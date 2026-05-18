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Baobab se reinaugura con un Hot Sale imperdible: hasta 25% OFF en todo el salón

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Baobab se reinaugura con un Hot Sale imperdible: hasta 25% OFF en todo el salón
18 de Mayo de 2026 | 04:00

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¡Llega el "Hot Sale Reinauguración" de Baobab! Una edición especial con importantes descuentos en todo el salón, ideal para anticiparse a la temporada de invierno con los mejores precios.

La promoción es válida desde este lunes 13 hasta el sábado 23 de mayo inclusive. Una semana completa.

Durante estos días, el 25% OFF aplica a la totalidad de los productos del local. ¡Es la oportunidad perfecta para equiparte con artículos de alta calidad a precios muy convenientes!

Beneficios y métodos de pago:

25% OFF: abonando en efectivo o por transferencia bancaria.

20% OFF: pagando en hasta 3 cuotas sin interés con tarjetas VISA o MASTERCARD de cualquier banco.

En Baobab, somos referente en la ciudad por nuestro amplio surtido en indumentaria, calzado y artículos de camping, ideales para tus actividades al aire libre. Trabajamos con marcas líderes del mercado como Ansilta, The North Face, Columbia, Salomon, Merrell, +8000 y Trevo.

Aprovechá esta oportunidad única y acumulá descuentos para renovar tu vestuario o adquirir equipamiento técnico antes de la llegada del frío.

 

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