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Política y Economía

Javier Milei insultó al periodista de TN Franco Mercuriali y desató otra polémica en redes: "Mier... humana"

El Presidente reaccionó por la entrevista al diputado nacional de La Libertad Avanza, Manuel Quintar, tras el escándalo por el Tesla Cybertruck

Javier Milei insultó al periodista de TN Franco Mercuriali y desató otra polémica en redes: "Mier... humana"
18 de Mayo de 2026 | 07:04

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El presidente Javier Milei volvió a quedar en el centro de la controversia por sus ataques contra periodistas luego de publicar un duro mensaje en redes sociales contra Franco Mercuriali, conductor de TN. El episodio se viralizó rápidamente en X y reavivó las críticas por el tono que utiliza el mandatario hacia integrantes de la prensa.

La reacción de Milei se produjo después de una entrevista televisiva que Mercuriali le realizó al diputado nacional de La Libertad Avanza, Manuel Quintar, quien en los últimos días había sido tema de conversación por mostrarse trabajando arriba de una Tesla Cybertruck. Durante el cierre de la nota, el periodista lanzó un comentario que generó el enojo presidencial: “Presentate un proyectito de ley, algo que le sirva a la gente más allá de tener la posibilidad de comprarte tremendo auto”.

Ese fragmento fue suficiente para que el jefe de Estado respondiera con una catarata de descalificaciones desde su cuenta oficial. En el mensaje, Milei calificó al conductor como “periodista basura inmunda” y sostuvo que el video “deja en claro la basura inmunda que es el periodista en cuestión dado su chicanita”.

Pero el descargo del mandatario no terminó ahí. En otra parte del posteo, el Presidente defendió al legislador libertario y cuestionó el planteo realizado al aire por Mercuriali. “Por un lado, muestra la ignorancia respecto al accionar del diputado al pedirle por algo que ya hacer. Por otro lado, le ‘exige’ que meta proyectos cuando en rigor le debería pedir que intente derogar leyes”, escribió Milei en X.

La publicación tomó todavía más temperatura cuando el mandatario avanzó con un insulto todavía más fuerte contra el periodista de TN. “Finalmente, muestra la mier... humana que es, ya que deja en evidencia la envidia que le causa que una persona se pueda comprar un bien de lujo”, expresó el Presidente.

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"Se pasan de mier..." dijo el Presidente

En el mismo mensaje, Milei también cuestionó la manera en la que, según él, ciertos sectores periodísticos abordan el éxito económico de funcionarios o dirigentes ligados al oficialismo. “Poniéndolo en la posición de un delincuente cuando la persona lo pagó con el dinero que ganó honestamente. Al margen de promover la hipocresía, se pasan de mier....”, agregó el mandatario en su publicación viral.

Los dichos del Presidente tuvieron una rápida repercusión en redes sociales, donde miles de usuarios replicaron el mensaje y debatieron sobre el nivel de agresividad verbal utilizado por Milei contra periodistas. El episodio se suma a una larga lista de cruces del mandatario con distintos comunicadores y figuras de medios desde el inicio de su gestión.

En las últimas semanas, el jefe de Estado ya había protagonizado otras polémicas por expresiones dirigidas contra periodistas y dirigentes opositores. Incluso, distintos sectores políticos y mediáticos vienen cuestionando el tono cada vez más confrontativo del Presidente en entrevistas, redes sociales y transmisiones vinculadas al universo libertario.

El nuevo enfrentamiento con Mercuriali volvió a instalar el debate sobre la relación entre el Gobierno y la prensa, en medio de un clima político marcado por la tensión permanente y el uso de las redes sociales como principal canal de confrontación pública por parte del mandatario argentino.

Milei defendió a Espert

Por otro lado, Milei publicó este domingo otro durísimo mensaje en la red social X en defensa del diputado José Luis Espert, al asegurar que fue víctima de una “operación política y mediática” destinada a destruir su imagen pública. A través de un extenso posteo en X, el mandatario sostuvo que el economista liberal fue “difamado” y “condenado públicamente sin pruebas” en medio de acusaciones vinculadas a una causa de narcotráfico que, según afirmó, terminó con una declaración de inocencia por parte de la Justicia de Estados Unidos respecto de la persona involucrada en el expediente.

“Le destruyeron la reputación, lo empujaron al ostracismo y quisieron convertirlo en un criminal mediante una operación política y mediática infame”, escribió Milei en X, ex Twitter.

A través de un extenso posteo, el mandatario sostuvo que el economista liberal fue “difamado” y “condenado públicamente sin pruebas” en medio de acusaciones vinculadas a una causa de narcotráfico que, según afirmó, terminó con una declaración de inocencia por parte de la Justicia de Estados Unidos respecto de la persona involucrada en el expediente. “Le destruyeron la reputación, lo empujaron al ostracismo y quisieron convertirlo en un criminal mediante una operación política y mediática infame”, escribió Milei.

El jefe de Estado defendió además la trayectoria personal y profesional de Espert y cuestionó las acusaciones que circularon en torno a él. “¿A quién carajo se le ocurre que, a los 58 años y después de toda una vida exitosa de trabajo en el sector privado, el profesor Espert entra en política para lavar dinero del narcotráfico?”, planteó el mandatario en uno de los tramos más duros del mensaje.

En el mismo posteo, Milei cargó especialmente contra sectores del periodismo y la política, a quienes acusó de “operar, mentir, difamar y ensuciar”. “Hicieron mierda a un tipo inocente. Le arruinaron la vida, le destruyeron la carrera política y buscaron dinamitar a uno de los pocos que llevaba más de 20 años defendiendo las ideas de la libertad en la Argentina”, afirmó.

Además, consideró que muchos periodistas y dirigentes deberían pedir “disculpas públicas”, aunque sostuvo que eso “no va a ocurrir”. El Presidente cerró su publicación con una frase que rápidamente generó repercusión en redes sociales: “Es por eso que no odiamos lo suficiente a los periodistas”.

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