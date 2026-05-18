Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo de $2.000.000: los números de hoy publicados en EL DIA

Espectáculos

Shakira, absuelta en la causa por fraude fiscal en España y ahora le tienen que devolver un cifra astronómica

Fin de la pesadilla para la cantante cafetera, que recuperará unos 54 millones de euros

Shakira, absuelta en la causa por fraude fiscal en España y ahora le tienen que devolver un cifra astronómica

AFP

18 de Mayo de 2026 | 09:16

Escuchar esta nota

Un tribunal español absolvió a Shakira en un caso de fraude fiscal, ordenándole al gobierno devolverle más de 55 millones de euros (64 millones de dólares) en multas e intereses cobrados indebidamente, según un documento judicial al que The Associated Press tuvo acceso el lunes.

La decisión llega luego de años de problemas fiscales de la superestrella colombiana en España.

El fallo se refiere a una disputa sobre el año fiscal 2011, en la que las autoridades tributarias españolas no demostraron que la cantante fuera residente del país europeo, indicó el tribunal de Madrid en su resolución.

Para que una persona sea considerada residente fiscal en España, debe pasar más de 183 días en el país. Las autoridades españolas sólo pudieron acreditar que Shakira vivió en territorio español ese año un total de 163 días, señaló el tribunal.

En la última década, las autoridades tributarias españolas han intensificado su ofensiva contra astros del fútbol como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo por no pagar la totalidad de los impuestos adeudados. Esos jugadores fueron declarados culpables de evasión fiscal, pero evitaron ir a la cárcel gracias a una disposición que permite a un juez eximir de cumplir condenas de menos de dos años a quienes delinquen por primera vez.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- “Protéjannos, por favor”: el delito se adueñó de Tolosa y Ringuelet

Shell, Axion y Puma también remarcaron los combustibles en La Plata

VIDEO.- Así operaba la banda que "levantaba" las Hilux en La Plata: inhibidores, seguimiento y fuga

FOTOS | Cientos de chicos y familias coparon Plaza Malvinas para cambiar figuritas del Mundial en La Plata

“Es tremendo”: el oscuro motivo por el que echaron a Mazzocco

EN FOTOS | El encuentro "furry" en La Plata: personajes, disfraces y cultura antropomórfica

Empleos en La Plata y la Región: los clasificados de EL DIA, una opción gratuita para buscar trabajo

VIDEO. Un invierno de polos opuestos: los precios dispares calientan las ofertas
+ Leidas

Milei insultó al periodista de TN Mercuriali y encendió las redes: "Mier... humana"

Anuncian un plan de obras de infraestructura y conectividad en La Plata

Conmoción total por la muerte de un menor de 12 años en La Plata

El "Pata" Pereyra, el elegido de Gimnasia: qué inclinó la balanza para ganarle la pulseada a Vaccari

Operativo Flamengo: Estudiantes rearma el once titular con cambio de esquema

Ya es más caro viajar a CABA desde La Plata: los nuevos valores del tren y las líneas 129 y 195

Construcción: el metro cuadrado en dólares a punto de su récord

Damonte va a la carga por un ex Pincha para Aldosivi
Últimas noticias de Espectáculos

Martín Fierro 2026: la gran noche de la tevé, con sillas vacías y polémica

¿Internado o no?: Luismi preocupó a sus fans pero ¿no pasó nada?

Andrés Bugallo llega a Italia con la bandera de la música argentina

Dominique, en pareja: “Estoy arrancando, en la etapa del enamoramiento”
La Ciudad
Aguinaldo de ANSES en junio: cómo se calcula el pago para Pensiones No Contributivas y la PUAM
Súper Cartonazo de $2.000.000: los números publicados hoy en el diario EL DIA
El frío polar se hace sentir este lunes en La Plata y aparecen las primeras escarchas del año
Construcción: el metro cuadrado en dólares a punto de su récord
Ya es más caro viajar a CABA desde La Plata: los nuevos valores del tren y las líneas 129 y 195
Policiales
Un incendio arrasó con un departamento en plena madrugada en Berisso
Pesadilla en Barrio Norte: despiertan a una familia para asaltarla
Quién es el sospechoso detenido por los ataques antisemitas en La Plata
Crecen las dudas sobre el sistema de fotomultas
Sorpresa por un operativo en el Autódromo Mouras
Información General
Una insignia que antecedió a la bandera: hoy es el Día de la Escarapela
Adiós a los que esquivan las fotomultas: cómo funcionan los radares "inteligentes" que llegan a Argentina
Bolsitas de nicotina: dura advertencia de la OMS tras ser autorizadas en el país
Estudiantes argentinos competirán en EE UU con un cohete supersónico
Apuestas on line: lanzan recursos para su control
Deportes
El presidente de Belgrano se la picanteó a River antes de la final: "Los mandamos a la B, ahora hay que hacer historia"
VIDEO.- La bronca de Messi con los hinchas del Inter Miami: cantaron "Jugadores..."
Operativo Flamengo: Estudiantes rearma el once titular con cambio de esquema
La hoja de ruta del León rumbo a Río de Janeiro
Damonte va a la carga por un ex Pincha para Aldosivi

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla