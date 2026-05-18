Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |Participá escaneando el código qr

Continúa la pasión por el gran concurso de EL DIA con una nueva consigna

Continúa la pasión por el gran concurso de EL DIA con una nueva consigna

¿que selección convirtió más goles en el mundial de 1986?, es la consigna

18 de Mayo de 2026 | 02:35
Edición impresa

La pasión mundialista sigue creciendo a medida que se acerca una nueva edición de la Copa del Mundo y el diario EL DIA continúa sumándose a la locura que atraviesa a miles de fanáticos. En este contexto, el gran concurso auspiciado por Rapicuotas ya tuvo a su primer ganador y renovó la ilusión de todos aquellos lectores que sueñan con completar el clásico álbum de figuritas, uno de los grandes protagonistas de cada cita ecuménica.

El afortunado en quedarse con el primer premio fue Valentino Funes, lector de 23 años e hincha de Estudiantes de La Plata, quien respondió correctamente la primera consigna propuesta por el diario y se convirtió en el ganador del álbum oficial junto a los 20 sobres de figuritas para comenzar la colección.

Sin embargo, la iniciativa no se detiene y la emoción continúa semana tras semana. El concurso impulsado junto a Rapicuotas seguirá premiando a los lectores del diario con nuevos sorteos y más oportunidades para participar de esta experiencia que ya despierta furor entre chicos y grandes.

Como ocurre en cada Mundial, el álbum vuelve a transformarse en mucho más que una colección. Las figuritas generan encuentros, debates, recuerdos y también una competencia sana entre amigos, familias y compañeros de trabajo o coelgio.

Los kioscos vuelven a llenarse de fanáticos en busca de sobres, mientras las figuritas difíciles empiezan a convertirse en verdaderos tesoros para los coleccionistas.

En ese sentido, EL DIA decidió acompañar nuevamente a sus lectores con una propuesta que combina pasión futbolera, historia de los Mundiales y la posibilidad de ganar el súper premio para vivir la previa de la Copa de una manera especial.

LE PUEDE INTERESAR

Camba busca consolidar su buen momento

LE PUEDE INTERESAR

Otamendi anunció su salida de Benfica

Tras conocerse al primer ganador, ya comenzó oficialmente una nueva edición del concurso y la próxima pregunta ya está disponible para todos los participantes. En esta oportunidad, la consigna apunta directamente a uno de los Mundiales más recordados de la historia: México 1986, torneo que quedó grabado para siempre en la memoria de los argentinos gracias a la consagración del equipo dirigido por Carlos Bilardo y liderado por Diego Armando Maradona.

La pregunta de la semana es: ¿Qué Selección convirtió más goles en el Mundial de 1986?

La pregunta de esta semana es: ¿Qué Selección convirtió más goles en el Mundial de 1986? Para participar, los lectores deberán escanear el código QR que aparece publicado en el diario, completar los datos requeridos y responder correctamente la consigna semanal. Entre todos aquellos que acierten se realizará un nuevo sorteo para definir al próximo ganador del álbum y los sobres de figuritas.

Cabe recordar que los sorteos se realizarán todos los jueves, por lo que cada semana habrá una nueva oportunidad para participar y seguir alimentando la ilusión mundialista.

Mientras la cuenta regresiva para la Copa del Mundo avanza y la expectativa crece alrededor de la Selección Argentina, EL DIA y Rapicuotas siguen acompañando a los lectores con esta propuesta que ya se convirtió en una de las grandes atracciones de la previa mundialista.

La pelota todavía no empezó a rodar por las calles de Estados Unidos, México y Canadá, pero la pasión ya se juega todos los días. Y de la mano de este matutino vos también podes formar parte de la fiebre ecuménica del deporte rey.

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- “Protéjannos, por favor”: el delito se adueñó de Tolosa y Ringuelet

Shell, Axion y Puma también remarcaron los combustibles en La Plata

VIDEO.- Así operaba la banda que "levantaba" las Hilux en La Plata: inhibidores, seguimiento y fuga

FOTOS | Cientos de chicos y familias coparon Plaza Malvinas para cambiar figuritas del Mundial en La Plata

“Es tremendo”: el oscuro motivo por el que echaron a Mazzocco

EN FOTOS | El encuentro "furry" en La Plata: personajes, disfraces y cultura antropomórfica

Empleos en La Plata y la Región: los clasificados de EL DIA, una opción gratuita para buscar trabajo

VIDEO. Un invierno de polos opuestos: los precios dispares calientan las ofertas
+ Leidas

Un masivo ataque con drones sacude a Rusia

Los números de la suerte del lunes 18 de mayo de 2026, según el signo del zodíaco

Atentos a Adorni: lo apuran por su declaración

Escándalo sin fin: Francia recibe nuevas denuncias vinculadas a Epstein

La economía de 2026 y la prueba electoral de 2027

El campo aumenta para este año la proyección de sus exportaciones

Milei cargó contra los que lo tratan de “loco”

“No quedará nada”: Trump vuelve a advertir a Irán
Últimas noticias de Deportes

Estudiantes: rearma el once titular con cambio de esquema

La hoja de ruta del León rumbo a Río de Janeiro

Damonte va a la carga por un ex Pincha para Aldosivi

El Pata Pereyra inclinó la balanza y será el DT
Policiales
Pesadilla en Barrio Norte: despiertan a una familia para asaltarla
Un sospechoso detenido por los ataques antisemitas en La Plata
Crecen las dudas sobre el sistema de fotomultas
Sorpresa por un operativo en el Autódromo Mouras
Conmoción total por la muerte de un menor de 12 años en Hernández
La Ciudad
Construcción: el metro cuadrado en dólares a punto de su récord
Viajar a CABA ya es más caro: aumentaron el tren y las líneas 129 y 195
Dinero en un clic: la Región se vuelca más a las apps mientras se hunde el empleo formal
Furor por la reunión de pelados en Plaza Moreno
La Región unida por la maratón “Tres ciudades”
Política y Economía
Atentos a Adorni: lo apuran por su declaración
Milei cargó contra los que lo tratan de “loco”
Alerta centroderecha: las movidas de Macri ya inquietan al Gobierno
Investigan sobreprecios en la compra de aviones
El campo aumenta para este año la proyección de sus exportaciones
Espectáculos
Martín Fierro 2026: la gran noche de la tevé, con sillas vacías y polémica
¿Internado o no?: Luismi preocupó a sus fans pero ¿no pasó nada?
Andrés Bugallo llega a Italia con la bandera de la música argentina
Dominique, en pareja: “Estoy arrancando, en la etapa del enamoramiento”
“Susto, soledad”: a la hija de Maru Botana la pisó una moto y la pasó muy mal

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla