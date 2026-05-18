Baobab se reinaugura con un Hot Sale imperdible: hasta 25% OFF en todo el salón

Este lunes aumentan micros y trenes: viajar a La Plata desde Capital Federal costará casi $5000
Este lunes aumentan micros y trenes: viajar a La Plata desde Capital Federal costará casi $5000
VIDEO. Motochorros, disparos y gritos desesperados: así fue el asalto a una mujer en La Plata
Allanaron el Autódromo Mouras de La Plata mientras se disputaban carreras oficiales
Fotos y video | En Plaza San Martín, tarde con mate y “furros”
Apuñalaron al nieto de “Pata” Medina durante un festejo en Berisso
VIDEO.- Gran Hermano: Mavinga armó una juntada en Plaza Moreno de cara al repechaje
VIDEO. Un gesto más importante que el resultado: el ejemplo de respeto tras el clásico infantil entre Gimnasia y Estudiantes
Belgrano eliminó a Argentinos Juniors en los penales y enfrentará a River en la final del Torneo Apertura
Por qué los expertos consideran al Gran La Plata una zona que favorece al hantavirus
Scaloni posterga la lista de convocados al Mundial por lesiones: quiénes son los futbolistas afectados
Flamengo empató 1 a 1 ante Paranense y dejó dudas en la previa del choque con Estudiantes
Messi brilló con gol y asistencia en la victoria del Inter de Miami por 2-0 ante el Portland Timbers
Milei defendió a Espert y acusó una operación política en las redes: "Le destruyeron la reputación"
Comienza la "Black Week": habrá descuentos de hasta 40% en mayoristas tras el Hot Sale
Nueva interna: Villarruel cruzó al Gobierno por un caso de sobreprecios en la Fuerza Aérea
Neymar, James, Darwin y Davies: las figuras en duda a semanas del Mundial
Choque en Camino Centenario: tras un despiste, una conductora volcó su auto
Estudiantes por Copa Libertadores: comenzó la venta de entradas para el partido clave ante Independiente Medellín
VIDEO. Tres detenidos y una Hilux en la zanja en La Plata: así fue la persecución a una banda que robaba camionetas
¿A un paso de River? Benfica anunció que Otamendi no continuará a partir de la próxima temporada
FOTOS | Cientos de corredores participaron de la tradicional maratón “Tres Ciudades” entre La Plata, Berisso y Ensenada
FOTOS | Plaza Moreno vivió la insólita convocatoria de pelados que revolucionó a La Plata
Investigan la muerte de un menor de 12 años que llegó inconsciente al Hospital de Gonnet
Cayó el sospechoso de los ataques antisemitas en La Plata: tenía armas y una bomba molotov
Quién era la argentina Serena Andreatta y qué se sabe hasta ahora de su muerte tras el vuelco de un micro en Australia
Entraron a robar a una casa en Parque Castelli y quedaron filmados: "No les importa nada ya"
VIDEO.- Brutal robo a una abuela y sus nietos en Barrio Norte: “Los golpearon y los ataron”
VIDEO. Tomás, sus vacaciones y el surf: el nene de 10 años de La Plata que llevó sus historias a la Feria del Libro
VIDEOS. Un error arbitral sacó a Neymar del partido a horas de conocerse la convocatoria de Brasil
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
ESPACIO PATROCINADO
Escuchar esta nota
¡Llega el "Hot Sale Reinauguración" de Baobab! Una edición especial con importantes descuentos en todo el salón, ideal para anticiparse a la temporada de invierno con los mejores precios.
La promoción es válida desde este lunes 13 hasta el sábado 23 de mayo inclusive. Una semana completa.
Durante estos días, el 25% OFF aplica a la totalidad de los productos del local. ¡Es la oportunidad perfecta para equiparte con artículos de alta calidad a precios muy convenientes!
Beneficios y métodos de pago:
25% OFF: abonando en efectivo o por transferencia bancaria.
20% OFF: pagando en hasta 3 cuotas sin interés con tarjetas VISA o MASTERCARD de cualquier banco.
En Baobab, somos referente en la ciudad por nuestro amplio surtido en indumentaria, calzado y artículos de camping, ideales para tus actividades al aire libre. Trabajamos con marcas líderes del mercado como Ansilta, The North Face, Columbia, Salomon, Merrell, +8000 y Trevo.
Aprovechá esta oportunidad única y acumulá descuentos para renovar tu vestuario o adquirir equipamiento técnico antes de la llegada del frío.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?