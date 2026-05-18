Construcción: el metro cuadrado en dólares a punto de su récord

El costo de la construcción volvió a aumentar en abril y el valor del metro cuadrado medido en dólares quedó prácticamente al borde de su máximo histórico. Según el último informe mensual de la Asociación Pymes de la Construcción de la Provincia de Buenos Aires (Apymeco), el precio de construcción alcanzó los 2.123.535,13 pesos por metro cuadrado, con una suba mensual del 2,85 por ciento.

Asimismo, durante abril, el valor del metro cuadrado pasó de US$ 1.493,50 a US$ 1.522,25, lo que representó un incremento del 1,92 por ciento en apenas un mes. Con este nuevo salto, el sector quedó apenas US$ 25,48 por debajo del máximo histórico registrado en abril de 2017.

“Fue la mayor variación del año, principalmente por la suba de la mano de obra”, explicó Nicolás Marín, presidente de Apymeco, en diálogo con EL DIA. Según detalló, los materiales continúan mostrando “una marcha de subas muy por debajo del índice general de precios”, un fenómeno que vinculó directamente con la caída de la demanda. “La baja demanda vuelve imposible para los proveedores de materiales de la construcción trasladar a precios los aumentos de sus costos”, señaló.

La cifra vuelve a encender señales de alerta dentro de la actividad. El aumento de los costos se produce en un contexto de mercado inmobiliario debilitado, con dificultades para trasladar esos valores a las operaciones de compra y venta. En especial en la gama media, muchos desarrolladores encuentran cada vez más complejo vender unidades a precios que permitan recuperar los costos de construcción.

El informe de Apymeco también indicó que el incremento acumulado en lo que va de 2026 alcanzó el 6,46 por ciento, mientras que la variación interanual llegó al 22,44 por ciento.

Marín sostuvo además que “el valor del metro cuadrado ya casi ha alcanzado el máximo histórico de la serie, a pesar de la crisis del sector”, y advirtió que la actividad privada atraviesa desde hace años una fuerte retracción. De acuerdo con el dirigente empresario, desde fines de 2023 se perdieron alrededor de 70.000 puestos de trabajo formales directos en la construcción a nivel nacional, sin contar el empleo indirecto asociado a la actividad.

Uno de los motores principales de la suba de abril fue la mano de obra. Ese rubro registró un aumento mensual del 6,80 por ciento, impulsado por un nuevo acuerdo salarial y por la incorporación de montos no remunerativos. La incidencia de este componente resulta clave dentro de la estructura total de costos.

De todos modos, Marín aclaró que “el mayor aumento de la mano de obra se da sobre niveles bajos”, por lo que su incidencia en el costo general de la obra “todavía es menor al promedio histórico”. Para el presidente de Apymeco, esto refleja que “los salarios reales, al menos del sector, aún no han recuperado niveles promedios históricos”.

Los materiales, en cambio, tuvieron una dinámica más moderada. La variación mensual fue del 1,32 por ciento, bastante por debajo de la registrada por la mano de obra. Entre los insumos que más aumentaron se destacaron las pinturas, con una suba del 5,21 por ciento; la arena, con el 5,10; y la cal, con el 3,12 por ciento.

En contraste, algunos productos prácticamente no tuvieron modificaciones de precio. El hormigón elaborado, los porcelanatos y los ladrillos cerámicos no registraron aumentos durante abril. El comportamiento dispar entre distintos materiales refleja una demanda todavía débil y un mercado que no logra recuperar niveles altos de actividad.

Uno de los datos que más preocupa dentro del sector es el retroceso en el despacho de cemento. Según el informe, en abril se produjo una caída del 11,7 por ciento respecto del mes anterior y una baja interanual del 13,2 por ciento. La cifra marca un freno importante en comparación con las señales de recuperación que se habían observado durante marzo.

Para Marín, la debilidad de la demanda, la ausencia de créditos hipotecarios y la paralización de la obra pública explican buena parte de la crisis actual. “No se observan indicios de que esta dinámica se revierta en el corto plazo”, afirmó. Además, remarcó que la obra pública nacional “fue paralizada desde el inicio de mandato de la actual gestión”, mientras que la provincial y municipal “se ha ido deteniendo por falta de pago desde mediados de 2025”.

El informe también permite observar cómo se distribuyen los costos dentro de una obra. Los materiales representan actualmente el 39,02 por ciento del precio final, mientras que la mano de obra explica el 28,15 por ciento. El resto corresponde a provisiones de terceros, gastos generales, tasas, derechos y beneficios empresariales.