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Sucesos y cambios

Sucesos y cambios

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DANIEL JESÚS GIORDANO

15 de Marzo de 2026 | 05:54
Edición impresa

Hay sucesos que ocurren en plano psíquico o somático que cambian nuestras vidas y realizan una impronta.

Me acuerdo cuando inicie la escuela primaria y de las inolvidables maestras y compañeros. También cuando un tío me llevó por primera vez a la cancha de mi querido Estudiantes de La Plata. De mi inolvidable Escuela de Comercio General San Martin, especialmente mi 3er año en que conocí maravillosas personas que en mi dejaron una huella imperecedera. De mi inolvidable viaje a Punta Rasa que yo tanto quería conocer en mi adolescencia ya que escuchaba relatos acerca de la divisoria de aguas.

Recuerdos de diferentes características que siempre me han alegrado gracias a Dios.

 

 

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