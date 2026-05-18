Bolsitas de nicotina: dura advertencia de la OMS tras ser autorizadas en el país

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Un informe alerta que son altamente adictivas y que su comercialización apunta a captar consumidores jóvenes valiéndose de influencers y campañas en redes
A menos de dos semanas de que Argentina abriera las puertas a la comercialización de pouches de nicotina y mientras su venta comienza a expandirse en kioscos, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó una dura advertencia sobre los riesgos de estas pequeñas bolsitas que se colocan entre el labio y la encía y generan una fuerte adicción.
Promocionados como alternativa al cigarrillo tradicional pero sin tabaco ni humo, los pouches de nicotina se comercializan en latas de distintos sabores (cereza, mango, uva o menta) apuntando a un público juvenil que constituye en los últimos años su principal mercado en expansión.
Así lo advierte un informe de 154 páginas difundido por la OMS, según el cual la industria tabacalera utiliza estrategias de marketing dirigidas especialmente a los jóvenes para aumentar su consumo: el uso de influencers, la promoción agresiva en redes sociales y el sponsoreo de recitales, festivales y eventos deportivos.
El informe cuestiona también los sabores frutales y dulces, que, según el organismo, aumentan el atractivo del producto entre adolescentes; y advierte que muchos nombres comerciales remiten a golosinas, bebidas o cocktails, favoreciendo así la experimentación temprana y el consumo sostenido de nicotina.
Al describir el impacto sanitario de este nuevo producto autorizado por el Gobierno Nacional, el reporte señala que la nicotina que contiene eso una sustancia “altamente adictiva” con posibles efectos cardiovasculares y neurológicos. Su consumo durante la adolescencia -alertan desde la OMS- puede afectar la atención, el aprendizaje y el desarrollo cerebral.
“El inicio durante la juventud incrementa la posibilidad de una adicción permanente, de un uso dual o poliuso, y una futura transición al tabaco o a otros productos relacionados”, señala el informe.
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Los datos relevados por la OMS muestran además un crecimiento acelerado del mercado global pouches de nicotina. En 2024 se vendieron unas 23.000 millones de unidades, un 50% más que el año anterior, lo que representó una facturación cercana a los 7.000 millones de dólares para el sector.
En Estados Unidos, el consumo de pouches entre personas de 13 a 27 años se cuadruplicó entre 2022 y 2025, alcanzando un universo de consumidores cercano al medio millón de adolescentes.
En Argentina, mientras tanto, el Ministerio de Salud trabaja ahora en la creación de un Registro de Productos de Tabaco y Nicotina. Desde esa cartera adelantaron que sólo se permitirán bolsitas con sabor a tabaco o mentol y con un máximo de 8 miligramos de nicotina. Sin embargo no parecería haber intenciones de restringir su publicidad y sponsoreo en redes sociales, una de las principales recomendaciones de la OMS para proteger al público juvenil.
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