen, Terminal TAGSA y Loginter, entre otras firmas, y reclama un resarcimiento económico que compense los perjuicios acumulados en los últimos cinco años.
El jefe comunal exige, además, “un plan de inversión para mitigar el deterioro continuo que producen los camiones de gran porte y tonelaje que acceden a la terminal por las avenidas municipales”.
Álvarez también solicitó “la urgente e inmediata suspensión de las obras de ampliación del muelle N° 3 de la terminal Exolgan, perteneciente al holding International Trade Logistics (ITL)”.
LE PUEDE INTERESAR
Indicadores
LE PUEDE INTERESAR
Humor económico
La avanzada judicial se inscribe en un reclamo más amplio por la distribución de los ingresos que genera el puerto. Tanto Lanús como Quilmes sostienen que Dock Sud produce ganancias millonarias para las empresas concesionarias, pero genera externalidades negativas que deben afrontar los municipios linderos sin recibir una compensación acorde.
En ese esquema se inscribió también la intervención de Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes en uso de licencia y actual diputada provincial. El reclamo por fondos compensatorios derivó en un capítulo más de la interna del oficialismo bonaerense.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí