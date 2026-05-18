El frío polar se hace sentir este lunes en La Plata y aparecen las primeras escarchas del año

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este lunes 18 de mayo de 2026 una de las jornadas más frías en lo que va del año en La Plata y alrededores, aunque con una condición que hará más llevadero el inicio de semana: el cielo estará completamente despejado y habrá sol durante gran parte del día.

De acuerdo al pronóstico oficial del SMN, la temperatura mínima será de apenas 2 grados, mientras que la máxima alcanzará los 16 grados durante la tarde.

En el marco de las bajas temperaturas, vecinos de distintos barrios de la Ciudad reportaron la presencia de escarchas en patios y automóviles.

La presencia del sol y las condiciones de estabilidad ayudarán a generar un ambiente algo más templado en comparación con otras jornadas de frío intenso registradas en las últimas semanas.

De todos modos, durante las primeras horas del día el ambiente será muy frío, especialmente en zonas suburbanas y del conurbano bonaerense, donde las marcas térmicas podrían ubicarse incluso por debajo de los valores previstos.

El tiempo para los próximos días

El panorama meteorológico se mantendrá sin grandes cambios en los próximos días. Según el organismo nacional, se esperan condiciones similares durante buena parte de la semana, con mañanas frías, tardes frescas y jornadas dominadas por el buen tiempo y la escasa nubosidad.

Por caso, para el martes se prevé otra vez un amanecer en torno a los 2 grados, con sol a pleno durante toda la jornada.

Además, no se anuncian lluvias para los próximos días en la región metropolitana, por lo que continuará el período de estabilidad atmosférica acompañado por aire frío y seco.

Especialistas recomiendan extremar los cuidados durante las primeras horas de la mañana y la noche, momentos en los que las temperaturas seguirán siendo muy bajas pese a la presencia del sol durante la tarde.