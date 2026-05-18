Pesadilla en Barrio Norte: despiertan a una familia para asaltarla

La inseguridad volvió a golpear con fuerza en el Barrio Norte platense. En las últimas horas, una jubilada de 78 años y, su nieto de 20, fueron víctimas de un violento robo dentro de su vivienda de la calle 3 entre 35 y 36, donde tres delincuentes encapuchados -el cuarto miembro de la banda quedó afuera en un auto- irrumpieron durante la madrugada mientras ambos descansaban.

El hecho ocurrió cerca de las 2 de la mañana del sábado, cuando personal del Comando de Patrulla acudió al lugar tras un llamado al 911 que alertaba sobre un asalto en una finca de la zona. Al arribar al lugar, los efectivos entrevistaron a la víctima, quien relató que los ladrones ingresaron por una ventana del frente de la vivienda.

Según la denuncia, los delincuentes actuaron con extrema violencia y organización. Los tres tenían el rostro cubierto y utilizaban guantes. Uno de ellos además estaba armado. Una vez dentro de la casa redujeron a la mujer y a su nieto, a quienes golpearon durante el asalto.

Las víctimas indicaron que los delincuentes permanecieron dentro de la propiedad alrededor de 15 minutos, tiempo suficiente para revisar distintos ambientes y llevarse dinero en efectivo, una billetera con documentación y joyas de oro, entre ellas un anillo y una pulsera.

El episodio volvió a generar preocupación entre los vecinos del sector, que viene siendo castigado por el delito en los últimos tiempos con ataques de motochorros, saqueos y entraderas.

Fuentes del caso señalaron que tras el robo se solicitó asistencia médica para las víctimas. Una ambulancia del SAME acudió a la finca y asistió a ambos damnificados, aunque no fue necesario el traslado hospitalario.

Los investigadores intentan ahora determinar cómo actuó la banda y si contaban con información previa sobre los movimientos de la familia. También se busca establecer si existen cámaras de seguridad privadas o municipales que hayan captado el recorrido de los delincuentes antes o después del ataque.

Mientras tanto, el caso vuelve a poner en agenda la creciente preocupación de los habitantes de Barrio Norte por la inseguridad nocturna y la sensación de vulnerabilidad que atraviesan muchos vecinos, especialmente adultos mayores que viven en viviendas particulares.

Claro que el caso se suma a una extensa cadena de episodios delictivos que vienen multiplicándose en distintos puntos de La Plata y que mantienen en alerta a vecinos de múltiples localidades.

Como se dijo, entraderas, robos de motos, ataques bajo la modalidad “motochorro” y asaltos violentos dentro de viviendas forman parte de una problemática que se volvió cotidiana y que genera creciente preocupación social.

En las últimas semanas se registraron numerosos hechos resonantes en City Bell, Gonnet, Villa Elisa, Tolosa, Los Hornos y el casco urbano platense. Muchos de los delitos tienen características similares: delincuentes que actúan en grupo, generalmente armados, que aprovechan horarios nocturnos o momentos de escasa circulación para ingresar a viviendas o interceptar víctimas en la vía pública. En varios episodios, las víctimas denunciaron golpes, amenazas y una violencia cada vez mayor durante los ataques.

El SAME asistió a las dos víctimas en el lugar, pero sin trasladarlas a un centro hospitalario

Uno de los aspectos que más inquieta a los vecinos es el nivel de planificación con el que actúan algunas bandas. En distintos robos recientes, las víctimas sostuvieron que los delincuentes parecían conocer movimientos internos, horarios o incluso accesos específicos de las propiedades. Eso alimenta sospechas sobre tareas previas de vigilancia o información aportada por terceros.

A la par del aumento de los hechos, también creció el reclamo por mayor presencia policial y patrullajes preventivos durante la madrugada. Vecinos de distintos barrios aseguran que la circulación disminuye notablemente en horas nocturnas y que muchas zonas quedan prácticamente desiertas, situación aprovechada por delincuentes para concretar golpes rápidos. La preocupación se profundiza especialmente entre adultos mayores, uno de los sectores más vulnerables ante este tipo de ataques.

La problemática de la inseguridad además impacta directamente en la vida cotidiana de los platenses. Comerciantes que modifican horarios, familias que refuerzan rejas y sistemas de alarma, vecinos organizados en grupos de WhatsApp y reuniones barriales son algunas de las respuestas que comenzaron a repetirse frente a la sensación de desprotección. En muchos sectores de la Ciudad, el temor dejó de limitarse a determinadas franjas horarias y pasó a formar parte de la rutina diaria.