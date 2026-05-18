Continúa la pasión por el gran concurso de EL DIA con una nueva consigna

Este lunes aumentan micros y trenes: viajar a La Plata desde Capital Federal costará casi $5000
Este lunes aumentan micros y trenes: viajar a La Plata desde Capital Federal costará casi $5000
VIDEO. Motochorros, disparos y gritos desesperados: así fue el asalto a una mujer en La Plata
Allanaron el Autódromo Mouras de La Plata mientras se disputaban carreras oficiales
Fotos y video | En Plaza San Martín, tarde con mate y “furros”
Apuñalaron al nieto de “Pata” Medina durante un festejo en Berisso
VIDEO.- Gran Hermano: Mavinga armó una juntada en Plaza Moreno de cara al repechaje
VIDEO. Un gesto más importante que el resultado: el ejemplo de respeto tras el clásico infantil entre Gimnasia y Estudiantes
Belgrano eliminó a Argentinos Juniors en los penales y enfrentará a River en la final del Torneo Apertura
Por qué los expertos consideran al Gran La Plata una zona que favorece al hantavirus
Scaloni posterga la lista de convocados al Mundial por lesiones: quiénes son los futbolistas afectados
Flamengo empató 1 a 1 ante Paranense y dejó dudas en la previa del choque con Estudiantes
Messi brilló con gol y asistencia en la victoria del Inter de Miami por 2-0 ante el Portland Timbers
Milei defendió a Espert y acusó una operación política en las redes: "Le destruyeron la reputación"
Comienza la "Black Week": habrá descuentos de hasta 40% en mayoristas tras el Hot Sale
Nueva interna: Villarruel cruzó al Gobierno por un caso de sobreprecios en la Fuerza Aérea
Neymar, James, Darwin y Davies: las figuras en duda a semanas del Mundial
Choque en Camino Centenario: tras un despiste, una conductora volcó su auto
Estudiantes por Copa Libertadores: comenzó la venta de entradas para el partido clave ante Independiente Medellín
VIDEO. Tres detenidos y una Hilux en la zanja en La Plata: así fue la persecución a una banda que robaba camionetas
¿A un paso de River? Benfica anunció que Otamendi no continuará a partir de la próxima temporada
FOTOS | Cientos de corredores participaron de la tradicional maratón “Tres Ciudades” entre La Plata, Berisso y Ensenada
FOTOS | Plaza Moreno vivió la insólita convocatoria de pelados que revolucionó a La Plata
Investigan la muerte de un menor de 12 años que llegó inconsciente al Hospital de Gonnet
Cayó el sospechoso de los ataques antisemitas en La Plata: tenía armas y una bomba molotov
Quién era la argentina Serena Andreatta y qué se sabe hasta ahora de su muerte tras el vuelco de un micro en Australia
Entraron a robar a una casa en Parque Castelli y quedaron filmados: "No les importa nada ya"
VIDEO.- Brutal robo a una abuela y sus nietos en Barrio Norte: “Los golpearon y los ataron”
VIDEO. Tomás, sus vacaciones y el surf: el nene de 10 años de La Plata que llevó sus historias a la Feria del Libro
VIDEOS. Un error arbitral sacó a Neymar del partido a horas de conocerse la convocatoria de Brasil
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La pasión mundialista sigue creciendo a medida que se acerca una nueva edición de la Copa del Mundo y el diario EL DIA continúa sumándose a la locura que atraviesa a miles de fanáticos. En este contexto, el gran concurso auspiciado por Rapicuotas ya tuvo a su primer ganador y renovó la ilusión de todos aquellos lectores que sueñan con completar el clásico álbum de figuritas, uno de los grandes protagonistas de cada cita ecuménica.
El afortunado en quedarse con el primer premio fue Valentino Funes, lector de 23 años e hincha de Estudiantes de La Plata, quien respondió correctamente la primera consigna propuesta por el diario y se convirtió en el ganador del álbum oficial junto a los 20 sobres de figuritas para comenzar la colección.
Sin embargo, la iniciativa no se detiene y la emoción continúa semana tras semana. El concurso impulsado junto a Rapicuotas seguirá premiando a los lectores del diario con nuevos sorteos y más oportunidades para participar de esta experiencia que ya despierta furor entre chicos y grandes.
Como ocurre en cada Mundial, el álbum vuelve a transformarse en mucho más que una colección. Las figuritas generan encuentros, debates, recuerdos y también una competencia sana entre amigos, familias y compañeros de trabajo o coelgio.
Los kioscos vuelven a llenarse de fanáticos en busca de sobres, mientras las figuritas difíciles empiezan a convertirse en verdaderos tesoros para los coleccionistas.
En ese sentido, EL DIA decidió acompañar nuevamente a sus lectores con una propuesta que combina pasión futbolera, historia de los Mundiales y la posibilidad de ganar el súper premio para vivir la previa de la Copa de una manera especial.
LE PUEDE INTERESAR
Camba busca consolidar su buen momento
LE PUEDE INTERESAR
Otamendi anunció su salida de Benfica
Tras conocerse al primer ganador, ya comenzó oficialmente una nueva edición del concurso y la próxima pregunta ya está disponible para todos los participantes. En esta oportunidad, la consigna apunta directamente a uno de los Mundiales más recordados de la historia: México 1986, torneo que quedó grabado para siempre en la memoria de los argentinos gracias a la consagración del equipo dirigido por Carlos Bilardo y liderado por Diego Armando Maradona.
La pregunta de la semana es: ¿Qué Selección convirtió más goles en el Mundial de 1986?
La pregunta de esta semana es: ¿Qué Selección convirtió más goles en el Mundial de 1986? Para participar, los lectores deberán escanear el código QR que aparece publicado en el diario, completar los datos requeridos y responder correctamente la consigna semanal. Entre todos aquellos que acierten se realizará un nuevo sorteo para definir al próximo ganador del álbum y los sobres de figuritas.
Cabe recordar que los sorteos se realizarán todos los jueves, por lo que cada semana habrá una nueva oportunidad para participar y seguir alimentando la ilusión mundialista.
Mientras la cuenta regresiva para la Copa del Mundo avanza y la expectativa crece alrededor de la Selección Argentina, EL DIA y Rapicuotas siguen acompañando a los lectores con esta propuesta que ya se convirtió en una de las grandes atracciones de la previa mundialista.
La pelota todavía no empezó a rodar por las calles de Estados Unidos, México y Canadá, pero la pasión ya se juega todos los días. Y de la mano de este matutino vos también podes formar parte de la fiebre ecuménica del deporte rey.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí