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Política y Economía |Crece la polémica

Investigan sobreprecios en la compra de aviones

Se trata de la adquisición de naves por parte de la Fuerza Aérea, con presuntas irregularidades en una licitación

Investigan sobreprecios en la compra de aviones

un avión de la fuerza aérea, en medio de la polémica/web

18 de Mayo de 2026 | 01:48
Edición impresa

Una investigación reveló presuntas irregularidades en la compra de aeronaves realizada por la Fuerza Aérea Argentina durante los últimos años, y el caso más reciente involucra la adquisición de un avión Embraer ERJ-140LR en 2025, operación que habría sido direccionada desde el inicio y concretada con sobreprecios, plazos inusualmente cortos y condiciones cuestionadas por especialistas del sector aeronáutico.

La licitación para incorporar una aeronave de transporte mediano se inició en mayo de 2025, según trascendió, ya que en menos de dos meses, el proceso ya estaba adjudicado.

Entre las principales observaciones figura que el requerimiento técnico fue impulsado por un ingeniero sin funciones operativas vinculadas al transporte aéreo, mientras que las especificaciones del pliego habrían sido confeccionadas de manera tal que solo determinados modelos pudieran presentarse.

Según fuentes consultadas, las condiciones terminaron favoreciendo a la firma Regional One Inc., que finalmente resultó adjudicataria.

El procedimiento también quedó bajo sospecha por la velocidad con la que avanzó la licitación y por la falta de estudios de mercado que justificaran el precio pagado. La aeronave fue adquirida por más de 4 millones de dólares, pese a que otra empresa había ofertado un avión similar a menor valor.

Además, un informe técnico posterior detectó múltiples deficiencias en la unidad comprada, entre ellas signos de desgaste excesivo, posibles fugas y faltantes de equipamiento esencial.

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Por otro lado, el avión adjudicado ya se encontraba pintado con los colores de la Fuerza Aérea Argentina antes de concretarse formalmente la compra. La denuncia indica que la aeronave habría sido acondicionada desde 2023, lo que alimentó las sospechas de que la operación estaba definida de antemano.

También se cuestionó el uso de cuentas “escrow” para concretar pagos, un mecanismo legal pero que dificulta la trazabilidad de los fondos y reduce la transparencia de las operaciones.

Las acusaciones alcanzan a distintos sectores de la estructura militar y administrativa vinculada a las contrataciones de material aéreo. Esto se habría repetido en otras adquisiciones realizadas desde 2021, incluyendo aviones Boeing, Saab y Embraer, todos con presuntas inconsistencias en precios y procedimientos.

Fuentes vinculadas al ámbito aeronáutico señalaron además que varias de las operaciones observadas compartieron un mismo esquema administrativo: compras realizadas mediante intermediarios privados, contrataciones con escasa competencia efectiva y expedientes que avanzaron con dictámenes técnicos elaborados en plazos considerablemente menores a los habituales para este tipo de adquisiciones.

 

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