Continúa la pasión por el gran concurso de EL DIA con una nueva consigna

La pasión mundialista sigue creciendo a medida que se acerca una nueva edición de la Copa del Mundo y el diario EL DIA continúa sumándose a la locura que atraviesa a miles de fanáticos. En este contexto, el gran concurso auspiciado por Rapicuotas ya tuvo a su primer ganador y renovó la ilusión de todos aquellos lectores que sueñan con completar el clásico álbum de figuritas, uno de los grandes protagonistas de cada cita ecuménica.

El afortunado en quedarse con el primer premio fue Valentino Funes, lector de 23 años e hincha de Estudiantes de La Plata, quien respondió correctamente la primera consigna propuesta por el diario y se convirtió en el ganador del álbum oficial junto a los 20 sobres de figuritas para comenzar la colección.

Sin embargo, la iniciativa no se detiene y la emoción continúa semana tras semana. El concurso impulsado junto a Rapicuotas seguirá premiando a los lectores del diario con nuevos sorteos y más oportunidades para participar de esta experiencia que ya despierta furor entre chicos y grandes.

Como ocurre en cada Mundial, el álbum vuelve a transformarse en mucho más que una colección. Las figuritas generan encuentros, debates, recuerdos y también una competencia sana entre amigos, familias y compañeros de trabajo o coelgio.

Los kioscos vuelven a llenarse de fanáticos en busca de sobres, mientras las figuritas difíciles empiezan a convertirse en verdaderos tesoros para los coleccionistas.

En ese sentido, EL DIA decidió acompañar nuevamente a sus lectores con una propuesta que combina pasión futbolera, historia de los Mundiales y la posibilidad de ganar el súper premio para vivir la previa de la Copa de una manera especial.

Tras conocerse al primer ganador, ya comenzó oficialmente una nueva edición del concurso y la próxima pregunta ya está disponible para todos los participantes. En esta oportunidad, la consigna apunta directamente a uno de los Mundiales más recordados de la historia: México 1986, torneo que quedó grabado para siempre en la memoria de los argentinos gracias a la consagración del equipo dirigido por Carlos Bilardo y liderado por Diego Armando Maradona.

La pregunta de la semana es: ¿Qué Selección convirtió más goles en el Mundial de 1986?

La pregunta de esta semana es: ¿Qué Selección convirtió más goles en el Mundial de 1986? Para participar, los lectores deberán escanear el código QR que aparece publicado en el diario, completar los datos requeridos y responder correctamente la consigna semanal. Entre todos aquellos que acierten se realizará un nuevo sorteo para definir al próximo ganador del álbum y los sobres de figuritas.

Cabe recordar que los sorteos se realizarán todos los jueves, por lo que cada semana habrá una nueva oportunidad para participar y seguir alimentando la ilusión mundialista.

Mientras la cuenta regresiva para la Copa del Mundo avanza y la expectativa crece alrededor de la Selección Argentina, EL DIA y Rapicuotas siguen acompañando a los lectores con esta propuesta que ya se convirtió en una de las grandes atracciones de la previa mundialista.

La pelota todavía no empezó a rodar por las calles de Estados Unidos, México y Canadá, pero la pasión ya se juega todos los días. Y de la mano de este matutino vos también podes formar parte de la fiebre ecuménica del deporte rey.