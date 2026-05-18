Dinero en un clic: La Plata se vuelca más a las apps mientras se hunde el empleo formal

En las paradas se forman largas filas de taxis, pero la mayoría de los usuarios elige los precios de viajes por aplicaciones. Hasta los profesionales se largan a manejar para hacer dinero fácil ante la crisis / Demian Alday

En el Gran La Plata -La Plata, Berisso y Ensenada- se consolida en 2026 un fenómeno laboral que ya dejó de ser marginal: la expansión masiva de las plataformas digitales de transporte y delivery como principal refugio de empleo para jóvenes y trabajadores expulsados del sistema formal. Con una desocupación del 9,5% -la más alta entre los grandes aglomerados del país según el INDEC- y una informalidad que supera el 43% de los ocupados, la región se convirtió en un laboratorio de la llamada “uberización” del trabajo.

La combinación de caída del empleo registrado, salarios deteriorados y alta necesidad de ingresos inmediatos empuja a miles de personas hacia Uber, Cabify, DiDi, PedidosYa, Rappi y Mercado Envíos. En paralelo, el sistema tradicional de transporte y comercio minorista pierde terreno frente a un esquema donde la flexibilidad, la liquidez diaria y la baja barrera de entrada definen la elección laboral.

Según relevamientos de la UNLP, entre 2023 y 2025 la región perdió cerca de 14.000 puestos de trabajo formales, mientras el desempleo juvenil creció con mayor velocidad que el promedio general. A nivel nacional, la consultora C-P estima una destrucción de casi 177.000 empleos privados registrados en el mismo período, con fuerte impacto industrial y comercial.

En ese contexto, el trabajo en plataformas aparece como respuesta inmediata: registrarse lleva horas, empezar a trabajar puede demandar menos de un día y el dinero se cobra de forma casi instantánea.

Desempleo alto, informalidad creciente y una economía que expulsa trabajadores

El deterioro del mercado laboral en el Gran La Plata no es coyuntural sino estructural. El INDEC registró 9,5% de desocupación en el cuarto trimestre de 2025, unos 45.000 desocupados directos. Pero si se suman subocupados y trabajadores que buscan otro empleo, el problema afecta a más de 250.000 personas en la región.

El impacto es especialmente fuerte entre los jóvenes: en algunos segmentos etarios el desempleo creció más de 3 puntos en solo seis meses. Esta presión sobre el mercado laboral coincide con la contracción del empleo público y privado registrado, históricamente el principal sostén económico del área.

La UNLP y distintos centros de estudios coinciden en que el comercio, la construcción y los servicios personales son los sectores más golpeados, lo que reduce aún más las chances de inserción formal para quienes ingresan al mercado laboral por primera vez.

En este escenario, las plataformas digitales funcionan como un “amortiguador”: absorben mano de obra sin exigir experiencia previa ni relación contractual estable.

El trabajo en apps como respuesta inmediata: ingresos rápidos y precariedad estructural

El atractivo principal de Uber, DiDi, Cabify o PedidosYa en el Gran La Plata es su capacidad de ofrecer dinero inmediato en un contexto de alta incertidumbre económica. Un trabajador puede empezar a generar ingresos el mismo día que se registra.

Esa flexibilidad explica por qué no solo jóvenes desempleados, sino también estudiantes universitarios, trabajadores despedidos y empleados formales mal remunerados, recurren a estas plataformas como complemento de ingreso.

A nivel nacional, se estima que más de un millón de personas realizan actividades en apps de movilidad y delivery. Empresas como Rappi informaron que triplicaron su base de repartidores en pocos años, mientras Cabify y Uber ampliaron su flota de conductores activos en más de un 30% interanual.

Sin embargo, detrás de la aparente autonomía se consolida un esquema de alta precarización: sin salario fijo, sin aportes completos y con ingresos variables según demanda y algoritmos.

La sobreoferta de trabajadores y el impacto directo en los precios del transporte

El crecimiento de conductores y repartidores en las plataformas tiene un efecto directo en el mercado: aumenta la oferta de servicios y presiona los precios a la baja, especialmente en viajes urbanos.

En mayo de 2026, en La Plata, un taxi presenta una bajada de bandera de alrededor de $1.500 y una ficha de $150 cada 120 metros. Un viaje típico de 5 kilómetros puede costar entre $7.000 y $8.000, según horario y tráfico.

En contraste, Uber, DiDi y Cabify ofrecen trayectos similares por valores estimados entre $4.000 y $6.000, dependiendo de la demanda. La diferencia puede alcanzar entre el 25% y el 50% a favor de las aplicaciones en horarios normales.

Esta brecha se explica por la dinámica de competencia entre plataformas, que ajustan tarifas en tiempo real y absorben parte de los costos para captar usuarios en un mercado saturado de conductores.

Taxis en retroceso y plataformas en expansión: dos modelos en tensión

El sistema de taxis en La Plata enfrenta un deterioro sostenido. Según informes sectoriales de la UNLP, la recaudación cayó 44% entre 2023 y 2026, mientras la cantidad de viajes por hora descendió de 1,96 a 1,28.

El parque de taxis también se redujo: de más de 2.000 unidades necesarias, hoy circulan entre 1.400 y 1.500, muchas con dificultades de mantenimiento. Los costos operativos diarios superan ampliamente los ingresos en períodos de baja demanda.

En este contexto, incluso muchos taxistas migran hacia las plataformas digitales, fenómeno conocido como “uberización del taxi”, combinando ambos sistemas para sostener ingresos.

El resultado es un mercado híbrido donde la regulación tradicional pierde peso frente a la lógica algorítmica.

Delivery barato y consumo digital: cómo la sobreoferta transforma los hábitos

El mismo fenómeno se replica en el sector de envíos. PedidosYa, Rappi y Mercado Envíos concentran miles de repartidores activos en la región, lo que permite reducir tiempos de entrega y mantener precios bajos para el consumidor.

En muchos casos, los envíos urbanos oscilan entre $800 y $1.500, con promociones frecuentes que incluso eliminan el costo de entrega. La competencia entre plataformas y la alta disponibilidad de repartidores sostienen este esquema.

Para los hogares del Gran La Plata, esto modifica hábitos de consumo: el delivery deja de ser un lujo ocasional y se convierte en un mecanismo cotidiano de compra, incluso para productos básicos.

Sin embargo, esta accesibilidad se sostiene sobre ingresos fragmentados y altamente variables para los repartidores.

El círculo de la precariedad: más oferta laboral, precios más bajos y trabajo más inestable

El boom de las plataformas en el Gran La Plata configura un círculo económico complejo: la crisis del empleo formal expulsa trabajadores hacia apps, esa masificación aumenta la oferta de servicios y, a su vez, reduce los precios para los usuarios.

Pero esa baja de precios se sostiene sobre la transferencia de costos y riesgos hacia los trabajadores, que deben cubrir combustible, mantenimiento, seguros y tiempo no remunerado.

La reforma laboral de 2026 profundizó este esquema al consolidar la figura del trabajador independiente de plataforma, sin relación de dependencia ni derechos tradicionales.

El resultado es un mercado más barato para el consumidor, pero más inestable para quienes lo sostienen, en una región donde el trabajo formal ya no alcanza para absorber a la población activa.